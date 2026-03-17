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Misterio y conmoción en La Plata: un hombre de frondoso prontuario fue encontrado con un puntazo en el pecho

Misterio y conmoción en La Plata: un hombre de frondoso prontuario fue encontrado con un puntazo en el pecho
17 de Marzo de 2026 | 16:59

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Un grave incidente de violencia vecinal tuvo lugar este martes en la jurisdicción de la Comisaría 16ª de Villa Ponsati. Un hombre de 45 años sufrió diversas heridas punzocortantes tras ser abordado en la vía pública, específicamente en la calle 77 entre 117 y 118. El ataque motivó un rápido despliegue policial y el traslado de urgencia del damnificado hacia un centro de salud.

El personal del Comando de Patrullas acudió al sitio tras una alerta radial. Al arribar a la escena, los efectivos interceptaron un vehículo particular en el cual un allegado a la víctima realizaba el traslado hacia el hospital. Ante la gravedad de la situación, el patrullero escoltó al rodado hasta el ingreso del Hospital San Martín para garantizar una atención médica inmediata.

De acuerdo con las primeras investigaciones desarrolladas, el agresor sería un sujeto con quien la víctima mantiene un conflicto de larga data. En esa línea, también se conoció que el damnificado posee un frondoso prontuario penal. 

El sujeto que permanecía malherido en la vía pública, al ser identificado por los efectivos policiales, dieron cuenta que poseía un largo historial penal en la Ciudad. Las primeras informaciones, indicaron que su primer ingreso data de noviembre de 2002, además que se contabilizan delitos como "Resistencia a la autoridad, Robo, Robo calificado, Hurto, Robo en poblado y en banda" entre los años 2004 y 2009. 

El parte médico oficial indicó que el hombre herido recibió las curaciones pertinentes y se encuentra estable. A pesar de la saña del ataque, las lesiones no comprometieron órganos vitales, por lo que su vida no corre riesgo. 

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