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Deportes |TELEVISA ESPN Y TRANSMITE FM LA REDONDA 100.3. DIRIGE NAZARENO ARASA

Estudiantes vs Gimnasia de Mendoza | El Pincha pone a prueba su reacción: formaciones, hora y cómo verlo online

17 de Marzo de 2026 | 19:48

Con la obligación de volver al triunfo, Estudiantes visita desde las 21.15 a Gimnasia y Esgrima de Mendoza, por la undécima fecha de la Zona A del Torneo Apertura, con el arbitraje de Nazareno Arasa. Televisa ESPN libre y Premium. Además, transmite el equipo de la Supertransmi por FM La Redonda 100.3 (ESCUCHAR AQUI).

El Pincha hizo borrón y cuenta nueva, y dejó atrás las dos derrotas consecutivas ante Vélez y Lanús en el Estadio UNO, para abocarse de lleno al partido de esta noche ante el Lobo del Parque en el Estadio Víctor Antonio Legrotaglie. A su vez, este partido contará con un condimento especial, será la primera vez que el León visite la casa del conjunto mendocino, ya que los duelos anteriores se disputaron en el Malvinas Argentinas, Feliciano Gambarte –cancha de Godoy Cruz– y La Catedral del Parque –Independiente Rivadavia–.

Probables formaciones de Estudiantes vs Gimnasia (M):

Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pirez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Mikel Amondarain; Tiago Palacios, Edwuin Cetré; Joaquín Tobio Burgos, Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.

Gimnasia (M): César Rigamonti; Luciano Paredes, Ezequiel Muñoz, Diego Mondino, Franco Saavedra; Ulises Sánchez, Fermín Antonini, Nicolás Linares; Facundo Lencioni; Agustín Módica y Santiago Rodríguez. DT: Ariel Broggi.

Hora: 21.15

TV: ESPN, ESPN Premium

Arbitro: Nazareno Arasa

Estadio: Victor Antonio Legrotaglie

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La previa del Pincha

Si bien el inicio del ciclo Alexander Medina está atravesando altibajos, que se mezclan con presiones y ansiedades, puertas para adentro saben que es obligación ganar esta noche. No solo para consolidarse entre los ocho mejores del grupo con miras a los playoff, sino que también para ahuyentar cualquier tipo de fantasma que merodee el predio de City Bell. Actualmente, Estudiantes cuenta con 15 puntos, producto de 4 triunfos, 3 empates y 2 derrotas.

Sin embargo, el panorama de su rival es poco alentador, los dirigidos por Ariel Broggi acumulan tres empates consecutivos, y no ganan desde el 8 de febrero, en la victoria 1-0 ante Instituto, justamente en condición de local.

Por estas horas, el plantel albirrojo se encuentra alojado en el hotel Diplomatic, a una distancia de 10 minutos del Estadio de Gimnasia. La delegación llegó ayer por la tarde y pasó la noche en Mendoza, para meterse de llenó en el choque de hoy.

Con lo que respecta al posible equipo, el Cacique no dio demasiados indicios del armado de la estructura inicial. Aunque en el último ensayo futbolístico para un once con algunas sorpresas. En ese sentido, Eric Meza que entrenó a la par de sus compañeros ocupó el lateral derecho en lugar de Eros Mancuso. En tanto que en la ofensiva, probó con dos referencias de área como lo son Guido Carrillo y Adolfo Gaich. Mientras que por el carril izquierdo fueron alternando Alexis Castro y Gastón Benedetti.

Pese a esto, el entrenador dará a conocer el equipo en la charla previa al partido. Sin embargo, una de las fijas, es el regreso de Leandro González Pirez a la zaga central, en lugar de Santiago Núñez. El cabezón ya cumplió la fecha de suspensión que lo marginó del partido anterior.

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Por su parte, entre las interrogantes que se mantienen, es saber si el DT rompe o sostiene a los dos volantes centrales, además de no estar confirmadas las continuidades de Joaquín Tobio Burgos y Tiago Palacios.

Del otro lado, está el Lobo mendocino, que llega a este capítulo del campeonato con 9 puntos, producto de 2 triunfos y 3 empates.

A su vez, Ariel Broggi cuenta con un plantel diezmado y con varias bajas por lesión. En este sentido, el DT no podrá contar con: Nahuel Barboza (muscular) y el delantero Agustín Módica (tobillo), además de otros jugadores que de a poco se fueron sumando como Brian Andrada, Nicolás Romano e Imanol González, el último en lesionarse la semana pasada ante Deportivo Riestra en el empate sin goles.

Con estos condimentos, el Lobo buscará levantarse en el Parque ante un Estudiantes, en un partido que tendrá una obligación en común: ganar. Aunque uno solo podrá sonreír en la noche mendocina, si dejamos afuera el empate.

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