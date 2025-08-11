“Campaña roñosa”: Kicillof cargó contra Milei por otro video falso
“Campaña roñosa”: Kicillof cargó contra Milei por otro video falso
Pasar la noche por un turno: travesía en los hospitales públicos
VIDEO. Domínguez: “Nuestra obligación es ser un equipo sólido y representar al hincha”
Norberto Briasco: resurrección clave para este momento del Lobo
¿Buscás trabajo? En La Plata y la Región, ofrecimientos de empleos en todos los rubros
Las Gyldenfeldt traen su ópera disidente: “Como respetamos y amamos esa tradición, la queremos viva”
No puede haber dudas sobre la calidad del agua que se consume
¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "La Vaca Lila", un libro con sonido y para pintar
Con los micros y el COU en la agenda, el Concejo local retoma la actividad
Oportunidad para vender su auto usado publicando GRATIS sábado y domingo
Una encuesta sobre los candidatos testimoniales impacta en el peronismo
Causa Vialidad: se le vence el plazo a Cristina para devolver el dinero
Gerchunoff presenta en la Ciudad “La imposible república verdadera”
De pintar remeras a exponer en Europa: travesía de un artista local
Semáforos trabados y riesgo vial en la esquina de diagonal 73, 5 y 62
En operativo de tránsito secuestraron 16 motos, 4 de policías bonaerenses
La tragedia de 7 y 49: el dolor de una familia que espera justicia
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El reconocido historiador Pablo Gerchunoff presentará hoy en nuestra ciudad su último libro, “La imposible república verdadera. Argentina 1903-1930”.
Con el auspicio de EL DIA, el profesor emérito de la Universidad Torcuato Di Tella, la Universidad de Buenos Aires y diversas instituciones extranjeras, disertará sobre su reciente investigación sobre las tensiones que tuvieron lugar en los albores de la democracia argentina. La cita es en Salón Benoit del hotel Land Plaza, de calle 6 entre 43 y 44, en una convocatoria abierta prevista para las 18:30.
En “La imposible república verdadera”, Gerchunoff aborda el profundo conflicto presente ya en 1912, cuando se sancionó la Ley Saénz Peña, que desembocaría más tarde en el golpe militar del 6 de septiembre de 1930. Historiador económico, Gerchunoff publicó numerosos títulos de amplio reconocimiento.
El historiador es autor de numerosos títulos de gran trascendencia , como “Raúl Alfonsín, el planisferio invertido”; “La caída”; “El eslabón perdido”; “La moneda en el aire. Conversaciones sobre la Argentina y su historia de futuros imprevisibles”; y “¿Por qué Argentina no fue Australia”, entre otros.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí