Gerchunoff presenta en la Ciudad “La imposible república verdadera”

El reconocido historiador Pablo Gerchunoff presentará hoy en nuestra ciudad su último libro, “La imposible república verdadera. Argentina 1903-1930”.

Con el auspicio de EL DIA, el profesor emérito de la Universidad Torcuato Di Tella, la Universidad de Buenos Aires y diversas instituciones extranjeras, disertará sobre su reciente investigación sobre las tensiones que tuvieron lugar en los albores de la democracia argentina. La cita es en Salón Benoit del hotel Land Plaza, de calle 6 entre 43 y 44, en una convocatoria abierta prevista para las 18:30.

En “La imposible república verdadera”, Gerchunoff aborda el profundo conflicto presente ya en 1912, cuando se sancionó la Ley Saénz Peña, que desembocaría más tarde en el golpe militar del 6 de septiembre de 1930. Historiador económico, Gerchunoff publicó numerosos títulos de amplio reconocimiento.

El historiador es autor de numerosos títulos de gran trascendencia , como “Raúl Alfonsín, el planisferio invertido”; “La caída”; “El eslabón perdido”; “La moneda en el aire. Conversaciones sobre la Argentina y su historia de futuros imprevisibles”; y “¿Por qué Argentina no fue Australia”, entre otros.