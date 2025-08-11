CONMEBOL homenajeó a Estudiantes con su versión animada: "Notifulbo y el tetracampeón"

Pasar la noche por un turno: travesía en los hospitales públicos de La Plata
La Conmebol encontró una manera distinta de contar la historia de la Copa Libertadores, y lo hizo saliendo de la cancha para meterse en el mundo de la animación. Desde agosto de 2024, la producción “Notifulbo” recorre las gestas de los campeones continentales con un formato de noticiero deportivo que mezcla humor, color y memoria. Conducido por Esférico Bolet y Gloria Eterna, dos personajes nacidos del universo del fútbol, cada capítulo repasa hitos, curiosidades y leyendas de los clubes que levantaron el trofeo más importante de Sudamérica.
En su segunda temporada -que comenzó en julio-, uno de los episodios más esperados fue el dedicado a Estudiantes de La Plata, un club que respira Copa Libertadores. El capítulo se sumerge en la historia Pincharrata desde sus raíces: la Ciudad, el estadio Jorge Luis Hirschi y la figura imponente del León como símbolo de garra y competitividad. Con un estilo ágil y didáctico, la animación recorre las cuatro coronas continentales del club y rinde homenaje caricaturizado a tres nombres que marcaron una era: Carlos Bilardo, Alejandro Sabella y Juan Sebastián Verón.
Pero “Notifulbo” no se detiene en lo obvio. Entre goles y trofeos, rescata perlas históricas como la invención de la rabona por parte de Ricardo “Beto” Infante en 1948, con aquel gol memorable desde afuera del área que se convirtió en un recurso técnico inmortal.
Estudiantes se suma así a la galería animada que ya tuvo capítulos dedicados a Boca, River, Independiente y Argentinos Juniors. Tras el paso del León, fue el turno de Racing y Vélez, dejando como única cuenta pendiente el episodio de San Lorenzo para completar la lista de campeones argentinos de la Libertadores.
“Notifulbo” logra lo que pocas producciones deportivas alcanzan: acercar la historia a chicos y grandes, mezclando educación, nostalgia y juego. En un mundo donde el fútbol suele medirse en noventa minutos, esta propuesta recuerda que la pasión también se cuenta -y se disfruta- en dibujitos animados.
