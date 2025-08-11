Cómo comprar electros más baratos desde Tierra del Fuego

Padre, hincha del Lobo y visitador médico: la historia de Santiago, otra de las víctimas del fentanilo mortal en La Plata
Se reglamentó la medida para productos como celulares, televisores, aires acondicionados, monitores y microondas
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) reglamentó días atrás el nuevo esquema para la compra de electrodomésticos y productos electrónicos que se podrán adquirir en forma online directamente desde Tierra del Fuego y sin necesidad de pasar por una cadena o casa de electrodomésticos.
Según precisaron desde ARCA, con esta medida, publicada en la Resolución General 5727/2025 del Boletín Oficial, los residentes del territorio nacional podrán acceder a productos como celulares, televisores, monitores, aires acondicionados y microondas fabricados bajo el régimen especial fueguino, a un menor costo y libres de impuestos.
Si bien la resolución ya entró en vigencia, la medida está aún en proceso de implementación. Al respecto, mañana habrá una reunión clave en las oficinas de Arca entre funcionarios del Gobierno, empresas y referentes del sector para ponerla en marcha.
Uno de los principales atractivos de la iniciativa son los beneficios fiscales para el consumidor. Todos los artículos adquiridos bajo este programa quedan exentos del Impuesto al Valor Agregado (IVA), impuestos internos y otros tributos nacionales. La medida tiene base legal en la Ley 19.640 y su régimen industrial especial, diseñado para promover las actividades fabriles en Tierra del Fuego con ventajas fiscales tanto para fabricantes como compradores.
Los bienes, se informó, serán entregados directamente en el domicilio del comprador, remitidos por la empresa que se encargue de la venta. Al tratarse de ventas directas del productor al consumidor, cada firma podrá abrir su propio portal para ofrecer sus artículos sin intermediarios. Esto se enmarca en el nuevo Régimen de Envíos Simplificados dentro de la República Argentina, implementado para el traslado de productos desde el Área Aduanera Especial (AAE) al Territorio Continental Nacional (TCN).
Algo a tener en cuenta es que el régimen contempla un tope de hasta tres unidades por producto por año calendario y por destinatario, con un límite de US$3000 por envío, aunque sin importar el peso de los productos comprados. Es decir, si bien no existe tope mensual o anual de envíos, siempre debe respetarse el máximo de tres ítems por tipo.
El anexo adjunto a la resolución contiene una grilla específica que determina qué artículos pueden comercializarse bajo este modelo. En este sentido, ARCA y la Secretaría de Industria publicaron una primera nómina basada en la producción real de la isla que abarca a casi 40 productos, pero por ahora sólo estarán incluidos aires acondicionados, celulares, hornos microondas, televisores y monitores.
Se aclaró también que la compra de productos está limitada al uso y consumo personal del comprador, y se prohíbe formalmente la reventa o ingreso al canal comercial tradicional. Con esta limitación se busca asegurar que el régimen funcione como un mecanismo de acceso al consumo minorista y no se desnaturalice en grandes volúmenes u operatorias trianguladas.
“El régimen simplificado para pequeños envíos desde Tierra del Fuego permite a los consumidores acceder a productos electrónicos y electrodomésticos con una significativa reducción de precio, gracias a la exención de impuestos nacionales y la eliminación de intermediarios”, destacó al respecto el tributarista Sebastián Domínguez. Además, sostuvo que el mecanismo apunta a dinamizar la oferta fueguina y abrir un canal directo de consumo minorista, siempre bajo límites estrictos y trazabilidad electrónica. Para Domínguez, el efecto inmediato para el usuario será el acceso online a marcas y modelos que hasta ahora solo se encontraban en canales tradicionales con sobrecostos impositivos y logísticos.
El especialista consideró a su vez que la plataforma técnica debe asegurar “la interoperabilidad entre los portales de las empresas y los sistemas del Estado”, a fin de evitar fallas comunes en otros regímenes de promoción.
