“Campaña roñosa”: Kicillof cargó contra Milei por otro video falso

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, le apuntó ayer al Presidente, Javier Milei, y lo desafió con contestarle en las urnas en las elecciones del próximo 7 de septiembre, luego de que se viralizara un video editado en el que se le hace decir al mandatario bonaerense algo que no dijo y que compartieron como cierto el jefe de Estado y el vocero presidencial, Manuel Adorni.

“Inauguraron su campaña (lo único que inauguraron en casi dos años) yendo escondidos a pasar 20 minutos en La Matanza para sacarse una foto berreta de marketing. Ahora empiezan con las mentiras digitales, los videos fabricados y la campaña roñosa en las redes. Su especialidad”, acusó Kicillof desde su cuenta de X, la misma red en la que Milei y Adorni repostearon una entrevista manipulada del Gobernador.

El video corresponde a la visita del sábado de Kicillof al programa “Cómo la ves”, que conduce Gabriel Sued por Futuröck (se puede ver completa por YouTube). Allí se le pregunta al Gobernador: “Más que decirle a Milei esto no, ¿a qué dice el peronismo esto sí?”. En la versión falsa, el mandatario responde “Hoy yo no tengo una propuesta; me parece que tenemos que buscarla”, como admitiendo que el espacio no tiene una plataforma electoral para ofrecer, cuando en realidad enumeró cuestiones como “crear trabajo, condiciones laborales dignas, que haya salario”.

La respuesta de Kicillof a la búsqueda de propuestas correspondía en verdad a otra consulta, referida al apoyo a una eventual candidatura de Máximo Kirchner. Fue en la edición que viralizaron el Presidente y su portavoz que se intercambiaron la pregunta y las respuestas del Gobernador.

Cronología de la “fake” viral

Uno de los primeros en compartir el video manipulado fue el periodista Horacio Cabak, a las 18.47 del sábado. Lo hizo agregando el supuesto diálogo que se había dado entre Kicillof y su entrevistador: “Más que oponerse a todo lo que propone Milei, ¿que propuesta tiene hoy el peronismo?”; “Ninguna, habría que buscarla”.

Más tarde, a las 20.07 del mismo día, el Presidente retuiteó la publicación de Cabak y escribió en mayúsculas: “A confesión de parte...”.

Casi una hora después, a las 21.12, el que se hizo eco del falso video fue Adorni, acompañado de su característico “fin”.

Curiosamente, el portavoz de la Presidencia es el creador y conductor de Fake, 7, 8, un programa que sale por YouTube y en el que se dedica a exponer noticias falsas de la oposición y del periodismo.

“Las mentiras de Milei y su ‘inteligencia artificial’ no tapan la realidad”, remató Kicillof al salir al cruce ayer y desafió: “El próximo 7 de septiembre, en la provincia de Buenos Aires les vamos a contestar en las urnas”.

Pese al revuelo generado, al cierre de esta edición ni el Presidente ni el vocero habían borrado la publicación ni se habían retractado por haber dado por cierto algo que no era.

Al aludir a los “videos fabricados” y las “mentiras digitales”, Kicillof vuelve a poner en discusión el uso avieso de la tecnología y la inteligencia artificial para dañar la imagen de un candidato en pleno año electoral.

Algo similar le ocurrió a Mauricio Macri y la entonces candidata a legisladora de Buenos Aires Primero, Silvia Lospennato, en el marco de las elecciones porteñas de mayo pasado.

Entonces, cuentas de usuarios vinculados a la Casa Rosada hicieron circular un video falso que emulaba la imagen del expresidente y en la que decía que apoyaría la candidatura de Manuel Adorni, principal candidato libertario. También circuló otro anunciando la falsa renuncia de Lospennato a la elección. Algo que el Pro denunció en la justicia electoral.