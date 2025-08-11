Seguro automotor: un 60% redujo su cobertura

“Campaña roñosa”: Kicillof cargó contra Milei por otro video falso
“Campaña roñosa”: Kicillof cargó contra Milei por otro video falso
Pasar la noche por un turno: travesía en los hospitales públicos
VIDEO. Domínguez: “Nuestra obligación es ser un equipo sólido y representar al hincha”
Norberto Briasco: resurrección clave para este momento del Lobo
¿Buscás trabajo? En La Plata y la Región, ofrecimientos de empleos en todos los rubros
Las Gyldenfeldt traen su ópera disidente: “Como respetamos y amamos esa tradición, la queremos viva”
No puede haber dudas sobre la calidad del agua que se consume
¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "La Vaca Lila", un libro con sonido y para pintar
Con los micros y el COU en la agenda, el Concejo local retoma la actividad
Oportunidad para vender su auto usado publicando GRATIS sábado y domingo
Una encuesta sobre los candidatos testimoniales impacta en el peronismo
Causa Vialidad: se le vence el plazo a Cristina para devolver el dinero
Gerchunoff presenta en la Ciudad “La imposible república verdadera”
De pintar remeras a exponer en Europa: travesía de un artista local
Semáforos trabados y riesgo vial en la esquina de diagonal 73, 5 y 62
En operativo de tránsito secuestraron 16 motos, 4 de policías bonaerenses
La tragedia de 7 y 49: el dolor de una familia que espera justicia
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Por la dificultad de afrontar los costos, seis de cada diez asegurados pasaron en el último año a tener planes más limitados, según la Asociación de Aseguradores
A pesar de que el valor de los automóviles en el mercado ha registrado bajas en los últimos meses, las pólizas de seguro no han seguido esa tendencia. Por el contrario, sus precios continúan en alza obligando a miles de conductores a recortar gastos: según datos de la Asociación de Aseguradores Argentinos (ADEAA), el 60% de los asegurados cambió su cobertura por una más económica en el último año.
Esta tendencia se traduce en un aumento en la contratación de planes más limitados, que reducen el costo mensual pero dejan descubierto al asegurado frente a robos o incendios parciales, actos de vandalismo y fenómenos naturales como inundaciones, granizo. “Es notable la baja de gente que antes tenía seguros más altos”, afirmó el director ejecutivo de la entidad, Daniel.
Directivos de empresas del sector atribuyen las dificultades a varios factores, pero enfatizan el impacto que tiene la caída económica: “muchos clientes no pueden afrontar aumentos de pólizas que llegaron a duplicarse, especialmente para vehículos vinculados a servicios públicos como taxis”, cuentan.
A su entender, también la mayor frecuencia de siniestros y el incremento de juicios completan un cóctel que, por ahora, mantiene la presión sobre las primas agrandando la brecha entre quienes pueden pagar un seguro completo y quienes, directamente, se quedan sin cobertura.
Por el deterioro del poder adquisitivo crece también el parque automotor que está sin seguro
LE PUEDE INTERESAR
Seis planetas alineados con la Luna se ven desde hoy
LE PUEDE INTERESAR
VIDEO. Terminó el exitoso “streaming” submarino del Conicet
Como explicó Salazar, el precio de la prima no se define sólo por el valor del vehículo, sino por factores que en el último año se encarecieron notablemente: el aumento de los robos y de los siniestros que deben ser cubiertos, el crecimiento de la litigiosidad y de las indemnizaciones por responsabilidad civil, y la suba de los repuestos, que en muchos casos superó a la de los autos nuevos
“Con la prima se arma un fondo para pagar siniestros. Si a mí me roban un auto de 1 millón de pesos, pago 1 millón; si es de 10 millones, pago 10 millones. Y si las sentencias de responsabilidad civil se encarecen, el seguro también debe aumentar”, explicó Salazar.
La crisis también golpea a algunas compañías. Orbis está en “etapa de autoliquidación” y La Nueva afronta “inhibición y prohibición de emitir pólizas”.
Si bien el presidente de la Asociación de Aseguradores remarcó que no se trata de un derrumbe general del sector, sí reconoció que hay problemas en mercados específicos como el de taxis y remises, donde las primas llegaron a duplicarse y muchos clientes, como los afiliados a la mutual de taxistas AMCA, dejaron de renovar o bajaron de categoría su cobertura.
El impacto de los aumentos y el deterioro del poder adquisitivo se traduce en un fenómeno más preocupante: crece el parque automotor sin seguro. Según el Centro de Investigaciones para el Desarrollo del Seguro (CIDES), cerca del 40% de autos y motos —unos 15 millones de unidades— circula sin póliza, y en algunas regiones la cifra trepa al 50 o 60%.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí