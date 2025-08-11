Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡A sólo $9.990! Pedí "La Vaca Lila", un libro con sonido y para pintar

La Ciudad

Un sector de Lisandro Olmos ya tiene nuevo asfalto

Un sector de Lisandro Olmos ya tiene nuevo asfalto
11 de Agosto de 2025 | 12:28

Escuchar esta nota

Quedó inaugurada la obra de nueva pavimentación asfáltica que se llevó a cabo en la calle 161 entre 45 y 52 de Lisandro Olmos y se anunció la ejecución de una nueva alcantarilla con reemplazo de caños en el cruce de 161 y 50.

La intervención en un tramo vital para la circulación y la conectividad en la zona forma parte del Plan de Obras Públicas y Mantenimiento Urbano y contempló las tareas hidráulicas necesarias para facilitar el drenaje pluvial y proteger el nuevo pavimento. Además, con el objetivo de fortalecer la seguridad de los peatones y acondicionar el espacio público lindero, se llevaron adelante trabajos de restauración y la mejora de luminarias en todo el trayecto.

El acto estuvo encabezado por el intendente de La Plata, Julio Alak, quien aseguró que “estas acciones forman parte del enorme plan de inversión en obra pública que hemos puesto en marcha y que está mejorando la infraestructura urbana en todas las localidades”.

Cabe destacar que durante los próximos días se pondrá en marcha la ejecución de una nueva alcantarilla y el reemplazo de los caños existentes en mal estado en el cruce de 161 y 50.

Como parte del plan de mejoras estructurales del Municipio, en Lisandro Olmos se ejecutarán 83 calles, 17 con cordón cuneta, 23 con carpeta asfáltica y 43 de tierra de tareas de mejorado. También se iluminarán 59 arterias y se repararán 5.100 luminarias para optimizar la tasa de encendido del alumbrado público y reforzar la seguridad.

Entre las intervenciones viales que se llevarán a cabo se destacan la nueva pavimentación de 197 desde 38 hasta 43 y los trabajos de mejorado en la cuadrícula conformada por las calles 47 y 50 entre 173 y 176 y las calles 60, 66 y 78 desde 197 hasta 208.

LE PUEDE INTERESAR

Descuentos en supermercados de La Plata usando Cuenta DNI: uno por uno, de lunes a sábados

LE PUEDE INTERESAR

Horas clave de la paritaria de estatales y docentes: el pedido de los gremios, que esperan el llamado de la Provincia

Temas que preocupan a Olmos
 
Tras inaugurar y recorrer la nueva pavimentación, el intendente Julio Alak participó junto a vecinos y referentes en un nuevo encuentro de la Junta Comunal de Olmos, con mesas de trabajo en las que se abordaron temas como seguridad, espacios públicos, producción, género y salud, entre otros.

En ese marco, detalló el avance de las obras de mejorado que el Municipio lleva adelante en las calles 48 desde 173 hasta 177, 49 de 173 a 177 y 52 entre 173 y 177, y del nuevo pavimento de hormigón que se ejecuta en 44 desde 131 hasta Ruta 2, que abarca también las localidades de San Carlos y Etcheverry.

Del mismo modo, describió el proyecto de la obra de asfalto que se concretará en la cuadrícula comprendida por las calles 42 y 46 desde 197 hasta 203 y repasó los trabajos que avanzan en los establecimientos educativos de la zona en el marco del Plan Escuelas en Obra.

En ese sentido, la Comuna realizó mejoras edilicias en la Escuela Primaria N° 48, el Jardín de Infantes N° 927, el Jardín de Infantes N° 947 y el Anexo de la Escuela Primaria N° 119, mientras que en la segunda etapa se llevarán a cabo trabajos similares en la Escuela Primaria N° 3 y la Escuela Primaria N° 63.

