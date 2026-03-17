Eduardo Feinmann explotó contra los meteorólogos y la ligó Matías Bertolotti de TN: "Payaso"

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El periodista y conductor de televisión Eduardo Feinmann protagonizó un fuerte descargo al aire en el que apuntó contra los pronósticos meteorológicos y criticó con dureza al meteorólogo Matías Bertolotti, de la señal Todo Noticias (TN). Durante su programa en el canal A24, el conductor cuestionó los errores en las previsiones del clima y lanzó una serie de insultos que rápidamente generaron repercusión.
El episodio ocurrió en medio de jornadas con temperatus inusuales para mediados de marzo y luego de que el pronóstico indicara lluvias que finalmente no se produjeron en el horario previsto. Molesto por esa situación, Feinmann cuestionó tanto a los meteorólogos como al Servicio Meteorológico Nacional por la falta de precisión en los informes.
Durante su descargo, el periodista sostuvo que los especialistas “no pegan una” con los pronósticos y recordó que se habían anunciado precipitaciones para el lunes que luego fueron postergadas para el martes. Según dijo, las probabilidades de lluvia que se comunicaron durante el día no se cumplieron, lo que despertó su enojo en vivo.
En medio de la crítica generalizada, Feinmann también apuntó directamente contra Bertolotti, meteorólogo del canal Todo Noticias. Incluso, tras revisar su teléfono durante el programa, aseguró que el especialista le había escrito para explicarle la situación, pero pidió que dejara de hacerlo.
El conductor redobló la apuesta y lanzó una frase que rápidamente se viralizó en redes sociales, en la que calificó a los meteorólogos como “impresentables” y tildó de “payaso” a su colega.
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En su crítica, Feinmann también comparó el funcionamiento del sistema meteorológico argentino con el de otras regiones del mundo. Según planteó, en países de Europa o Estados Unidos los pronósticos suelen indicar con mayor precisión la hora en la que se producirán las lluvias, lo que —a su entender— permite a la población organizar mejor sus actividades.
Antes de cerrar su descargo, el periodista recomendó a los televidentes utilizar aplicaciones privadas de clima en lugar de seguir los informes oficiales, al considerar que ofrecen datos más exactos.
El cruce volvió a poner en escena la tensa relación mediática entre Feinmann y Bertolotti, una rivalidad que ya había tenido otros episodios de polémica en el pasado y que suele reavivarse cuando se discute el rol de los meteorólogos y la precisión de sus pronósticos.
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