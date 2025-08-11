Universidad paralizada entre paros, un asueto y el feriado

“Campaña roñosa”: Kicillof cargó contra Milei por otro video falso
Hoy, el miércoles y jueves habrá huelga docente, mañana se celebra los 120 años de la UNLP y el viernes es no laborable
Desde hoy, la Universidad Nacional de La Plata estará paralizada durante toda la semana entre huelgas, celebración del aniversario de la UNLP y el feriado turístico del próximo viernes. Docentes y nodocentes aplicarán medidas de fuerza en reclamo de mejoras salariales y mayor presupuesto para el sistema universitario.
Hoy, el miércoles y el jueves los docentes enrolados en la Asociación de Docentes Universitarios de La Plata (Adulp) llevarán a cabo medidas de fuerza, luego de la convocatoria realizada por la Federación Nacional Docente (Conadu).
La semana pasada, Adulp realizó una asamblea extraordinaria para abordar el tema y por unanimidad resolvieron ir al paro convocado para esta semana.
Por su parte, los no docentes que integran la Federación del Trabajador Universitario nacional (Fatun) realizaron un plenario nacional en el que analizaron la situación del sector y votaron un paro para realizar hoy.
A esa medida de fuerza convocada a nivel nacional se plegó la asocición de nodocentes local, Atulp.
Atulp dialogará con Adulp y la Federación Universitaria de La Plata (Fulp) para llevar a cabo acciones conjuntas durante esta semana en la Ciudad.
En relación a los docentes, desde Conadu plantearon la posibilidad de realizar desde la próxima semana paros rotativos de 48 horas y una marcha federal universitaria para fines de este mes.
Por su parte, los nodocentes en el plenario nacional sostuvieron su disconformidad con la propuesta salarial del gobierno nacional, manifestando que la misma “no logra cubrir la pérdida del poder adquisitivo generado por los índices de inflación publicados por el propio gobierno y que los salarios se están devaluando día a día sin poder cubrir los gastos básicos”.
Agregaron que “en la negociación paritaria se ha planteado la inmediata recomposición salarial, como así también el blanqueo de las sumas correspondientes a la garantía salarial y la equiparación al mayor porcentaje del adicional de grado”.
En la Ciudad, las medidas de hoy impactarán de lleno en las clases de los colegios preuniversitarios de la UNLP y en las facultades que retoman su actividad en las cursadas anuales, mientras que podría registrarse alguna dificultad en el proceso de inscripciones a las materias cuatrimestrales de la segunda mitad del año en las distintas facultades.
