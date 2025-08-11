Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Invirtiendo $1.500.000 en un plazo fijo, ¿cuánto rinde en 30 días?: las mejores tasas, banco por banco

Invirtiendo $1.500.000 en un plazo fijo, ¿cuánto rinde en 30 días?: las mejores tasas, banco por banco
11 de Agosto de 2025 | 08:36

Escuchar esta nota

Invertir $1.500.000 a 30 días en un plazo fijo resulta cada vez más atractivo: con una Tasa Nominal Anual del 37 por ciento, el interés estimado alcanza los $45.616,44, lo que eleva el monto final a $1.545.616,44.

Entre las entidades que lideran las tasas se encuentran el Banco de la Nación Argentina y el Banco de Galicia y Buenos Aires, ambos ofreciendo un 37 %. También aparecen tasas destacadas de Banco CMF S.A., con un 38 %, así como otras entidades como Banco BICA S.A. 

En comparación con datos previos, hay un notable incremento: en mayo de 2025, la TNA promediaba 31,5 % (Banco Nación ofrecía esa misma tasa) y rendía aproximadamente $38.835,62 en un mes. El salto a 37 % representa un aumento relevante que refleja una tendencia general en las tasas.

Este contexto coincide con una política monetaria que enfatiza la reducción de liquidez, mientras las entidades financieras responden subiendo las tasas para atraer depósitos en pesos.

En definitiva: un depósito de $1.500.000 a 30 días hoy rinde unos $45.600, gracias a tasas de interés interanuales que oscilan entre el 37 % y el 38 %, dependiendo del banco.

 

Los bancos y sus tasas, por un plazo fijo a 30 días

  • Banco de la Nación Argentina: 37%
  • Banco Santander Argentina S.A.: 33%
  • Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.: 37%
  • Banco de la Provincia de Buenos Aires: 35%
  • Banco BBVA Argentina S.A.: 35%
  • Banco Macro S.A.: 33,5%
  • Banco GGAL S.A.: —
  • Banco Credicoop Cooperativo Limitado: 35%
  • Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U.: 35,55%
  • Banco de la Ciudad de Buenos Aires: 31%
  • Banco BICA S.A.: 37%
  • Banco CMF S.A.: 38%
  • Banco Comafi S.A.: 35%
  • Banco de Corrientes S.A.: 37%
  • Banco de Formosa S.A.: 30%
  • Banco de la Provincia de Córdoba S.A.: 38%
  • Banco del Chubut S.A.: 34,5%
  • Banco del Sol S.A.: 37,5%
  • Banco Dino S.A.: 29%
  • Banco Hipotecario S.A.: 36% – 39%
  • Banco Julio S.A.: 38%
  • Banco Mariva S.A.: 38%
  • Banco Masventas S.A.: 22%
  • Banco Meridian S.A.: 38%
  • Banco Provincia de Tierra del Fuego: 36%
  • Banco Voii S.A.: 38%
  • Bibank S.A.: 36%
  • Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U.: 38%
  • Reba Compañía Financiera S.A.: 39%
