Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡A sólo $9.990! Pedí "La Vaca Lila", un libro con sonido y para pintar

Policiales |CRECE EL ESCÁNDALO DE PUNTA LARA

Indagaron a 3 policías acusados de tratos denigrantes en una seccional

Según la Justicia local, reprimieron un intento de motín con golpes, agua fría, amenazas y escenas de amor entre los presos

Indagaron a 3 policías acusados de tratos denigrantes en una seccional

La seccional de Punta Lara donde habría ocurrido el incidente / Web

11 de Agosto de 2025 | 03:10
Edición impresa

El fiscal penal de La Plata, Gonzalo Petit Bosnic, le tomó indagatoria a tres policías acusados por los graves incidentes que se habrían registrado en la seccional segunda de Ensenada, donde, de acuerdo a la denuncia que radicaron varios detenidos, fueron objetos de tratos crueles, deshumanizados y denigrantes.

Se trata de Oscar Fabián Castillo y Sergio Aguilar, ambos detenidos, y de Facundo Carrasco Larrumbe, a quien, al menos por el momento, no lo alcanzó la orden de prisión requerida en su contra por disposición del juez garante, Eduardo Silva Pelossi.

En este último caso, dijo el magistrado que “mas allá de los elementos que lo ubican en el lugar de los hechos, su participación se basa en los dichos de (...) y (...), brindados en los términos del art. 317 del C.P.P. -repárese que no revisten el carácter de declaración juramentada -los cuales servirían de sustento en caso de encontrar corroboración objetiva en otros elementos, tal como resulta ser el caso de los coimputados cuya medida de coerción también se requiere. A raíz de ello, lo cierto es que las circunstancias señaladas imponen por el momento excluirla de la consideración para el dictado de la medida cautelar, ello sin perjuicio de su eventual posterior corroboración por otros elementos probatorios que eventualmente puedan incorporarse”.

En ese sentido, cabe recordar que, según acreditó la Justicia, al menos hasta el momento, “en horas de la madrugada del día 21 de octubre del año 2024, al menos tres efectivos policiales pertenecientes a la Comisaria 2da de Ensenada, quienes se desempeñaban como titular de la dependencia, segundo jefe, e imaginaria (control de calabozos) respectivamente, junto a un número aún no determinado de efectivos policiales entre los cuales se encontraba el Jefe de turno del Comando de Patrulla de Ensenada, el Oficial de servicio y al menos un efectivo policial perteneciente también a dicho Comando, en el interior de dicha dependencia sita en calle Almirante Brown entre 92 y 94, ante diversos reclamos relacionados a condiciones de detención efectuados por los detenidos (...), abusando de su función, y aprovechando la situación de vulnerabilidad en que se encontraban, sobre los que tenían un poder asimétrico de hecho en virtud de encontrarse privados de la libertad, ingresaron al sector de los calabozos y reprimieron en forma excesiva y desproporcionada la revuelta, flagelándolos mediante disparos con escopetas de postas de goma, detonaciones de gas lacrimógeno, y chorros de agua a alta presión a corta distancia, en un contexto de completa oscuridad en tanto previamente les habían cortado la luz”.

“Transcurrido este tramo y, una vez que las víctimas ya se encontraban reducidas, y sin ningún tipo de posibilidad de defensa, los obligaron a egresar uno a uno de la celda en la que se encontraban, con dirección hacia la celda de contraventores, y en dicho trayecto apostándose los efectivos policiales lado a lado formando dos hileras, a modo de `puente chino`, con la finalidad de castigarlos por los reclamos efectuados, les propinaron golpes de puño, patadas, y golpes con elementos provistos para el ejercicio de la función policial”.

Por si fuera poco, siguió el documento oficial, “previo quitarles por la fuerza sus prendas de vestir y dejarlos desnudos, les colocaron precintos en sus manos y ubicándolas por la espalda, los hicieron colocar boca abajo con la cabeza contra el piso” para “la realización de actos extremadamente vejatorios como apoyarles la tonfa en sus partes íntimas, amenazarlos con accederlos sexualmente y conminarlos a que se besaran entre sí sus partes íntimas”.

LE PUEDE INTERESAR

Cuatro encapuchados sorprenden a un jubilado mientras dormía

LE PUEDE INTERESAR

Le quitaron todo lo que llevaba a puro culatazo

Cabe recordar que por este caso hay otros tres efectivos detenidos y que a todos los investigados, además, se los imputa por fraguar un acta para asentar los hechos ocurridos, pero sin tener correlato con la realidad.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Relatos salvajes por una espiral de violencia que atraviesa la Ciudad

El sexo después de los 80: el secreto íntimo de Cormillot que reaviva un tema que pocos hablan y todos quieren saber

Crece la polémica por los padrones y el litigio judicial: ¿Qué ocurrirá finalmente en Provincia?

Tragedia en Berisso: dos jubilados murieron en un incendio en su vivienda

Paritaria bonaerense a cuarto intermedio: hubo oferta de aumento a estatales y docentes, pero "insuficiente" para los gremios

El escándalo de las facturas truchas en La Plata: de quiénes son los palcos embargados en UNO

¿Hubo impericia? La trama de la turbulenta llegada de Marcos Rojo a Racing y por qué no podrá jugar
+ Leidas

“Campaña roñosa”: Kicillof cargó contra Milei por otro video falso

Con posibles variantes, Estudiantes busca el once para visitar a Cerro

Cómo comprar electros más baratos desde Tierra del Fuego

Pasar la noche por un turno: travesía en los hospitales públicos

VIDEO. Domínguez: “Nuestra obligación es ser un equipo sólido y representar al hincha”

Efecto dólar: advierten por subas de hasta 2% en alimentos

Las amarillas empiezan a preocupar

Norberto Briasco: resurrección clave para este momento del Lobo
Últimas noticias de Policiales

La tragedia de 7 y 49: el dolor de una familia que espera justicia

Fentanilo: el lote afectado salió a la calle en forma exprés, sin controles

Cuatro encapuchados sorprenden a un jubilado mientras dormía

Le quitaron todo lo que llevaba a puro culatazo
La Ciudad
Universidad paralizada entre paros, un asueto y el feriado
Pasar la noche por un turno: travesía en los hospitales públicos
De pintar remeras a exponer en Europa: travesía de un artista local
Con clima “primaveral” las plazas estuvieron a pleno
Vecinos en alerta: tensión y amenazas por loteos en Correas
Espectáculos
Las Gyldenfeldt traen su ópera disidente: “Como respetamos y amamos esa tradición, la queremos viva”
Axel y su cancelación: “Sé muy bien quién soy”
Se estrenó la precuela “Outlander” y un nuevo viaje al pasado
Whitney de remate: subastan todo tipo de objetos de la cantante
La ex de Emanuel Ortega se solidarizó con Julieta Prandi
Deportes
VIDEO. Domínguez: “Nuestra obligación es ser un equipo sólido y representar al hincha”
Con posibles variantes, Estudiantes busca el once para visitar a Cerro
Norberto Briasco: resurrección clave para este momento del Lobo
Las amarillas empiezan a preocupar
Contener a Castillo, el objetivo para el domingo
Información General
Seguro automotor: un 60% redujo su cobertura
Seis planetas alineados con la Luna se ven desde hoy
VIDEO. Terminó el exitoso “streaming” submarino del Conicet
El "pulpo Dumbo" y la "estrella de mar culona": último día de streaming del Conicet
Glaciares argentinos: se redujeron 42% en 30 años

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla