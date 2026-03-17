Ordenan bloquear el sitio que predijo la inflación

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La Justicia de la Ciudad de Buenos Aires ordenó bloquear en todo el país el acceso a Polymarket, una plataforma digital que permite apostar dinero sobre el resultado de eventos futuros y que días atrás había anticipado el dato de inflación de febrero antes de que lo difundiera el INDEC.
La decisión judicial se tomó luego de una investigación iniciada a partir de una denuncia presentada por la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires, a la que más tarde se sumó la Cámara Argentina de Salas de Casinos, Bingos y Anexos. Ambas entidades advirtieron que el sitio operaba en el país sin contar con la autorización requerida para ofrecer apuestas.
El caso quedó en manos de la Fiscalía Especializada en Juegos de Azar de la Ciudad y de la jueza Susana Parada. Durante la investigación, en la que también participó el Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal porteño, se determinó que el sistema funcionaba como una plataforma de apuestas online, aunque se presentaba bajo la modalidad de “mercados de predicción”.
En ese sitio, los usuarios podían apostar dinero sobre distintos acontecimientos futuros, desde resultados políticos o económicos hasta indicadores como la inflación. De hecho, minutos antes de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos difundiera el índice de febrero —que fue del 2,9%—, en Polymarket ya circulaba ese mismo número como resultado probable.
Los investigadores también señalaron que el funcionamiento de la plataforma implicaba riesgos para los usuarios. Entre otras cuestiones, permitía operar con criptomonedas y tarjetas de crédito y no exigía controles estrictos de identidad ni de edad, lo que podía facilitar el acceso de menores a este tipo de apuestas.
Ante ese escenario, la Justicia dispuso además que tanto Google como Apple deberán impedir la descarga de la app en dispositivos con sistemas Android e iOS en el país.
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