Política y Economía

Designan a Manuel Adorni al frente del Directorio de YPF en reemplazo de Guillermo Francos

30 de Enero de 2026 | 19:35

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, asumió esta mañana como miembro directivo de YPF en representación del Estado, según confirmaron importantes fuentes a Infobae. El funcionario ingresará a la junta como Director Titular clase A, con Acción de Oro, lugar que ocupaba hasta entonces Guillermo Francos, quien se quedará con silla del saliente José Rolandi, y al igual que su antecesor renunció a sus honorarios en la firma y percibirá solo los haberes de funcionario público.

