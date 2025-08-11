Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |POR EL CASO SIGUE DETENIDO EL ABOGADO Y BROKER INMOBILIARIO, MAXIMILIANO INSAURRALDE, QUE IRÁ A UN DEBATE POPULAR, TODAVÍA SIN FECHA

La tragedia de 7 y 49: el dolor de una familia que espera justicia

Atravesada por otras dos pérdidas relacionadas con incidentes viales, Stella Rosso habló a un año del choque en el que murió su hija, Ana Carolina Fiorino. “Se me fue la vida, no hay motivos para seguir viviendo”, declaró

La tragedia de 7 y 49: el dolor de una familia que espera justicia

Ana Fiorino junto a su madre y el marido, Juan Manuel Roldán. “Es una agonía eterna”, dijo Stella Rosso / Web

11 de Agosto de 2025 | 03:12
En agosto de 1999, Marcelo Fiorino protagonizó un incidente vial en la ciudad de Pergamino, donde chocó su auto contra una columna. Producto del fuerte impacto, sufrió el estallido del bazo, los médicos no lo advirtieron y murió. En octubre de 2014, el padre, Horacio Antonio Fiorino, que era viajante, falleció al chocar su Renault Megane contra un tren la provincia de Santa Fe. Y en agosto de 2024, en La Plata, Ana Carolina Fiorino perdió la vida cuando el coche en que viajaba de acompañante fue embestido en 7 y 49 por otro que cruzó varios semáforos en rojo.

En ese contexto de profundo dolor, quien ahora salió a hablar fue Stella Rosso, la mamá de Marcelo y Ana Carolina y la esposa de Horacio. “Se me fue la vida, no hay motivos para seguir viviendo”, expresó.

“La salud se va deteriorando día a día, pero acá estoy. Lo único que me mantiene firme es llegar a juicio para que mi hija tenga justicia. Es una agonía eterna, y no lo puedo superar”, mencionó.

La mujer, atravesada por la tragedia, vive horas de angustia, porque hace exactamente un año que en nuestra ciudad el abogado y broker inmobiliario Maximiliano Insaurralde (42), al comando de un Renault Clio, le arrancó para siempre a quien era su sostén.

“Mi hija era todo para mí. Realmente la ausencia me mata, me mata. Es la tristeza infinita, la angustia constante, es perder la fuerza. Juan -por su yerno- está un poco mejor ahora, pero está más tratado. Con perder a mi hija se me fue la vida, no hay motivos para seguir viviendo”, repitió.

Ana Carolina Fiorino, médica de 41 años, era de Pergamino como toda su familia.

Según su propia defensa, Insaurralde conducía bajo los efectos de las drogas y el alcohol.

El hecho ocurrió el 10 de agosto de 2024, en la intersección de avenida 7 y calle 49, pleno centro de La Plata. Allí Insaurralde cruzó dos semáforos en rojo a más de 110 kilómetros por hora con su Clio e impactó violentamente al Nissan March en el que viajaban Ana y su pareja, el ex policía Juan Manuel Roldán (43).

Ella murió en el acto; él sufrió heridas gravísimas.

“Hoy lo que me duele es el corazón, pero tras el choque físicamente no puedo ver bien. El ojo se me había salido, tenía medio cerebro afuera, perdí líquido cefalorraquideo, tenía el brazo derecho desarmado por completo, la pierna derecha también. Ahora camino medio de costado y encima no veo”, contó quien padeció el siniestro en primera persona.

Insaurralde está imputado por el delito de “homicidio simple con dolo eventual”, que contempla penas de entre 8 y 25 años de prisión.

Sus abogados pidieron prisión domiciliaria, pero fue denegada. Está alojado en la Unidad N° 22 de Lisandro Olmos.

Mientras la causa avanza hacia el juicio oral en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 de La Plata (ver aparte), los Fiorino enfrentan el duelo con el alma rota.

“La ausencia me mata”, repite Stella, que junto a su yerno sólo encuentra consuelo en la lucha por una condena justa.

