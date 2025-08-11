Misterio en Coghlan: se presentó ante el fiscal el ex compañero del joven asesinado hace 41 años

La causa de las muertes por fentanilo suma elementos: "Además de la contaminación, ya se habla de otras hipótesis delictivas"
La familia de Christian Graf es propietaria de la vivienda donde encontraron los restos de Diego Fernández Lima
Christian Graf, el principal sospechoso de la muerte de Diego Fernández, el adolescente que fue asesinado en julio de 1984 y cuyos huesos se hallaron en mayo de este año en una vivienda de Coghlan, se presentó de manera espontánea en la Fiscalía que lleva adelante la investigación.
Graf fue hasta el edificio judicial, pero el fiscal Martín López Perrando no se encontraba: “Habló con un auxiliar fiscal y se mostró dispuesto a declarar”.
Mientras continúa la incertidumbre para saber qué pasó con el joven, de 16 años, los ojos están puestos en Graf, compañero de Fernández en la secundaria, debido a que los huesos fueron encontrados en el patio de la casa de su familia.
Durante este lunes el fiscal Perrando le tomó testimoniales a otros testigos para seguir avanzando con la investigación. Se trata de seis testigos, tres ex compañeros de colegio de la víctima y tres obreros que estaban el día del hallazgo de los restos.
Por el momento no hay ninguna imputación ni posible medida de detención contra el ex compañero de Fernández, aunque sí existen sospechas frente al hallazgo de los huesos en la vivienda que pertenece a la familia desde la década de 1970.
