Deportes

La crisis de uno de los clubes más viejos del mundo: Sheffield Wednesday, al borde del colapso

Quién es el empresario detrás del caos financiero, las protestas masivas y una creciente incertidumbre institucional. El desafío de sobrevivir para la entidad de Inglaterra que cuenta con más e 150 años de vida

La crisis de uno de los clubes más viejos del mundo: Sheffield Wednesday, al borde del colapso

El Sheffield Wednesday de Inglaterra, bajo una crisis que lo podría hacer desaparecer. Es uno de los clubes más antiguos del mundo

11 de Agosto de 2025 | 07:03

Escuchar esta nota

Sheffield Wednesday, uno de los equipos más emblemáticos del fútbol inglés, atraviesa una de las crisis más graves de su historia. Lo que debía ser el arranque de una temporada con ilusiones renovadas en el Championship se ha convertido en un escenario de caos financiero, protestas masivas y una creciente incertidumbre institucional.

En los últimos meses, el club ha sufrido reiterados retrasos en el pago de salarios, situación que se repitió en cuatro de los últimos cinco meses. Esta inestabilidad provocó sanciones por parte de la liga, embargos y restricciones para incorporar refuerzos, que se mantendrán al menos hasta enero de 2027. A todo esto se suman deudas millonarias con el fisco y un clima de tensión interna que no da tregua.

El propietario, Dejphon Chansiri, es el principal blanco de las críticas. Hinchas y referentes locales lo acusan de conducir al club hacia el colapso y de negarse a entablar un diálogo abierto para encontrar soluciones. La ruptura entre la dirigencia y la afición quedó en evidencia en el primer partido de la temporada: miles de simpatizantes retrasaron su ingreso al estadio como protesta, exhibiendo pancartas y cánticos en su contra.

Sheffield Wednesday: en el fútbol, para atrás

El plano deportivo también refleja la crisis. Danny Röhl, el técnico que había logrado una meritoria campaña la temporada pasada, dejó el cargo a fines de julio. Su lugar fue ocupado por Henrik Pedersen, quien admitió que la planificación a largo plazo es prácticamente imposible en el contexto actual. La plantilla, reducida a apenas quince futbolistas profesionales, perdió a varias de sus figuras durante el receso.

El debut en la nueva temporada fue un duro golpe: pese a comenzar ganando frente al Leicester City, una expulsión clave derivó en una remontada rival y una derrota por 2-1. El resultado no hizo más que profundizar la sensación de fragilidad deportiva.

La crisis económica y el desafío de sobrevivir

Mientras tanto, crecen las especulaciones sobre una posible venta del club. Empresarios han manifestado interés en adquirirlo, pero las altas exigencias económicas del actual propietario parecen trabar cualquier negociación. Si no se encuentra una salida, el riesgo de nuevas sanciones e incluso de una deducción de puntos es inminente.

Sheffield Wednesday, con más de 150 años de historia, enfrenta hoy un desafío que va más allá de lo futbolístico: es una lucha por su supervivencia. El desenlace dependerá de decisiones urgentes que definirán si el club puede recuperar la estabilidad o si quedará marcado como otro gigante caído del fútbol inglés.

