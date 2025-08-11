Domínguez: “Nuestra obligación es ser un equipo sólido y representar al hincha”

El entrenador de Estudiantes, Eduardo Domínguez habló en conferencia de prensa, en la antesala del partido del Pincha por Copa Libertadores ante Cerro Porteño en Asunción, donde se expresó con frescura. Además de analizar el cruce ante los paraguayos, también se refirió a cómo llega su equipo, y al buen momento que atraviesan tras sumar tres victorias consecutivas.

En este sentido, comenzó: “Vamos partido a partido. Nosotros vamos a hacer nuestro juego e imponer lo que queremos”. Por su parte, en relación con el elenco guaraní exclamó: “Hemos visto poco de Cerro. Sabemos la idea de su entrenador, sabemos la intención e idea de juego, es una propuesta de ataque, con la jerarquía que tienen. Es un equipo de tener cuidado, pero nosotros tenemos lo nuestro”.

Al ser consultado por la estructura inicial del equipo, el DT comentó que todavía no tiene el esquema de juego armado y que aprovechará los últimos entrenamientos que le quedan antes de viajar, para comenzar a definir. Tampoco descartó utilizar una línea de tres defensores centrales como lo hizo en los encuentros anteriores en condición de visitante por este certamen. “Hoy entrenamos de una forma, mañana lo vamos a hacer mejor, y veremos qué decisión tomar. Sabemos que es un equipo que se puede amoldar a la línea de cinco (defensores) o formar una de cuatro”, comentó.

Estudiantes tiene varios jugadores que se encuentran en la etapa de recuperación. En este sentido, el DT señaló que: “Eric Meza viene entrenando con normalidad”, aunque también: “Se está exigiendo, y lo hizo de gran manera, pero todavía sigue teniendo sus leves molestias. Lo vemos bien”.

“Vamos a esperar hasta el final, para ver si tenemos posibilidad de seguir incorporando”

Saliendo de lo futbolistico, el entrenador también se refirió al cambio anímico del equipo, luego de consumar su tercera victoria al hilo ante Independiente Rivadavia de Mendoza. “El equipo está con entusiasmo, y se percibe una vibra diferente. De por sí, los partidos de Copa se viven de una forma diferente”. A su vez, sumó que el clic lo hicieron cuando “vimos que no representábamos a los hinchas, a la Institución. Me parece que ese fue el golpe duro, y ahí comenzamos a ser nosotros nuevamente. De a poco el equipo encuentra el nivel que pretendemos, venimos en crecimiento, nos exigimos día a día para seguir mejorando y creciendo”.

Siguiendo esta línea, explicó que no hay que apresurarse y respetar los tiempos, “Tampoco nos tenemos que apresurar y jugar el partido antes de lo debido, porque eso sería contraproducente. Tenemos jugadores de experiencia que saben manejar estas situaciones, entonces nos vamos a apoyar en ellos para transcurrir estos días y dar lo mejor de nosotros, y así llegar al partido de la mejor manera”, agregó el Barba.

En este aspecto, mencionó la actitud del plantel para salir adelante de la situación que los tenía a maltraer, y que es fundamental para pelear cualquier tipo de campeonato. “No conozco ningún equipo que haya sido campeón sin actitud”. Para continuar con este tema, el capitán en jefe citó una de las glorias de la Institución albirroja, Alejandro Sabella: “Tenemos que pensar más en nosotros y no tanto en lo individual, como está escrito en la pared”. Además, agregó: “Ese tiene que ser un lema constante y a veces inconscientemente se desvanece, y se pierde. Pero de nosotros va a depender que Alejandro esté con nosotros”. Finalmente, enfatizó que recordar el legado no es suficiente, sino que es crucial “hacerlo”, es decir, ponerlo en práctica, ya que de lo contrario, si solo se recuerda y no se actúa, es difícil

Por otro lado, también habló en cuanto al mercado de pases y la posibilidad de incorporar nuevos jugadores, por el hecho de que en la conferencia de prensa anterior, dijo que estaba “esperando un volante y un defensor más”. Por su parte, Domínguez volvió a repetir cuál es su intención. “Seguimos esperando a ver qué posibilidades tenemos y vamos hasta el último día insistir en poder incorporar a alguien más”.

Uno de los temas que se puso en discusión, fue la llegada del mediocampista ofensivo, Leonardo Suárez, en donde el técnico respondió: “Era uno de los nombres apuntados por Marcos (Angeleri). Tuvimos la posibilidad de incorporarlo sin saber si Tiago (Palacios) se va o no se va. Todavía se tiene que amoldar al club y al fútbol argentino”. En este sentido, confirmó su presencia: “Creí que era apresurado citarlo el jueves, pero ya podrá estar con nosotros en Paraguay”, cerró Domínguez.