Finalmente, se dialogó sobre el fortalecimiento del centro comercial, a partir de la regularización de comercios e industrias de la zona realizada por la Municipalidad, y sobre el acompañamiento a los productores del cordón frutihortícola, mediante el relevamiento de su situación y la implementación de mejoras en las políticas productivas.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

“Campaña roñosa”: Kicillof cargó contra Milei por otro video falso

La tragedia de 7 y 49: el dolor de una familia que espera justicia

VIDEO. Domínguez: “Nuestra obligación es ser un equipo sólido y representar al hincha”

Norberto Briasco: resurrección clave para este momento del Lobo

Semana paralizada en facultades y colegios de la UNLP, entre paros, un asueto y el feriado

El lado político del fentanilo contaminado y se supo que el lote afectado salió a la calle en forma exprés

De pintar remeras a exponer en Europa: travesía de un artista local

Indagaron a 3 policías acusados de tratos denigrantes en una seccional
+ Leidas

Horas clave de la paritaria de estatales y docentes: el pedido de los gremios, que esperan el llamado de la Provincia

Con posibles variantes, Estudiantes busca el once para visitar a Cerro

Invirtiendo $1.500.000 en un plazo fijo, ¿cuánto rinde en 30 días?: las mejores tasas, banco por banco

Conmoción: murió Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial de Colombia atacado por sicarios

“Campaña roñosa”: Kicillof cargó contra Milei por otro video falso

Pasar la noche por un turno: travesía en los hospitales públicos de La Plata

Cómo comprar electros más baratos desde Tierra del Fuego

Norberto Briasco: resurrección clave para este momento del Lobo
Últimas noticias de La Ciudad

Descuentos en supermercados de La Plata usando Cuenta DNI: uno por uno, de lunes a sábados

Horas clave de la paritaria de estatales y docentes: el pedido de los gremios, que esperan el llamado de la Provincia

Cuenta DNI: las promociones activas de este lunes 11 de agosto

¡Súper Cartonazo por 4 millones! Los números de este lunes 11 de agosto
Policiales
Misterio en Coghlan: se presentó ante el fiscal el ex compañero del joven asesinado hace 41 años
La causa de las muertes por fentanilo suma elementos: "Además de la contaminación, ya se habla de otras hipótesis delictivas"
La tragedia de 7 y 49: el dolor de una familia que espera justicia
El lado político del fentanilo contaminado y se supo que el lote afectado salió a la calle en forma exprés
Indagaron a 3 policías acusados de tratos denigrantes en una seccional
Espectáculos
María Fernanda Callejón vs Ángel de Brito, en guerra mediática: escuchá los polémicos audios filtrados
Gustavo Cerati cumpliría 66 años: Soda, secretos, legado y la huella de una joven platense 
El abogado de Julieta Prandi espera por la pena para Contardi: “Es incapaz de reinsertarse en la sociedad”
Fiesta de cumpleaños de su hija Ana: la foto que Pampita se sacó con Roberto García Moritán 
Moria Casán reveló su admiración por Wanda Nara, pero bancó la relación de Mauro Icardi y la China Suárez
Deportes
Foster Gillett puso los dólares y apagó momentáneamente el incendio en Uruguay
CONMEBOL homenajeó a Estudiantes con su versión animada: "Notifulbo y el tetracampeón"
La crisis de uno de los clubes más viejos del mundo: Sheffield Wednesday, al borde del colapso
VIDEO. Domínguez: “Nuestra obligación es ser un equipo sólido y representar al hincha”
Con posibles variantes, Estudiantes busca el once para visitar a Cerro
Información General
Invirtiendo $1.500.000 en un plazo fijo, ¿cuánto rinde en 30 días?: las mejores tasas, banco por banco
Seguro automotor: un 60% redujo su cobertura
Seis planetas alineados con la Luna se ven desde hoy
VIDEO. Terminó el exitoso “streaming” submarino del Conicet
El "pulpo Dumbo" y la "estrella de mar culona": último día de streaming del Conicet

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla