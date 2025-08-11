Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos

María Fernanda Callejón vs Ángel de Brito, en guerra mediática: escuchá los polémicos audios filtrados

La actriz y el chimentero se dieron con todo

María Fernanda Callejón vs Ángel de Brito, en guerra mediática: escuchá los polémicos audios filtrados
11 de Agosto de 2025 | 09:25

Escuchar esta nota

María Fernanda Callejón y Ángel de Brito protagonizaron una guerra mediática este fin de semana. La actriz hizo unas fuertes declaraciones en contra del conductor de LAM y él no dudó en responderle y exponer sus audios de cuando ella trabajaba en América TV. 

Invitada al streaming “Cinco de copas”, le pidieron a la actriz que nombre al periodista “más malvado” y, si bien al principio no quiso dar nombres, poco después se dirigió al conductor de LAM: "¡Para vos Ángel de Brito, me tenés harta!". Y continuó: “Veneno puro sos, me encanta que seas tan venenoso, ¿porque sabes qué? Estás bebiendo de tu propia medicina y tu compañera también”, lanzó, refiriéndose a Yanina Latorre. 

"Es el mejor profesional, pero en la maldad. Es el número uno en el veneno y la maldad. Vas al infierno Ángel, sos un diablito mamá, y digo mamá porque es mamita y no papito", cerró.

El contraataque de De brito a Callejón

Lejos de quedarse callado, Ángel de Brito dobló la apuesta y expuso los audios de la actriz en su cuenta oficial de X: “Así contaba Callejón cómo la tratamos en #LAM cuando se separó del padre de su hija”. 

“Otra delirante, que trabajó en el programa y no aceptó que no servía (como en todos los programas que paneleo) y como siempre fue desagradecida, actúa así. Lo hizo con Fort, con Sofovich, con Marixa, etc. La sal no sala, y el azúcar no endulza”, contestó filoso. 

Por último aclaró: “Lo muestro ahora para que entiendan lo que es trabajar con gente inestable y que no sabe cuál es su rumbo, ni en la vida, ni en la profesión. Que tengan un buen domingo”. 

