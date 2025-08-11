Pasar la noche por un turno: travesía en los hospitales públicos

Hay pacientes que pasan la noche entera en un hospital público para conseguir un turno y recibir la atención médica que precisan. Hay casos en los que van a las 3 de la madrugada para hacer fila y reciben el turno para seis o siete horas posteriores a ese pedido. Otros que intentan varios días hasta obtener la cita con el profesional de salud que pueda resolver el problema. En los hospitales hay páginas web, aplicaciones y líneas telefónicas para sacar turnos, pero buena parte de los pacientes lo desconoce o no puede resolverlo por esa vía digital. Y hay oportunidades en las que esas herramientas virtuales no funcionan bien.

Hay especialidades en las que los turnos se sacan a las tres de la mañana en forma presencial y hay un cupo de cinco turnos diarios en algunas especialidades como ocurre con el área de dermatología del hospital San Martín.

“Se tarda lo normal, no podés pedir más. Te dan lo que a veces no podés pagar y te atienden. En mi caso no puedo pagar en una clínica”

Alejandra Peña (Villa Elisa) Paciente del Hospital San Martín

Una vez que obtuvieron el turno, le queda otra larga espera. Por múltiples razones, la atención se demora y el turno no llega a cumplirse al horario pactado, aseguran los pacientes consultados.

José Domínguez, por ejemplo, estuvo a punto de perder los estribos mientras aguardaba que lo llamaran para una intervención por la que había sacado el turno con varias horas de antelación. Estuvo desde las 20 del día anterior para poder ser atendido, según su testimonio.

“Yo venía a las tres de la mañana a sacar turno y no me lo daban, después me llamaron por teléfono del hospital y terminaron consiguiéndome un turno”

Claudia Matoli (City Bell) Paciente del Hospital Gutiérrez

"Ya pasaron más de 10 personas y me están haciendo esperar más de normal. Soy paciente y tenía un turno previo como para hacerme una cirugía. Lo que me molesta es que no cumplan con las reglas", se quejó el vecino de Berisso con el cuerpo vencido y los ojos rojos tras pasar la noche despierto en el hospital.

Alejandra Peña (59) de Villa Elisa, tiene una trombosis venal profunda hace quince años y explicó que “se tarda lo normal, no podemos pedir más” del servicio de atención. “Hay personas que no tienen paciencia para esperar pero hay que aguantar”, señaló, casi resignada. Los hospitales públicos "te dan lo que a veces no podes comprar . En una clínica no se puede pagar. Y acá te dan toda la atención", reconocó. Desde hace años que se atiende en el San Martín por su cuadro de situación: “Primero fui a la clínica cardiovascular y después saqué turno en este hospital”.

Fuentes del hospital San Martín indicaron que “las esperas presenciales durante la noche no es lo usual. La mayoría saca turnos por medios virtuales”.

EN OTRO HOSPITAL

En tanto, en el Hospital Gutiérrez de diagonal 114 entre 39 y 40, las personas deben esperar en la vereda del hospital hasta las cinco de la mañana que abren las puertas, según cuentan quienes tuvieron que atravesar por esa experiencia.

“Tenes que venir temprano y estar afuera con lluvia y frío”, explicó Claudia Matoli de 54 años que viaja desde City Bell para tratar su cuadro de diabetes que padece desde hace ocho años. La paciente arrancó la espera para ser atendida a las nueve, pasadas las once de la mañana aún no la habían llamado. Aguardaba que el oftalmólogo le revise la vista por su enfermedad.

“Por celular estuve intentando varios días, hasta que logré que me atiendan y pude conseguir para la especialidad que necesitaba para la semana siguiente. Después la atención fue buena”

Sonia Silva (casco urbano) Paciente del Hospital Gutiérrez

“Yo venía a las tres de la mañana a sacar turno ya veces no me lo daban, tenía que pagarme el remis cada día y por eso deje de venir, después de varios días me llamaron del hospital por teléfono preguntándome porque no iba y me consiguieron un turno”, contó Matoli.

En el hospital Gutiérrez también se puede sacar turno por teléfono. “Tardas porque no te atienden, estuve intentando varios días y cuando te atienden te dicen para qué, qué especialidad necesitás y te dan turno para la semana siguiente”, explicó Sonia Silva (50) tras salir de una consulta en el área de ginecología.

“Tenía un turno que conseguí tras venir al hospital a las 8 de la noche del día anterior para hacerme una cirugía. Lo que me molesta es que una vez que te dan el turno no te lo terminan respetando”

José Domínguez (Berisso) Paciente del Hospital San Martín

Otro caso, una paciente oriunda de Perú radicada hace 13 años en el país y que logró tener la doble nacionalidad, expresó: "Para conseguir que te atiendan hay que tener paciencia. Como tenés dolor hay que aguantarse y esperar lo necesario”.

Turno web

Algunos hospitales tienen página digital propia en la que se pueden sacar turnos.

En el caso del Hospital San Martín es: turnos.higa.net.ar y también desde la aplicación “Higa Turnos” quese descarga para el celular. Sin embargo, desde hace algunos días varías áreas se encuentran inhabilitadas o sin turnos para sacar de manera online, por lo que hay que ir al hospital para sacarlo por ventanilla. Entre las áreas sin turnos se encuentra Cirugía plástica y quemados.

Según la página web del ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, se puede sacar turno desde el sitio Salud Digital Bonaerense, aunque depende de la disponibilidad de cada hospital.