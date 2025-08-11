Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |EL MONDONGO

Cuatro encapuchados sorprenden a un jubilado mientras dormía

Cuatro encapuchados sorprenden a un jubilado mientras dormía

Un nuevto ataque de madrugada a un jubilado. Esta vez en 65 y 115 / Web

11 de Agosto de 2025 | 03:09
Edición impresa

Eran las 02.00 de la madrugada en El Mondongo y en el interior de una vivienda de calle 65 y 115 un hombre de 75 años dormía profundamente cuando un ruido seco, metálico, quebró el silencio. No llegó a reaccionar: en cuestión de segundos, cuatro siluetas vestidas de negro, encapuchadas y con el rostro oculto por pasamontañas, irrumpieron en su habitación. Uno se plantó a un metro de la cama y, con voz firme, le ordenó que no se moviera. Otro, sin levantar la voz pero con tono aterrador le lanzó: “Decime dónde está la plata o te pego un tiro”.

Mientras uno de los asaltantes lo mantenía bajo vigilancia, los otros tres se movían por la casa como si supieran exactamente qué buscar. Abrían cajones, volcaban roperos, levantaban almohadas y revisaban cada rincón. El ruido de muebles arrastrándose y objetos cayendo al suelo rompía la quietud de la noche. El hombre, inmóvil, sabía que, aunque no había visto armas, la amenaza era clara y el riesgo real.

Los delincuentes habían ingresado por la parte trasera, forzando con una barreta la reja de una pequeña habitación. En todo momento, el que permanecía con él no apartó la mirada, como un centinela que esperaba la menor señal para actuar. Afuera, el barrio dormía sin enterarse de lo que pasaba puertas adentro.

En pocos minutos, la vivienda quedó patas arriba. Los intrusos se llevaron un reloj plateado, dos teléfonos celulares, una tarjeta de crédito, dos camperas y 40.000 pesos en efectivo. Antes de irse, pidieron la llave de la puerta principal. Salieron por el frente, pero no sin antes dejar las llaves tiradas en un patio interno, para ganar tiempo en caso de que la policía estuviese enterada.

