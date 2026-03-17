Pedido de cierre de la instrucción y preventiva por un embiste fatal

El fiscal de La Plata Fernando Padovan consideró concluida la investigación por la trágica muerte de la joven Eugenia Carril (18), quien el 13 de febrero pasado fue embestida por un auto cuyo conductor se dio a la fuga en Villa Elvira y, siendo que ya no quedan más diligencias probatorias por desarrollar, requirió el procesamiento con prisión preventiva y la elevación a juicio de la causa.

El hecho, como se sabe, tiene al acusado detenido, luego de pasar 24 horas en calidad de prófugo. Se trata de Julio Cornelio Guerra Torres (41), a quien imputaron por “abandono de persona seguida de muerte en concurso ideal con homicidio culposo agravado por la conducción imprudente y antirreglamentaria de vehículo con motor, y por haberse dado a la fuga o no intentar socorrer a la víctima”.

Dijo el fiscal: “Se solicita la medida en razón de la existencia de indicios y elementos para presumir que el encartado no cumplirá con los trámites del proceso, tratará de eludir la acción de la justicia e intentará entorpecer la investigación (...) y ello en virtud de las características del hecho (nocturnidad y zona urbana poblada y con iluminación artificial), y la conducta asumida por el sindicado quien luego de provocar el hecho investigado, se dio a la fuga procurando su impunidad y sin detenerse ni brindar asistencia a la víctima, abandonándola a su suerte, comportamiento que implica un total desprecio por la vida humana y por el respeto a la ley”.

“En particular cuando la víctima recién fue hallada al día siguiente en el mismo lugar del impacto y sin la posibilidad de ser socorrida por ninguna persona o servicio de emergencia”, agregó.

Para Padovan, “el comportamiento del acusado significó un claro entorpecimiento a los fines de la investigación (...), toda vez que merituando las características del hecho atribuido como la gravedad del resultado provocado -muerte- hubiese sido útil haber podido determinar el estado psicofísico del imputado al momento del hecho, previa verificación por R.M.L. o test de alcoholemia, lo cual no ha podido cumplimentarse por su actitud reticente”.

El resultorio consideró los peritajes mecánicos, las grabaciones de las cámaras de seguridad y los relatos de los testigos presenciales para merituar la sanción impuesta.

La familia de la víctima, a través de su abogado, Fabián Musto, adelantó que acompaña el pedido de la fiscalía y exige que el proceso avance sin dilaciones hacia el debate. La defensa por su parte, a cargo de Solange Alonso Barnetche, seguramente recurrirá la decisión.