El pasillo del honor: a 60 años del gesto de La Plata Rugby a Los Tilos con foto de EL DÍA, previo a nuevo clásico

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Sergio Pomares
spomares@eldia.com
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En la antesala de un nuevo clásico platense (este sábado en Barrio Obrero), La Plata Rugby Club compartió una publicación cargada de emoción para recordar un gesto hacia Los Tilos que marcó la historia del rugby local y que este año cumple 60 años. Utilizando fotos de El Día de aquel entonces sobre la cobertura del partido, rememoraron uno de los partidos más importantes entre sí.
El club amarillo, archirrival de LT, destacó aquel episodio de agosto de 1966, cuando el auriverde se consagró campeón de Segunda y logró el ascenso a Primera. En la última fecha de ese torneo, visitó a La Plata en Manuel B. Gonnet ya con el objetivo cumplido. Esa tarde, el local recibió a su rival con un pasillo de honor, en reconocimiento al festejo de los contrarios.
“Siempre hay una buena excusa para resaltar la nobleza y la grandeza para reconocer el mérito deportivo ajeno, aunque en el fondo pueda haber un dejo de envidia. Pero vale la pena destacar este momento deportivo para que las nuevas generaciones tomen noción de los verdaderos valores del rugby”, publicó La Plata RC. El mensaje también invita a revalorizar conductas dentro y fuera de la cancha y resalta el vínculo entre ambos clubes, atravesado por la amistad, la familia y la vida cotidiana compartida.
Aquel partido terminó empatado 3 a 3, fue el primero entre ambos en Gonnet. Los Tilos cerró el campeonato con 15 victorias, un empate y cuatro derrotas, con una ventaja de cuatro puntos sobre el Amarillo. En ese contexto, Universitario competía en Tercera y San Luis en Cuarta, mientras que el equipo de Barrio Obrero atravesaba una etapa destacada previa a su histórica gira por Europa.
Fue el cuarto empate entre ambos en la historia (los anteriores también terminaron 3-3), y solo faltaban cinco años para el primer cruce de ambos en Primera. Era el encuentro número 21 entre ambos (hasta allí, historial amarillo de 15-4-2), habiéndose cruzado por inicialmente con mayores en 1947.
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El plantel campeón de Los Tilos tuvo como Capitán General a Jorge R. Cáceres, con Alberto Gómez Cabrera como entrenador y Carlos Cancela como preparador físico.
El equipo estuvo integrado por Héctor Pochola Silva (capitán), Lisandro Gordillo (subcapitán), Eduardo Álvaro, Carlos Axat, Enrique Cáceres, José María Casajús, Héctor Castilla, Edgardo Contarelli, Carlos Elicabe, Alberto Fontenla, Alberto Foulkes, Eduardo Gómez, Juan Carlos Guerrini, Martín Guichon, Roberto Grinfeld, Julio Husson, Guillermo Ibáñez, Rafael Iribarren, Néstor Ivanec, Enrique López Osornio, Jorge Mariani, Raúl Marriconi, Carlos Massabo, Héctor Méndez, Norberto Morro, Carlos Palazzo, Oscar Pocai, Francisco Roncoroni, Hugo Silva, Carlos Vaio e Isidro Zoroza.
Por el lado de La Plata, se destacaban apellidos como Montiel, Sorarrain, Gazcón, Ronco, Randrop, Carreño, Munitis, Caro, Caffaso, La Rosa, Salvador, Frigoli, de la Cruz, Ross y Malpelli.
"Siempre hay una buena excusa para resaltar la nobleza y la grandeza para reconocer el mérito deportivo ajeno, aunque en el fondo pueda haber un dejo de envidia.
Pero vale la pena destacar este momento deportivo para que las nuevas generaciones tomen noción de los verdaderos valores del rugby.
Esa famosa frase 'antes era todo mejor y más sano' debería abolirse ya que pareciera que lo actual está contaminado. Pero si está bueno que los chicos de hoy intenten cambiar silbidos por aplausos, miserias por elogios, pirotecnia por palmas. Nadie quiere erradicar el folklore por más moderno que sea, pero sí que puedan ver que para que haya un clásico se necesita uno del otro. Habrá empates, victorias y derrotas en donde conviven en este caso dos clubes donde los individuos de cada uno entre sí son familia, amigos de la vida, de la escuela, de la facultad o del trabajo.
Desde acá brindamos por un nuevo clásico con alegría y paz. Y que gane el mejor, abrazo enorme a los hermanos de Los Tilos"
POR MES*
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