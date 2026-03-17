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Policiales |LOS PADRES RECONOCIERON QUE ESPERABAN ESA DURA SANCIÓN

Fallo histórico: más de 23 años de prisión para el asesino de Kim Gómez

El Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil Nº 1 de La Plata le aplicó esa inusual extensión de pena por los delitos de “robo simple en concurso ideal con homicidio criminis causa en concurso real con robo agravado por ser en poblado y en banda”

17 de Marzo de 2026 | 02:40
Edición impresa

El Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1 de La Plata dictó ayer un fallo histórico por el crimen de Kim Gómez (7), ocurrido el 25 de febrero de 2025 en la localidad de Altos de San Lorenzo. Es que el acusado, al que ya habían declarado culpable en una audiencia anterior, fue sentenciado a 23 años y 4 meses de prisión, una extensión de condena inusual para el Departamento Judicial de nuestra ciudad en un caso juzgado bajo la normativa de la minoridad. Es la sanción que había requerido la fiscal de juicio, Mercedes Catani.

Los jueces Marcelo Giorgis, Juan Carlos Estrada y Guillermo Marcenaro lo encontraron culpable de los delitos de “robo simple en concurso ideal con homicidio criminis causa para asegurar los resultados y procurar su impunidad, en concurso real con robo agravado por su comisión en poblado y en banda”, una calificación que refleja la gravedad del hecho que terminó con la vida de la nena.

La audiencia estuvo cargada de tensión y emociones. En la sala estuvieron presentes Marcos Gómez y Florencia Barboza, los padres de Kim, quienes escucharon el veredicto en silencio, con el peso de una ausencia que ninguna condena puede reparar.

Del otro lado también se encontraban el padre y la abuela del imputado, identificado como T. E. G., en una escena atravesada por el dolor y la tragedia.

Cuando finalizó la audiencia y los jueces se retiraron, el clima contenido durante horas se quebró. Al salir del tribunal, en Tolosa, Marcos y Florencia se fundieron en un abrazo largo y profundo, de esos que intentan sostener lo que ya no se puede recuperar.

Entre lágrimas, se aferraron uno al otro, rodeados por allegados que los acompañaron durante todo el proceso judicial.

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No hubo gritos ni celebraciones. Solo alivio mezclado con tristeza, la sensación de que la Justicia dio una respuesta, aunque el vacío por la muerte de Kim siga siendo imposible de llenar (ver aparte).

Tras la sentencia, el condenado quedaría alojado en la órbita del Servicio Penitenciario bonaerense, en un pabellón destinado a jóvenes adultos, donde deberá cumplir la sanción impuesta por la Justicia.

El fallo marca un precedente por la extensión de la condena dentro del fuero penal juvenil en la Región, pero para la familia de Kim la lucha fue siempre otra: buscar justicia para que su historia no quede impune y para que el nombre de su hija no sea olvidado. Tanto que continuarán ligados a distintas actividades solidarias en la Ciudad.

Ahora será tiempo de analizar los fundamentos del decisorio y, seguramente para la defensa del condenado, de plantear una apelación o impugnación en la instancia de Casación, en busca de lograr una atenuación temporal de la pena.

Fuentes ligadas al caso expresaron que siendo que existe jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación (Fallo Maldonado de 2005), que determina las responsabilidades atenuadas para los menores que delinquen, en atención a sus especiales condiciones de desarrollo, al margen de considerar que la condena debe tener una finalidad resocializadora y no meramente de castigo, tal vez sea ese el carril por donde transite el argumento recursivo.

 

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Un abrazo del alma. Los padres de Kim (izq.) se mostraron emocionados a la salida de los tribunales del Fuero Juvenil en Tolosa. Acababan de condenar al asesino de su hija a 23 años y 4 meses de prisión / Iván Campos

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