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Deportes |Estaba en Boston River

Echaron a Damonte en Uruguay pese a clasficar a la Sudamercana: ¡duró 7 partidos y con una polémica VAR!

17 de Marzo de 2026 | 11:53

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El ciclo de Israel Damonte en Boston River llegó a su fin de manera prematura. El entrenador fue desvinculado tras apenas siete partidos al frente del equipo, luego de una serie de resultados negativos en el arranque de la temporada.

Damonte había asumido en noviembre de 2025 y debutó oficialmente en febrero en el fútbol uruguayo. Su paso dejó un saldo de cuatro derrotas y dos empates en el Campeonato Uruguayo, con solo dos goles a favor y siete en contra. La única victoria fue en el duelo clave ante Racing de Montevideo por 1 a 0, que le permitió al equipo avanzar a la Copa Sudamericana.

Sin embargo, el rendimiento en el torneo local terminó marcando su salida. La última presentación fue nuevamente frente a Racing, el 14 de marzo, con derrota. En total, el exjugador de Estudiantes de La Plata dirigió siete encuentros, con una victoria, dos empates y cuatro caídas, en una campaña que derivó en una salida de común acuerdo con la dirigencia.

La racha se transformó en una de las peores de su carrera como entrenador, solo superada por el ciclo de cinco partidos en Colón que terminó con el descenso ante Gimnasia en 2023.

Polémica VAR en su segundo partido

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El breve ciclo del DT también quedó marcado por una situación insólita que recorrió el país charrúa. En el partido entre Boston River y Danubio, el VAR anuló un gol del Verdirrojo… por una falta del propio Damonte que perjudicó a su equipo.

La jugada ocurrió a los 11 minutos del segundo tiempo, de la fecha 2, mediado de febrero, cuando el futbolista Nicolás Azambuja salió del campo en velocidad y chocó con el entrenador, que se encontraba fuera del área técnica. En la continuidad de la acción, Boston River recuperó la pelota y convirtió a través de Francisco Bonfiglio, pero el tanto no subió al marcador. 

Tras la revisión, el árbitro Esteban Guerra sancionó falta del DT, anuló el gol y otorgó tiro libre para el rival. Desde el VAR, los jueces Andrés Cunha (el de Boca - River en Madrid) y Daniel Fedorczuk consideraron que la intervención de Damonte había interferido directamente en el desarrollo de la jugada

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