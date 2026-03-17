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Policiales |EN PLENO CENTRO DE LA PLATA

Un joven atrapado en las redes de una viuda negra

La víctima tiene 17 años y conoció a una chica en un boliche. Bajo engaños, lo llevó a su vivienda y allí lo amenazaron con un arma

Un joven atrapado en las redes de una viuda negra

La zona del ataque está siendo monitoreada por las autoridades / Web

17 de Marzo de 2026 | 02:39
Edición impresa

Un joven de 17 años denunció haber sido víctima de un robo bajo la modalidad conocida como “viuda negra”, o al menos con un fuerte contenido de seducción, luego de conocer a una chica en un boliche de La Plata.

El episodio ocurrió durante el pasado fin de semana y es investigado por la Policía.

De acuerdo con la denuncia, todo comenzó cerca de las 6 de la mañana, cuando el adolescente entabló conversación en un local bailable con una adolescente que se presentó por su nombre.

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Tras compartir parte de la madrugada, la mujer le pidió si podía acompañarla hasta su departamento y el joven aceptó, tal vez pensando en un encuentro íntimo.

Todas las señales del momento, al menos, apuntaban a que podía haber algo más que una simple charla.

Al llegar a la zona de 6 y 54, la chica se cruzó con otras dos personas, un hombre y una mujer, a quien evidentemente conocía, porque se las presentó a su acompañante. Ahora los datos que entregó sobre sus identidades podrían no ser reales.

Enseguida, los cuatro siguieron camino hacia un edificio ubicado sobre Diagonal 79 entre 6 y 54, donde nada de lo proyectado se concretó en la realidad.

Según voceros cercanos al hecho, una vez en el interior de la construcción, todos subieron hacia uno de los pisos más elevados y se dirigieron a un departamento ubicado frente al ascensor.

La víctima relató que primero ingresó el hombre a la vivienda, luego lo hizo la chica del boliche y cuando él estaba por entrar, el sujeto extrajo un arma de fuego de entre sus prendas y lo apuntó directamente.

Sin titubear ni un instante y bajo amenaza, le exigió sus pertenencias.

Ante la intimidación, el adolescente entregó su teléfono celular, un iPhone 15 de color negro con funda verde.

Por suerte lo dejaron retirarse del lugar y hasta lo acompañaron al palier de acceso.

Minutos después, el joven se dirigió a una dependencia policial para radicar la denuncia, previa comunicación con su padre.

El hecho quedó bajo investigación y se intenta identificar a los tres sospechosos, en un contexto donde la modalidad de la “viuda negra” se repite cada vez con mayor frecuencia, especialmente en situaciones donde las víctimas conocen a los agresores en boliches o a través de encuentros ocasionales durante la noche.

Un claro ejemplo de estos episodios es el reciente escándalo que involucró a la ex integrante de GH, Luciana Martínez, quien está detenida junto a su manager acusada de un robo a un turista norteamericano. En su defensa, el abogado planteó que nada de lo dicho es cierto y que ella fue víctima de un abuso.

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