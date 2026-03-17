Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Se define el Cartonazo con pozo de $4.000.000: los números que se publicaron hoy

Espectáculos

Eduardo Feinmann explotó contra los meteorólogos y la ligó Matías Bertolotti de TN: "Payaso"

17 de Marzo de 2026 | 11:02

Escuchar esta nota

El periodista y conductor de televisión Eduardo Feinmann protagonizó un fuerte descargo al aire en el que apuntó contra los pronósticos meteorológicos y criticó con dureza al meteorólogo Matías Bertolotti, de la señal Todo Noticias (TN). Durante su programa en el canal A24, el conductor cuestionó los errores en las previsiones del clima y lanzó una serie de insultos que rápidamente generaron repercusión.

El episodio ocurrió en medio de jornadas con temperatus inusuales para mediados de marzo y luego de que el pronóstico indicara lluvias que finalmente no se produjeron en el horario previsto. Molesto por esa situación, Feinmann cuestionó tanto a los meteorólogos como al Servicio Meteorológico Nacional por la falta de precisión en los informes.

Durante su descargo, el periodista sostuvo que los especialistas “no pegan una” con los pronósticos y recordó que se habían anunciado precipitaciones para el lunes que luego fueron postergadas para el martes. Según dijo, las probabilidades de lluvia que se comunicaron durante el día no se cumplieron, lo que despertó su enojo en vivo.

Un mensaje directo contra Bertolotti

En medio de la crítica generalizada, Feinmann también apuntó directamente contra Bertolotti, meteorólogo del canal Todo Noticias. Incluso, tras revisar su teléfono durante el programa, aseguró que el especialista le había escrito para explicarle la situación, pero pidió que dejara de hacerlo.

El conductor redobló la apuesta y lanzó una frase que rápidamente se viralizó en redes sociales, en la que calificó a los meteorólogos como “impresentables” y tildó de “payaso” a su colega.

 

LE PUEDE INTERESAR

Yanina Latorre tras ser vinculada al caso $LIBRA: “No me van a callar ni me van a amedrentar” 

LE PUEDE INTERESAR

Regreso confirmado: la sorprendente dupla que conducirá La Peña de Morfi 

 

En su crítica, Feinmann también comparó el funcionamiento del sistema meteorológico argentino con el de otras regiones del mundo. Según planteó, en países de Europa o Estados Unidos los pronósticos suelen indicar con mayor precisión la hora en la que se producirán las lluvias, lo que —a su entender— permite a la población organizar mejor sus actividades.

Antes de cerrar su descargo, el periodista recomendó a los televidentes utilizar aplicaciones privadas de clima en lugar de seguir los informes oficiales, al considerar que ofrecen datos más exactos.

El cruce volvió a poner en escena la tensa relación mediática entre Feinmann y Bertolotti, una rivalidad que ya había tenido otros episodios de polémica en el pasado y que suele reavivarse cuando se discute el rol de los meteorólogos y la precisión de sus pronósticos.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Sigue el paro universitario, con fuerte impacto en facultades y colegios de la UNLP: hoy, marcha de antorchas

Un adolescente de La Plata fue atrapado en las redes de una viuda negra

Estudiantes pone a prueba su reacción ante Gimnasia de Mendoza: formaciones, hora y TV

En Gimnasia Miramón no llega e Insfrán es duda para visitar a Atlético Tucumán

La Plata, en alerta amarillo: para cuándo se espera lo peor de las fuertes tormentas

VIDEO. Florencia Rastelli Mella, la influencer de La Plata, reapareció tras el accidente en Pinamar: "Más viva que nunca"

Policías y penitenciarios de La Plata, choferes de aplicaciones para llegar a fin de mes

Gran Hermano: la salida del cuarto participante alteró la dinámica de la casa, quién se fue 
+ Leidas

La Plata, en alerta amarillo: para cuándo se espera lo peor de las fuertes tormentas

Estudiantes pone a prueba su reacción ante Gimnasia de Mendoza: formaciones, hora y TV

Fuerte advertencia del régimen iraní a Milei: “Cruzó una línea roja”

VIDEO. Carlos Salvador Bilardo celebró los 88 años y el fútbol lo volvió a abrazar

Un adolescente de La Plata fue atrapado en las redes de una viuda negra

Los tres regresos esperados en la lista de Alexander Medina

¿Habrá golpe de timón?

Sigue el paro universitario, con fuerte impacto en facultades y colegios de la UNLP: hoy, marcha de antorchas
Últimas noticias de Espectáculos

Yanina Latorre tras ser vinculada al caso $LIBRA: “No me van a callar ni me van a amedrentar” 

Regreso confirmado: la sorprendente dupla que conducirá La Peña de Morfi 

Tras la muerte de Marcelo Araujo: dolorosa despedida de sus colegas y amigos

Explosivo proyecto de Tini Stoessel que reúne a Rodrigo De Paul y a dos gigantes de alcance internacional
La Ciudad
TRIBUNA DE VECINOS.- En La Plata crecen las quejas por pérdidas de agua y hasta se formó un "criadero de renacuajos"
Una pérdida de agua en 13 y 78 lleva varios meses sin solución
¡Se define hoy el Súper Cartonazo por $4.000.000! Los números de este martes 17 de marzo
La Plata, en alerta amarillo: para cuándo se espera lo peor de las fuertes tormentas
Sigue el paro universitario, con fuerte impacto en facultades y colegios de la UNLP: hoy, marcha de antorchas
Deportes
El pasillo del honor: a 60 años del gesto de La Plata Rugby a Los Tilos con foto de EL DÍA, previo a nuevo clásico
Se fue Ayude y San Lorenzo se quedó sin DT tras la dura goleada de local
Es platense, juega un deporte de tradición indígena y creó una campaña para que Argentina viaje al Mundial en Japón
Revés para Tapia y Toviggino: el Gobierno nombró a los veedores en la AFA
Estudiantes pone a prueba su reacción ante Gimnasia de Mendoza: formaciones, hora y TV
Información General
Argentina, afuera de la Organización Mundial de la Salud: los motivos
Alerta epidemiológica por la "Viruela del Mono": confirman el primer caso de una variante más contagiosa y severa
Todo sobre el programa de ANSES para desempleados: destinatarios, requisitos y cómo se paga
El costo de criar un hijo: se precisan ya más de $600 mil
Ordenan bloquear el sitio que predijo la inflación
Policiales
Los detalles del fallo histórico por el asesinato de Kim Gómez en La Plata
Un adolescente de La Plata fue atrapado en las redes de una viuda negra
Pedido de cierre de la instrucción y preventiva por un embiste fatal
Impactante pista sobre la aparición de un cráneo en la Isla Paulino de Berisso
Audaz golpe en el corazón comercial de Calle 12: cajas fuertes forzadas y todo revuelto

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla