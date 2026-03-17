Tras la muerte de Marcelo Araujo: dolorosa despedida de sus colegas y amigos

Marcelo Araujo murió a los 78 años a causa de una neumonía. La triste confirmación la brindó su amigo Fernando Pacini. “Lamentablemente, a la madrugada llegó la noticia de la muerte de Marcelo. Siempre tuvo una nobleza y una gran generosidad con nosotros”, expresó.

Por su parte, el periodista Juan Bindi se despidió: “Para los que crecimos en los 90, hoy se fue un tipo que nos voló la cabeza. Uno de esos que entendió que algo tan hermoso como narrar un partido de fútbol se podía hacer distinto. El mejor libra por libra”.

El periodista deportivo Gastón Edul también se despidió: “Falleció Marcelo Araujo. Relator icónico, disruptivo, revolucionario, carismático. El primero que se animó a romper la formalidad. Marcó época y una escuela de relato. Cientos de apodos de jugadores puestos por él. Cientos de relatos que hoy se siguen escuchando todos los días”.

Recordemos que, el relator estaba internado en el Hospital Italiano y, en los últimos días su salud se había debilitado.

Desde la pandemia, arrastraba una condición muy vulnerable, y su salud se había visto afectada de manera neurológica y motriz.

Sin dudas, el nombre de Marcelo Araujo está grabado en la memoria de todos los fanáticos. Durante más de dos décadas, el relator formó una dupla inolvidable junto a Enrique Macaya Márquez al frente de la histórica pantalla de Fútbol de Primera.

Sus icónicos latiguillos que se volvieron populares como -“¿Estás crazy, Macaya?”, “¡Si lo hacés me voy!”- revolucionaron por completo las transmisiones deportivas, marcando un antes y un después en la forma de consumir el fútbol argentino por televisión.