María Fernanda Callejón vs Ángel de Brito, en guerra mediática: escuchá los polémicos audios filtrados

Semana paralizada en facultades y colegios de la UNLP, entre paros, un asueto y el feriado
Semana paralizada en facultades y colegios de la UNLP, entre paros, un asueto y el feriado
“Campaña roñosa”: Kicillof cargó contra Milei por otro video falso
Pasar la noche por un turno: travesía en los hospitales públicos de La Plata
La tragedia de 7 y 49: el dolor de una familia que espera justicia
Conmoción: murió Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial de Colombia atacado por sicarios
VIDEO. Domínguez: “Nuestra obligación es ser un equipo sólido y representar al hincha”
Norberto Briasco: resurrección clave para este momento del Lobo
De pintar remeras a exponer en Europa: travesía de un artista local
Gerchunoff presenta en la Ciudad “La imposible república verdadera”
Oportunidad para vender su auto usado publicando GRATIS sábado y domingo
El abogado de Julieta Prandi espera por la pena para Contardi: “Es incapaz de reinsertarse en la sociedad”
¡Súper Cartonazo por 4 millones! Los números de este lunes 11 de agosto
El lado político del fentanilo contaminado y se supo que el lote afectado salió a la calle en forma exprés
Cuatro encapuchados sorprenden a un jubilado mientras dormía
Indagaron a 3 policías acusados de tratos denigrantes en una seccional
¿Buscás trabajo? En La Plata y la Región, ofrecimientos de empleos en todos los rubros
La crisis de uno de los clubes más viejos del mundo: Sheffield Wednesday, al borde del colapso
Invirtiendo $1.500.000 en un plazo fijo, ¿cuánto rinde en 30 días?: las mejores tasas, banco por banco
No puede haber dudas sobre la calidad del agua que se consume
Cuenta DNI: las promociones activas de este lunes 11 de agosto
Los números de la suerte del lunes 11 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco
La luna gigante volvió a aparecer en La Plata y llegó con la “parada planetaria”, un fenómeno astronómico poco frecuente
El mapa de cortes y desvíos en La Plata para esta semana por obras viales e hidráulicas
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La actriz y el chimentero se dieron con todo
Escuchar esta nota
María Fernanda Callejón y Ángel de Brito protagonizaron una guerra mediática este fin de semana. La actriz hizo unas fuertes declaraciones en contra del conductor de LAM y él no dudó en responderle y exponer sus audios de cuando ella trabajaba en América TV.
Invitada al streaming “Cinco de copas”, le pidieron a la actriz que nombre al periodista “más malvado” y, si bien al principio no quiso dar nombres, poco después se dirigió al conductor de LAM: "¡Para vos Ángel de Brito, me tenés harta!". Y continuó: “Veneno puro sos, me encanta que seas tan venenoso, ¿porque sabes qué? Estás bebiendo de tu propia medicina y tu compañera también”, lanzó, refiriéndose a Yanina Latorre.
"Es el mejor profesional, pero en la maldad. Es el número uno en el veneno y la maldad. Vas al infierno Ángel, sos un diablito mamá, y digo mamá porque es mamita y no papito", cerró.
Lejos de quedarse callado, Ángel de Brito dobló la apuesta y expuso los audios de la actriz en su cuenta oficial de X: “Así contaba Callejón cómo la tratamos en #LAM cuando se separó del padre de su hija”.
“Otra delirante, que trabajó en el programa y no aceptó que no servía (como en todos los programas que paneleo) y como siempre fue desagradecida, actúa así. Lo hizo con Fort, con Sofovich, con Marixa, etc. La sal no sala, y el azúcar no endulza”, contestó filoso.
Por último aclaró: “Lo muestro ahora para que entiendan lo que es trabajar con gente inestable y que no sabe cuál es su rumbo, ni en la vida, ni en la profesión. Que tengan un buen domingo”.
LE PUEDE INTERESAR
El abogado de Julieta Prandi espera por la pena para Contardi: “Es incapaz de reinsertarse en la sociedad”
Asi contaba Callejón como la tratamos en #LAM cuando se separó del padre de su hija— A N G E L (@AngeldebritoOk) August 10, 2025
Otra delirante, que trabajó en el programa y no acepto que no servía (como en todos los programas que paneleo) y como siempre fue desagradecida, actúa así.
Lo hizo con fort, con sofovich, con… pic.twitter.com/9DIBsg1Ccl
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí