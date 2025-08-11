Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡A sólo $9.990! Pedí "La Vaca Lila", un libro con sonido y para pintar

Policiales |GRAVE DENUNCIA DE LA ABOGADA DE LA FAMILIA DE UNA DE LAS VÍCTIMAS

El lado político del fentanilo contaminado y se supo que el lote afectado salió a la calle en forma exprés, sin controles

Entre la fabricación y la circulación, pasaron solo 17 días. El kirchnerismo frenó la cración de una Comisión Investigadora

El lado político del fentanilo contaminado y se supo que el lote afectado salió a la calle en forma exprés, sin controles

Las muertes por el fentanilo contaminado treparon a 76 / Web

11 de Agosto de 2025 | 03:11
Edición impresa

La investigación judicial por el fentanilo contaminado, que ya contabiliza al menos 76 muertes y decenas de afectados graves en hospitales públicos y privados de todo el país, sumó un elemento que podría complicar a los responsables de las farmacéuticas involucradas.

Adriana Francese, abogada que representa a familiares de las víctimas, reveló que el lote 31202 -uno de los que contenía bacterias letales- fue fabricado el 18 de diciembre de 2024 y liberado al mercado el 4 de enero de 2025, en un lapso de apenas 17 días.

“No dan los tiempos para poder controlar la proliferación bacteriana de esas ampollas”, advirtió la letrada anteanoche en el programa de Nelson Castro “El Corresponsal”, que se emite por la señal de cable TN. Ese lote, con vencimiento en septiembre de 2026, incluía 154.530 ampollas producidas por HLB Pharma Group S.A. y Laboratorios Ramallo S.A.

El 11 de marzo, la ANMAT ordenó su prohibición tras confirmar la presencia de las bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii. Para entonces, más de 33.000 dosis ya habían sido aplicadas, en su mayoría a pacientes internados en terapia intensiva.

Francese también señaló que existen “fallas constantes en la fabricación”, sin dar detalles por tratarse de información reservada en la causa.

La investigación en el fuero federal de La Plata, a cargo del juez Ernesto Kreplak, derivó en el embargo de 24 personas y la prohibición de salida del país, entre ellas Ariel García Furfaro, señalado como principal responsable de las firmas.

LE PUEDE INTERESAR

Indagaron a 3 policías acusados de tratos denigrantes en una seccional

LE PUEDE INTERESAR

Cuatro encapuchados sorprenden a un jubilado mientras dormía

El magistrado espera ahora los resultados del Instituto Malbrán, que determinarán si las bacterias halladas en las víctimas coinciden con las detectadas en las ampollas.

¿RELACIÓN CON CRISTINA?

El caso también escaló al plano político. La diputada del PRO Silvana Giudici impulsó la creación de una comisión investigadora, aunque la iniciativa fracasó por falta de quórum. El kirchnerismo fue el que se retiró. “Este laboratorio jamás debió haber sido habilitado”, cuestionó la legisladora.

El dueño de HLB Pharma Group es Ariel García Furfaro, quien aseguran que llegó al negocio de los medicamentos con apoyo de la familia Kirchner. Obtuvo licitaciones multimillonarias en municipios y provincias . Y afirman que tuvo varias reuniones con la expresidenta Cristina Kirchner.

En paralelo, la ANMAT ratificó que HLB Pharma no cuenta con habilitación vigente para fabricar ni comercializar medicamentos y que operaba desde hace años en condiciones irregulares.

El impacto sanitario es dramático: el hospital Italiano de La Plata reportó más de 15 muertes tras aplicar 1.300 dosis del lote 31202; en Santa Fe las víctimas superan las 40; y en Córdoba un bebé de tres meses permanece internado en estado grave. Claro que hay más causas vinculadas con efectos mortales.

Hasta el momento, la Justicia logró recuperar 64.003 ampollas; otras 45.391 están en depósitos judiciales y 11.405 siguen localizadas pero sin retirar. El resto ya fue administrado a pacientes.

En declaraciones radiales, el juez Kreplak detalló que, tras el registro de la primera víctima fatal en el Hospital Italiano de La Plata, la ANMAT decomisó muestras de todos los lotes de la campaña en curso y de las anteriores, confirmando la contaminación en dos de ellos.

“Uno tuvo una alta circulación y se aplicó ampliamente; del otro, no llegó a administrarse ninguna dosis porque recién había salido a la calle”, precisó el magistrado.

El operativo de control permitió recuperar 115.000 ampollas en allanamientos y frenar la aplicación de unas 30.000 que aún permanecían en hospitales. El juez buscó llevar tranquilidad al público, asegurando que “hoy no circulan ampollas contaminadas”.

Sin embargo, Kreplak remarcó que, a diferencia de Estados Unidos -donde existe una “epidemia de uso ilegal” con unas 50.000 muertes anuales-, en Argentina el fentanilo no tiene una circulación masiva, pero el país carece de un sistema de trazabilidad para esta sustancia, una falencia que espera sea corregida a partir de la investigación actual.

Para detectar víctimas no reportadas oficialmente, el equipo judicial cruzó datos de ampollas administradas con historias clínicas y registros de fallecimientos, presumiendo que las dosis contaminadas ya no estaban en stock.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Relatos salvajes por una espiral de violencia que atraviesa la Ciudad

El sexo después de los 80: el secreto íntimo de Cormillot que reaviva un tema que pocos hablan y todos quieren saber

Crece la polémica por los padrones y el litigio judicial: ¿Qué ocurrirá finalmente en Provincia?

Tragedia en Berisso: dos jubilados murieron en un incendio en su vivienda

Paritaria bonaerense a cuarto intermedio: hubo oferta de aumento a estatales y docentes, pero "insuficiente" para los gremios

El escándalo de las facturas truchas en La Plata: de quiénes son los palcos embargados en UNO

¿Hubo impericia? La trama de la turbulenta llegada de Marcos Rojo a Racing y por qué no podrá jugar
+ Leidas

“Campaña roñosa”: Kicillof cargó contra Milei por otro video falso

Cómo comprar electros más baratos desde Tierra del Fuego

Con posibles variantes, Estudiantes busca el once para visitar a Cerro

VIDEO. Domínguez: “Nuestra obligación es ser un equipo sólido y representar al hincha”

Pasar la noche por un turno: travesía en los hospitales públicos de La Plata

Semana paralizada en facultades y colegios de la UNLP, entre paros, un asueto y el feriado

Norberto Briasco: resurrección clave para este momento del Lobo

De pintar remeras a exponer en Europa: travesía de un artista local
Últimas noticias de Policiales

La tragedia de 7 y 49: el dolor de una familia que espera justicia

Indagaron a 3 policías acusados de tratos denigrantes en una seccional

Cuatro encapuchados sorprenden a un jubilado mientras dormía

Le quitaron todo lo que llevaba a puro culatazo
Deportes
VIDEO. Domínguez: “Nuestra obligación es ser un equipo sólido y representar al hincha”
Con posibles variantes, Estudiantes busca el once para visitar a Cerro
Norberto Briasco: resurrección clave para este momento del Lobo
Las amarillas empiezan a preocupar
Contener a Castillo, el objetivo para el domingo
La Ciudad
¡Súper Cartonazo por 4 millones! Los números de este lunes 11 de agosto
Semana paralizada en facultades y colegios de la UNLP, entre paros, un asueto y el feriado
Pasar la noche por un turno: travesía en los hospitales públicos de La Plata
De pintar remeras a exponer en Europa: travesía de un artista local
Con clima “primaveral” las plazas estuvieron a pleno
Espectáculos
Las Gyldenfeldt traen su ópera disidente: “Como respetamos y amamos esa tradición, la queremos viva”
Axel y su cancelación: “Sé muy bien quién soy”
Se estrenó la precuela “Outlander” y un nuevo viaje al pasado
Whitney de remate: subastan todo tipo de objetos de la cantante
La ex de Emanuel Ortega se solidarizó con Julieta Prandi
Información General
Seguro automotor: un 60% redujo su cobertura
Seis planetas alineados con la Luna se ven desde hoy
VIDEO. Terminó el exitoso “streaming” submarino del Conicet
El "pulpo Dumbo" y la "estrella de mar culona": último día de streaming del Conicet
Glaciares argentinos: se redujeron 42% en 30 años

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla