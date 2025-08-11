Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡A sólo $9.990! Pedí "La Vaca Lila", un libro con sonido y para pintar

Política y Economía |Sin IVA y libres de otros impuestos

Cómo comprar electros más baratos desde Tierra del Fuego

Se reglamentó la medida para productos como celulares, televisores, aires acondicionados, monitores y microondas

Cómo comprar electros más baratos desde Tierra del Fuego
11 de Agosto de 2025 | 01:23
Edición impresa

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) reglamentó días atrás el nuevo esquema para la compra de electrodomésticos y productos electrónicos que se podrán adquirir en forma online directamente desde Tierra del Fuego y sin necesidad de pasar por una cadena o casa de electrodomésticos.

Según precisaron desde ARCA, con esta medida, publicada en la Resolución General 5727/2025 del Boletín Oficial, los residentes del territorio nacional podrán acceder a productos como celulares, televisores, monitores, aires acondicionados y microondas fabricados bajo el régimen especial fueguino, a un menor costo y libres de impuestos.

Si bien la resolución ya entró en vigencia, la medida está aún en proceso de implementación. Al respecto, mañana habrá una reunión clave en las oficinas de Arca entre funcionarios del Gobierno, empresas y referentes del sector para ponerla en marcha.

Beneficios fiscales

Uno de los principales atractivos de la iniciativa son los beneficios fiscales para el consumidor. Todos los artículos adquiridos bajo este programa quedan exentos del Impuesto al Valor Agregado (IVA), impuestos internos y otros tributos nacionales. La medida tiene base legal en la Ley 19.640 y su régimen industrial especial, diseñado para promover las actividades fabriles en Tierra del Fuego con ventajas fiscales tanto para fabricantes como compradores.

Los bienes, se informó, serán entregados directamente en el domicilio del comprador, remitidos por la empresa que se encargue de la venta. Al tratarse de ventas directas del productor al consumidor, cada firma podrá abrir su propio portal para ofrecer sus artículos sin intermediarios. Esto se enmarca en el nuevo Régimen de Envíos Simplificados dentro de la República Argentina, implementado para el traslado de productos desde el Área Aduanera Especial (AAE) al Territorio Continental Nacional (TCN).

Algo a tener en cuenta es que el régimen contempla un tope de hasta tres unidades por producto por año calendario y por destinatario, con un límite de US$3000 por envío, aunque sin importar el peso de los productos comprados. Es decir, si bien no existe tope mensual o anual de envíos, siempre debe respetarse el máximo de tres ítems por tipo.

LE PUEDE INTERESAR

El campo pide una quita total de las retenciones

LE PUEDE INTERESAR

Una encuesta sobre los candidatos testimoniales impacta en el peronismo

El anexo adjunto a la resolución contiene una grilla específica que determina qué artículos pueden comercializarse bajo este modelo. En este sentido, ARCA y la Secretaría de Industria publicaron una primera nómina basada en la producción real de la isla que abarca a casi 40 productos, pero por ahora sólo estarán incluidos aires acondicionados, celulares, hornos microondas, televisores y monitores.

Se aclaró también que la compra de productos está limitada al uso y consumo personal del comprador, y se prohíbe formalmente la reventa o ingreso al canal comercial tradicional. Con esta limitación se busca asegurar que el régimen funcione como un mecanismo de acceso al consumo minorista y no se desnaturalice en grandes volúmenes u operatorias trianguladas.

“El régimen simplificado para pequeños envíos desde Tierra del Fuego permite a los consumidores acceder a productos electrónicos y electrodomésticos con una significativa reducción de precio, gracias a la exención de impuestos nacionales y la eliminación de intermediarios”, destacó al respecto el tributarista Sebastián Domínguez. Además, sostuvo que el mecanismo apunta a dinamizar la oferta fueguina y abrir un canal directo de consumo minorista, siempre bajo límites estrictos y trazabilidad electrónica. Para Domínguez, el efecto inmediato para el usuario será el acceso online a marcas y modelos que hasta ahora solo se encontraban en canales tradicionales con sobrecostos impositivos y logísticos.

El especialista consideró a su vez que la plataforma técnica debe asegurar “la interoperabilidad entre los portales de las empresas y los sistemas del Estado”, a fin de evitar fallas comunes en otros regímenes de promoción.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Detalles de la iniciativa

Menos trabas para bajar los precios
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Relatos salvajes por una espiral de violencia que atraviesa la Ciudad

El sexo después de los 80: el secreto íntimo de Cormillot que reaviva un tema que pocos hablan y todos quieren saber

Crece la polémica por los padrones y el litigio judicial: ¿Qué ocurrirá finalmente en Provincia?

Tragedia en Berisso: dos jubilados murieron en un incendio en su vivienda

Paritaria bonaerense a cuarto intermedio: hubo oferta de aumento a estatales y docentes, pero "insuficiente" para los gremios

El escándalo de las facturas truchas en La Plata: de quiénes son los palcos embargados en UNO

¿Hubo impericia? La trama de la turbulenta llegada de Marcos Rojo a Racing y por qué no podrá jugar
+ Leidas

Efecto dólar: advierten por subas de hasta 2% en alimentos

Pasar la noche por un turno: travesía en los hospitales públicos

Con posibles variantes, Estudiantes busca el once para visitar a Cerro

Las amarillas empiezan a preocupar

Divisiones, peleas y un difícil armado en el centro

“Campaña roñosa”: Kicillof cargó contra Milei por otro video falso

Tasas reales y riesgo político

De pintar remeras a exponer en Europa: travesía de un artista local
Últimas noticias de Política y Economía

Efecto dólar: advierten por subas de hasta 2% en alimentos

“Campaña roñosa”: Kicillof cargó contra Milei por otro video falso

Divisiones, peleas y un difícil armado en el centro

Con los micros y el COU en la agenda, el Concejo local retoma la actividad
Deportes
Domínguez: “Nuestra obligación es ser un equipo sólido y representar al hincha”
Con posibles variantes, Estudiantes busca el once para visitar a Cerro
Norberto Briasco: resurrección clave para este momento del Lobo
Las amarillas empiezan a preocupar
Contener a Castillo, el objetivo para el domingo
Policiales
Padre, hincha del Lobo y visitador médico: la historia de Santiago, otra de las víctimas del fentanilo mortal en La Plata
Fentanilo contaminado: ascienden a 76 las muertes y se esperan avances en la investigación para esta semana
Se quedó dormido cuando viajaba con su hija, chocó un auto estacionado y volcó en pleno centro de La Plata
VIDEO. Villa Elisa: encapuchado y con una cuchilla, asaltó una despensa y escapó
En un operativo de tránsito por el Paseo del Bosque, secuestraron 16 motos y cuatro eran de policías
Espectáculos
El insólito robo que sufrió Homero Pettinato: "Aprendé a robar, ¡Me pone mal!"
Romance confirmado: Nicki Nicole, presente en el estadio viendo a Lamine Yamal
"La Mona" Jiménez en La Plata: confirmó su vuelta a los escenarios y la semana que viene estará en TV
Lucía Galán habló del duro momento de salud que vivió: "Situaciones extremas"
Wanda Nara y Nora Colosimo: señales de reconciliación tras meses de distanciamiento
Información General
El "pulpo Dumbo" y la "estrella de mar culona": último día de streaming del Conicet
Glaciares argentinos: se redujeron 42% en 30 años
Fin de la polémica por el pato Juan en Mendoza
El 76% de los usuarios sufrieron fraude digital
El sexo después de los 80: el secreto íntimo de Cormillot que reaviva un tema que pocos hablan y todos quieren saber

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla