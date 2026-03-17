El costo de criar un hijo: se precisan ya más de $600 mil

Criar a un hijo en la Argentina implica hoy un gasto que supera ampliamente el medio millón de pesos por mes. Como difundió ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en febrero una familia necesitó entre $480.463 y $616.484 mensuales para cubrir los costos de crianza de un niño de hasta 12 años, dependiendo de su edad.

El dato surge de la denominada Canasta de Crianza, un indicador que releva tanto el costo de los bienes y servicios indispensables para el desarrollo de niños, niñas y adolescentes como el valor económico del tiempo destinado a su cuidado.

De acuerdo con el informe difundido por el organismo estadístico, el monto más alto corresponde a los chicos de entre 6 y 12 años, cuya crianza demandó en febrero $616.484 mensuales. En el caso de los niños de entre 1 y 3 años, el gasto llegó a $572.590.

Para los más pequeños, menores de un año, la canasta se ubicó en $480.463, mientras que para el tramo de 4 a 5 años alcanzó los $490.459.

La diferencia entre la canasta más baja y la más alta supera los $136.000, una brecha que refleja las distintas necesidades de consumo y cuidado según la etapa de crecimiento.

El cálculo del INDEC contempla dos grandes componentes. Por un lado, el costo mensual de bienes y servicios esenciales como alimentación, vestimenta, transporte, educación, salud y vivienda. Por el otro, el costo del cuidado, que surge de estimar el tiempo que demanda la atención de los menores y asignarle un valor económico.

La medición se realiza a partir de cuatro grupos de edad definidos en función de las etapas de escolarización: menores de un año; niños de 1 a 3 años; de 4 a 5 años; y de 6 a 12 años.

Según explicaron desde el organismo, esta metodología sigue los lineamientos del documento “Costo de consumos y cuidados de la primera infancia, la niñez y la adolescencia”, elaborado por la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía.

Además de ofrecer una referencia sobre cuánto cuesta criar a un hijo en el país, el indicador tiene un objetivo práctico: servir como parámetro para el Poder Judicial en los casos de litigios por cuota alimentaria.

En un contexto de inflación persistente —que en febrero fue del 2,9%—, la Canasta de Crianza permite dimensionar con mayor precisión el impacto del costo de vida en los hogares con niños y adolescentes. El dato deja en evidencia que sostener económicamente la crianza se ha convertido en uno de los principales desafíos para muchas familias argentinas.