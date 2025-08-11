Invirtiendo $1.500.000 en un plazo fijo, ¿cuánto rinde en 30 días?: las mejores tasas, banco por banco

Invertir $1.500.000 a 30 días en un plazo fijo resulta cada vez más atractivo: con una Tasa Nominal Anual del 37 por ciento, el interés estimado alcanza los $45.616,44, lo que eleva el monto final a $1.545.616,44.

Entre las entidades que lideran las tasas se encuentran el Banco de la Nación Argentina y el Banco de Galicia y Buenos Aires, ambos ofreciendo un 37 %. También aparecen tasas destacadas de Banco CMF S.A., con un 38 %, así como otras entidades como Banco BICA S.A.

En comparación con datos previos, hay un notable incremento: en mayo de 2025, la TNA promediaba 31,5 % (Banco Nación ofrecía esa misma tasa) y rendía aproximadamente $38.835,62 en un mes. El salto a 37 % representa un aumento relevante que refleja una tendencia general en las tasas.

Este contexto coincide con una política monetaria que enfatiza la reducción de liquidez, mientras las entidades financieras responden subiendo las tasas para atraer depósitos en pesos.

En definitiva: un depósito de $1.500.000 a 30 días hoy rinde unos $45.600, gracias a tasas de interés interanuales que oscilan entre el 37 % y el 38 %, dependiendo del banco.

Los bancos y sus tasas, por un plazo fijo a 30 días