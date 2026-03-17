Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Se define el Cartonazo con pozo de $4.000.000: los números que se publicaron hoy

Espectáculos |Histórico relator de fútbol

Tras la muerte de Marcelo Araujo: dolorosa despedida de sus colegas y amigos

Tras la muerte de Marcelo Araujo: dolorosa despedida de sus colegas y amigos
17 de Marzo de 2026 | 08:10

Escuchar esta nota

Marcelo Araujo murió a los 78 años a causa de una neumonía. La triste confirmación la brindó su amigo Fernando Pacini. “Lamentablemente, a la madrugada llegó la noticia de la muerte de Marcelo. Siempre tuvo una nobleza y una gran generosidad con nosotros”, expresó.

Por su parte, el periodista Juan Bindi se despidió: “Para los que crecimos en los 90, hoy se fue un tipo que nos voló la cabeza. Uno de esos que entendió que algo tan hermoso como narrar un partido de fútbol se podía hacer distinto. El mejor libra por libra”.

El periodista deportivo Gastón Edul también se despidió: “Falleció Marcelo Araujo. Relator icónico, disruptivo, revolucionario, carismático. El primero que se animó a romper la formalidad. Marcó época y una escuela de relato. Cientos de apodos de jugadores puestos por él. Cientos de relatos que hoy se siguen escuchando todos los días”.

Recordemos que, el relator estaba internado en el Hospital Italiano y, en los últimos días su salud se había debilitado. 

Desde la pandemia, arrastraba una condición muy vulnerable, y su salud se había visto afectada de manera neurológica y motriz.

Sin dudas, el nombre de Marcelo Araujo está grabado en la memoria de todos los fanáticos. Durante más de dos décadas, el relator formó una dupla inolvidable junto a Enrique Macaya Márquez al frente de la histórica pantalla de Fútbol de Primera.

LE PUEDE INTERESAR

Explosivo proyecto de Tini Stoessel que reúne a Rodrigo De Paul y a dos gigantes de alcance internacional

LE PUEDE INTERESAR

Gran Hermano: la salida del cuarto participante alteró la dinámica de la casa, quién se fue 

Sus icónicos latiguillos que se volvieron populares como -“¿Estás crazy, Macaya?”, “¡Si lo hacés me voy!”- revolucionaron por completo las transmisiones deportivas, marcando un antes y un después en la forma de  consumir el fútbol argentino por televisión.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

VIDEO. El periodismo deportivo llora a Marcelo Araujo

VIDEO.- "Marteeen", "A ver Diego" y "Ahora o nunca Cani", los relatos más épicos de Marcelo Araujo

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Sigue el paro universitario, con fuerte impacto en facultades y colegios de la UNLP: hoy, marcha de antorchas

Un adolescente de La Plata fue atrapado en las redes de una viuda negra

Estudiantes pone a prueba su reacción ante Gimnasia de Mendoza: formaciones, hora y TV

En Gimnasia Miramón no llega e Insfrán es duda para visitar a Atlético Tucumán

La Plata, en alerta amarillo: para cuándo se espera lo peor de las fuertes tormentas

VIDEO. Florencia Rastelli Mella, la influencer de La Plata, reapareció tras el accidente en Pinamar: "Más viva que nunca"

Policías y penitenciarios de La Plata, choferes de aplicaciones para llegar a fin de mes

Gran Hermano: la salida del cuarto participante alteró la dinámica de la casa, quién se fue 
+ Leidas

La Plata, en alerta amarillo: para cuándo se espera lo peor de las fuertes tormentas

Estudiantes pone a prueba su reacción ante Gimnasia de Mendoza: formaciones, hora y TV

Fuerte advertencia del régimen iraní a Milei: “Cruzó una línea roja”

VIDEO. Carlos Salvador Bilardo celebró los 88 años y el fútbol lo volvió a abrazar

Un adolescente de La Plata fue atrapado en las redes de una viuda negra

Los tres regresos esperados en la lista de Alexander Medina

Sigue el paro universitario, con fuerte impacto en facultades y colegios de la UNLP: hoy, marcha de antorchas

¿Habrá golpe de timón?
Últimas noticias de Espectáculos

Yanina Latorre tras ser vinculada al caso $LIBRA: “No me van a callar ni me van a amedrentar” 

Regreso confirmado: la sorprendente dupla que conducirá La Peña de Morfi 

Explosivo proyecto de Tini Stoessel que reúne a Rodrigo De Paul y a dos gigantes de alcance internacional

Gran Hermano: la salida del cuarto participante alteró la dinámica de la casa, quién se fue 
La Ciudad
Una pérdida de agua en 13 y 78 lleva varios meses sin solución
¡Se define hoy el Súper Cartonazo por $4.000.000! Los números de este martes 17 de marzo
La Plata, en alerta amarillo: para cuándo se espera lo peor de las fuertes tormentas
Sigue el paro universitario, con fuerte impacto en facultades y colegios de la UNLP: hoy, marcha de antorchas
Policías y penitenciarios de La Plata, choferes de aplicaciones para llegar a fin de mes
Deportes
El Gobierno nombró a los veedores en la AFA que tendrán acceso a balances, contratos y operaciones financieras
Estudiantes pone a prueba su reacción ante Gimnasia de Mendoza: formaciones, hora y TV
El plantel fue recibido en Mendoza por una filial pincha
Los tres regresos esperados en la lista de Alexander Medina
La voz de capitán: “Se hace difícil cambiar de un día para el otro”, dijo Nacho Fernández
Información General
Alerta epidemiológica por la "Viruela del Mono": confirman el primer caso de una variante más contagiosa y severa
Todo sobre el programa de ANSES para desempleados: destinatarios, requisitos y cómo se paga
El costo de criar un hijo: se precisan ya más de $600 mil
Ordenan bloquear el sitio que predijo la inflación
Consiguen que personas con parálisis logren escribir
Policiales
Los detalles del fallo histórico por el asesinato de Kim Gómez en La Plata
Un adolescente de La Plata fue atrapado en las redes de una viuda negra
Pedido de cierre de la instrucción y preventiva por un embiste fatal
Impactante pista sobre la aparición de un cráneo en la Isla Paulino de Berisso
Audaz golpe en el corazón comercial de Calle 12: cajas fuertes forzadas y todo revuelto

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla