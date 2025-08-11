“Campaña roñosa”: Kicillof cargó contra Milei por otro video falso

Padre, hincha del Lobo y visitador médico: la historia de Santiago, otra de las víctimas del fentanilo mortal en La Plata
Padre, hincha del Lobo y visitador médico: la historia de Santiago, otra de las víctimas del fentanilo mortal en La Plata
Se oficializaron las listas de candidatos para la Octava sección y municipales de La Plata
En Atenas, Milei encabezará otro acto en La Plata para impulsar la campaña en Provincia
El mapa de cortes y desvíos en La Plata para esta semana por obras viales e hidráulicas
La luna gigante volvió a aparecer en La Plata y llegó con la “parada planetaria”, un fenómeno astronómico poco frecuente
Se quedó dormido cuando viajaba con su hija, chocó un auto estacionado y volcó en pleno centro de La Plata
En un operativo de tránsito por el Paseo del Bosque, secuestraron 16 motos y cuatro eran de policías
En fotos | Tarde de sol en La Plata y los vecinos salieron a disfrutar en las plazas
El insólito robo que sufrió Homero Pettinato: "Aprendé a robar, ¡Me pone mal!"
VIDEO. "Gracias por el apoyo": los científicos del Conicet se despidieron en la última expedición al fondo del mar
VIDEO. Villa Elisa: encapuchado y con una cuchilla, asaltó una despensa y escapó
"Marcos se Copa": Racing anunció la llegada de Rojo con un detalle muy particular
Kicillof cruzó a Milei y acusó al Gobierno de difundir fake news: "Le vamos contestar en las urnas"
VIDEO. Domínguez habló en la previa del choque contra Cerro Porteño
VIDEO. En alerta por el servicio del agua: cómo es vivir bajo el riesgo del arsénico
Haití declara el estado de emergencia por tres meses para luchar contra las bandas criminales
"La Mona" Jiménez en La Plata: confirmó su vuelta a los escenarios y la semana que viene estará en TV
El sistema de partidos en crisis y un nuevo actor que puede ser clave
El Gobierno quiere recuperar la iniciativa con el arranque de la campaña electoral
La agenda deportiva del domingo hace rodar la pelota: horarios, partidos y TV
Alternativas al apellido Kirchner, la visión libertaria y el estallido del centro
¿Habrá voto castigo? La encuesta sobre las candidaturas testimoniales que encendió las alarmas en el peronismo
El Senado apura el tratamiento de las leyes aprobadas en Diputados
Un dato sobre el fentanilo contaminado compromete a los dueños del laboratorio
Con gran éxito, La Plata celebró el Festival de Folklore Capital en Plaza Moreno
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El Presidente y su vocero publicaron una entrevista editada en la que el Gobernador responde algo que en realidad no dijo
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, le apuntó ayer al Presidente, Javier Milei, y lo desafió con contestarle en las urnas en las elecciones del próximo 7 de septiembre, luego de que se viralizara un video editado en el que se le hace decir al mandatario bonaerense algo que no dijo y que compartieron como cierto el jefe de Estado y el vocero presidencial, Manuel Adorni.
“Inauguraron su campaña (lo único que inauguraron en casi dos años) yendo escondidos a pasar 20 minutos en La Matanza para sacarse una foto berreta de marketing. Ahora empiezan con las mentiras digitales, los videos fabricados y la campaña roñosa en las redes. Su especialidad”, acusó Kicillof desde su cuenta de X, la misma red en la que Milei y Adorni repostearon una entrevista manipulada del Gobernador.
El video corresponde a la visita del sábado de Kicillof al programa “Cómo la ves”, que conduce Gabriel Sued por Futuröck (se puede ver completa por YouTube). Allí se le pregunta al Gobernador: “Más que decirle a Milei esto no, ¿a qué dice el peronismo esto sí?”. En la versión falsa, el mandatario responde “Hoy yo no tengo una propuesta; me parece que tenemos que buscarla”, como admitiendo que el espacio no tiene una plataforma electoral para ofrecer, cuando en realidad enumeró cuestiones como “crear trabajo, condiciones laborales dignas, que haya salario”.
La respuesta de Kicillof a la búsqueda de propuestas correspondía en verdad a otra consulta, referida al apoyo a una eventual candidatura de Máximo Kirchner. Fue en la edición que viralizaron el Presidente y su portavoz que se intercambiaron la pregunta y las respuestas del Gobernador.
Uno de los primeros en compartir el video manipulado fue el periodista Horacio Cabak, a las 18.47 del sábado. Lo hizo agregando el supuesto diálogo que se había dado entre Kicillof y su entrevistador: “Más que oponerse a todo lo que propone Milei, ¿que propuesta tiene hoy el peronismo?”; “Ninguna, habría que buscarla”.
Más tarde, a las 20.07 del mismo día, el Presidente retuiteó la publicación de Cabak y escribió en mayúsculas: “A confesión de parte...”.
LE PUEDE INTERESAR
Divisiones, peleas y un difícil armado en el centro
LE PUEDE INTERESAR
Con los micros y el COU en la agenda, el Concejo local retoma la actividad
Casi una hora después, a las 21.12, el que se hizo eco del falso video fue Adorni, acompañado de su característico “fin”.
Curiosamente, el portavoz de la Presidencia es el creador y conductor de Fake, 7, 8, un programa que sale por YouTube y en el que se dedica a exponer noticias falsas de la oposición y del periodismo.
“Las mentiras de Milei y su ‘inteligencia artificial’ no tapan la realidad”, remató Kicillof al salir al cruce ayer y desafió: “El próximo 7 de septiembre, en la provincia de Buenos Aires les vamos a contestar en las urnas”.
Pese al revuelo generado, al cierre de esta edición ni el Presidente ni el vocero habían borrado la publicación ni se habían retractado por haber dado por cierto algo que no era.
Al aludir a los “videos fabricados” y las “mentiras digitales”, Kicillof vuelve a poner en discusión el uso avieso de la tecnología y la inteligencia artificial para dañar la imagen de un candidato en pleno año electoral.
Algo similar le ocurrió a Mauricio Macri y la entonces candidata a legisladora de Buenos Aires Primero, Silvia Lospennato, en el marco de las elecciones porteñas de mayo pasado.
Entonces, cuentas de usuarios vinculados a la Casa Rosada hicieron circular un video falso que emulaba la imagen del expresidente y en la que decía que apoyaría la candidatura de Manuel Adorni, principal candidato libertario. También circuló otro anunciando la falsa renuncia de Lospennato a la elección. Algo que el Pro denunció en la justicia electoral.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí