La crisis de uno de los clubes más viejos del mundo: Sheffield Wednesday, al borde del colapso

Semana paralizada en facultades y colegios de la UNLP, entre paros, un asueto y el feriado
Semana paralizada en facultades y colegios de la UNLP, entre paros, un asueto y el feriado
“Campaña roñosa”: Kicillof cargó contra Milei por otro video falso
Pasar la noche por un turno: travesía en los hospitales públicos de La Plata
La tragedia de 7 y 49: el dolor de una familia que espera justicia
De pintar remeras a exponer en Europa: travesía de un artista local
VIDEO. Domínguez: “Nuestra obligación es ser un equipo sólido y representar al hincha”
Norberto Briasco: resurrección clave para este momento del Lobo
Gerchunoff presenta en la Ciudad “La imposible república verdadera”
El lado político del fentanilo contaminado y se supo que el lote afectado salió a la calle en forma exprés
Oportunidad para vender su auto usado publicando GRATIS sábado y domingo
Cuatro encapuchados sorprenden a un jubilado mientras dormía
Indagaron a 3 policías acusados de tratos denigrantes en una seccional
¡Súper Cartonazo por 4 millones! Los números de este lunes 11 de agosto
¿Buscás trabajo? En La Plata y la Región, ofrecimientos de empleos en todos los rubros
No puede haber dudas sobre la calidad del agua que se consume
Cuenta DNI: las promociones activas de este lunes 11 de agosto
Los números de la suerte del lunes 11 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco
La luna gigante volvió a aparecer en La Plata y llegó con la “parada planetaria”, un fenómeno astronómico poco frecuente
El mapa de cortes y desvíos en La Plata para esta semana por obras viales e hidráulicas
Una encuesta sobre los candidatos testimoniales impacta en el peronismo
Causa Vialidad: se le vence el plazo a Cristina para devolver el dinero
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Quién es el empresario detrás del caos financiero, las protestas masivas y una creciente incertidumbre institucional. El desafío de sobrevivir para la entidad de Inglaterra que cuenta con más e 150 años de vida
Escuchar esta nota
Sheffield Wednesday, uno de los equipos más emblemáticos del fútbol inglés, atraviesa una de las crisis más graves de su historia. Lo que debía ser el arranque de una temporada con ilusiones renovadas en el Championship se ha convertido en un escenario de caos financiero, protestas masivas y una creciente incertidumbre institucional.
En los últimos meses, el club ha sufrido reiterados retrasos en el pago de salarios, situación que se repitió en cuatro de los últimos cinco meses. Esta inestabilidad provocó sanciones por parte de la liga, embargos y restricciones para incorporar refuerzos, que se mantendrán al menos hasta enero de 2027. A todo esto se suman deudas millonarias con el fisco y un clima de tensión interna que no da tregua.
El propietario, Dejphon Chansiri, es el principal blanco de las críticas. Hinchas y referentes locales lo acusan de conducir al club hacia el colapso y de negarse a entablar un diálogo abierto para encontrar soluciones. La ruptura entre la dirigencia y la afición quedó en evidencia en el primer partido de la temporada: miles de simpatizantes retrasaron su ingreso al estadio como protesta, exhibiendo pancartas y cánticos en su contra.
El plano deportivo también refleja la crisis. Danny Röhl, el técnico que había logrado una meritoria campaña la temporada pasada, dejó el cargo a fines de julio. Su lugar fue ocupado por Henrik Pedersen, quien admitió que la planificación a largo plazo es prácticamente imposible en el contexto actual. La plantilla, reducida a apenas quince futbolistas profesionales, perdió a varias de sus figuras durante el receso.
El debut en la nueva temporada fue un duro golpe: pese a comenzar ganando frente al Leicester City, una expulsión clave derivó en una remontada rival y una derrota por 2-1. El resultado no hizo más que profundizar la sensación de fragilidad deportiva.
LE PUEDE INTERESAR
VIDEO. Domínguez: “Nuestra obligación es ser un equipo sólido y representar al hincha”
LE PUEDE INTERESAR
Con posibles variantes, Estudiantes busca el once para visitar a Cerro
Mientras tanto, crecen las especulaciones sobre una posible venta del club. Empresarios han manifestado interés en adquirirlo, pero las altas exigencias económicas del actual propietario parecen trabar cualquier negociación. Si no se encuentra una salida, el riesgo de nuevas sanciones e incluso de una deducción de puntos es inminente.
Sheffield Wednesday, con más de 150 años de historia, enfrenta hoy un desafío que va más allá de lo futbolístico: es una lucha por su supervivencia. El desenlace dependerá de decisiones urgentes que definirán si el club puede recuperar la estabilidad o si quedará marcado como otro gigante caído del fútbol inglés.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí