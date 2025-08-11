Un sector de Lisandro Olmos ya tiene nuevo asfalto

Quedó inaugurada la obra de nueva pavimentación asfáltica que se llevó a cabo en la calle 161 entre 45 y 52 de Lisandro Olmos y se anunció la ejecución de una nueva alcantarilla con reemplazo de caños en el cruce de 161 y 50.

La intervención en un tramo vital para la circulación y la conectividad en la zona forma parte del Plan de Obras Públicas y Mantenimiento Urbano y contempló las tareas hidráulicas necesarias para facilitar el drenaje pluvial y proteger el nuevo pavimento. Además, con el objetivo de fortalecer la seguridad de los peatones y acondicionar el espacio público lindero, se llevaron adelante trabajos de restauración y la mejora de luminarias en todo el trayecto.

El acto estuvo encabezado por el intendente de La Plata, Julio Alak, quien aseguró que “estas acciones forman parte del enorme plan de inversión en obra pública que hemos puesto en marcha y que está mejorando la infraestructura urbana en todas las localidades”.

Cabe destacar que durante los próximos días se pondrá en marcha la ejecución de una nueva alcantarilla y el reemplazo de los caños existentes en mal estado en el cruce de 161 y 50.

Como parte del plan de mejoras estructurales del Municipio, en Lisandro Olmos se ejecutarán 83 calles, 17 con cordón cuneta, 23 con carpeta asfáltica y 43 de tierra de tareas de mejorado. También se iluminarán 59 arterias y se repararán 5.100 luminarias para optimizar la tasa de encendido del alumbrado público y reforzar la seguridad.

Entre las intervenciones viales que se llevarán a cabo se destacan la nueva pavimentación de 197 desde 38 hasta 43 y los trabajos de mejorado en la cuadrícula conformada por las calles 47 y 50 entre 173 y 176 y las calles 60, 66 y 78 desde 197 hasta 208.

Temas que preocupan a Olmos



Tras inaugurar y recorrer la nueva pavimentación, el intendente Julio Alak participó junto a vecinos y referentes en un nuevo encuentro de la Junta Comunal de Olmos, con mesas de trabajo en las que se abordaron temas como seguridad, espacios públicos, producción, género y salud, entre otros.

En ese marco, detalló el avance de las obras de mejorado que el Municipio lleva adelante en las calles 48 desde 173 hasta 177, 49 de 173 a 177 y 52 entre 173 y 177, y del nuevo pavimento de hormigón que se ejecuta en 44 desde 131 hasta Ruta 2, que abarca también las localidades de San Carlos y Etcheverry.

Del mismo modo, describió el proyecto de la obra de asfalto que se concretará en la cuadrícula comprendida por las calles 42 y 46 desde 197 hasta 203 y repasó los trabajos que avanzan en los establecimientos educativos de la zona en el marco del Plan Escuelas en Obra.

En ese sentido, la Comuna realizó mejoras edilicias en la Escuela Primaria N° 48, el Jardín de Infantes N° 927, el Jardín de Infantes N° 947 y el Anexo de la Escuela Primaria N° 119, mientras que en la segunda etapa se llevarán a cabo trabajos similares en la Escuela Primaria N° 3 y la Escuela Primaria N° 63.

Finalmente, se dialogó sobre el fortalecimiento del centro comercial, a partir de la regularización de comercios e industrias de la zona realizada por la Municipalidad, y sobre el acompañamiento a los productores del cordón frutihortícola, mediante el relevamiento de su situación y la implementación de mejoras en las políticas productivas.