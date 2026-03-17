Impactante pista sobre la aparición de un cráneo en la Isla Paulino de Berisso

A partir de un macabro descubrimiento en la zona de la Isla Paulino, en Berisso, donde vecinos encontraron un cráneo humano sobre la playa, comenzaron a tejerse múltiples conjeturas.

Se trató de la reciente aparición de un cráneo “viejo”, que habría quedado expuesto por el movimiento del suelo, donde -se sabe- las mareas y corrientes del Río de La Plata suelen desplazar sedimentos y restos.

Ahora los letrados Ignacio Fernández Camillo y Andrés Noetzly, representantes legales de Marta Ramallo, la mamá de Johana Ramallo, siguen muy de cerca ese expediente, que tramita ante la fiscalía de Betina Lacki.

En concreto, trascendió que pedirán tener acceso al sistema SIM para determinar el estado de las actuaciones y conocer las primeras conclusiones periciales.

En particular, esperan saber si los restos encontrados corresponden efectivamente a un cráneo humano o si podría tratarse de un elemento artificial, algo que tampoco se descarta.

Para el hipotético caso de confirmarse que son restos humanos, el siguiente paso sería determinar el sexo del cráneo. Solo si las pericias indican que perteneció a una mujer, se solicitará que se realicen estudios comparativos con el material genético incorporado a la causa por la desaparición de Ramallo, ocurrida en 2017, y de quien solo se recuperaron tres huesos de su cuerpo, casualmente, en las costas de Berisso.