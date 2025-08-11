Axel y su cancelación: “Sé muy bien quién soy”

Axel tenía una imagen inmaculada hasta que, a finales de 2019, enfrentó una denuncia por abuso sexual: su realidad se transformó, contó ayer, en “Almorzando con Juana”.

“Aprendí que nada de lo que digan los demás determina quién soy, yo sé muy bien quién soy, como padre, como pareja, como hijo”, explicó el artista. “Yo sé muy bien quién soy, y creo que nadie tiene más poder que el gran creador que es Dios. Yo creo en Dios, entonces todo queda como diluido cuando la verdad sale a la luz”.

“Esa frase que dice: ‘Puedes repetir mil veces la mentira que creerás que es una verdad, pero nunca va a ser la verdad’. Entonces, obviamente que cada uno carga en el pecho con los sellos que le han puesto, las marcas, pero en realidad, si vos sabés quién sos…”, siguió Axel, en el almuerzo con Juanita. “Por supuesto que cuando la vida te da un golpe fuerte, inesperado, te explota una granada en la cara, yo soy de los que cree que todo es justo, todo pasa por algo y para algo”.

Axel reveló que “me re bajoneé, me entristecí un montón, lloré dos meses seguidos”. Pero, dijo, “siempre fui un resiliente, entonces dije yo voy a salir adelante porque yo sé quién soy y porque estoy conectado con Dios”.

“Todo se acomoda, y lo que no te mata te fortalece. Vengo de haber vivido cinco años re duros, separación de mi excompañera también, que la quiero muchísimo, y el amor no se acaba, se transforma”, concluyó Axel.

Fue una de las primeras veces que habló del tema: solamente había declarado sobre la denuncia en diálogo con Catalina Dlugi, el año pasado. “Ves tanta gente hablando de nada, haciendo leña del árbol caído, porque nadie tenía ninguna información cierta. Todos hablaban por hablar, simplemente porque era noticia”, dijo entonces. “Ahí también vuelvo a que no sé si todo el mundo lo hacía con maldad, ni me lo quiero tomar personal”.