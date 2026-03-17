Explosivo proyecto de Tini Stoessel que reúne a Rodrigo De Paul y a dos gigantes de alcance internacional

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En medio de versiones cada vez más firmes sobre una posible boda entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, la pareja vuelve a quedar en el centro de la escena.
Ahora, se trata de un proyecto artístico que promete dar que hablar. La cantante prepara un nuevo videoclip y, según trascendió, contará con participaciones tan inesperadas como estelares.
La información fue revelada desde la pantalla chica donde contaron que el rodaje reúne a cuatro figuras de enorme proyección internacional. "Tini Stoessel, Rodrigo De Paul, Susana Giménez y Lionel Messi, están ahora juntos, lo estarán mañana y pasado", aseguraron sin escalas.
Allí, explicarn que el encuentro se da en el marco de la grabación del nuevo videoclip de la artista, aunque aún no se conocen detalles sobre el concepto del tema ni sobre el rol que tendrá cada uno en la producción. "No sabemos de qué viene el tema, pero van a actuar los cuatro", comentaron al respecto.
Sin dudas, la mencionada noticia generó sorpresa porque reúne a figuras de universos muy distintos: la música pop, el fútbol y la televisión. Mientras Tini atraviesa un momento clave en su carrera musical y De Paul sigue consolidado como uno de los futbolistas argentinos más reconocidos del mundo, la presencia de Susana Giménez y de Lionel Messi aporta un condimento inesperado al proyecto.
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