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En el acto de la AMIA, Javier Milei ratificó su alineamiento con EEUU e Israel en la guerra contra Irán

En el acto de la AMIA, Javier Milei ratificó su alineamiento con EEUU e Israel en la guerra contra Irán
17 de Marzo de 2026 | 17:16

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El presidente Javier Milei encabezó este martes el acto por el 34° aniversario del atentado a la Embajada de Israel de 1992 y aseguró que “frente al terrorismo no puede haber tregua".

Acompañado por el jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y la secretaria de Presidencia, Karina Milei, el manatario señaló que “hay que hacer memoria” ante “el cobarde ataque del terrorismo iraní” que dejó un saldo de 29 muertos y más de 200 heridos: “Es una herida en el pueblo argentino, en la comunidad judia y en los simientos morales de nuestra sociedad”, agregó.

Por otra parte, sostuvo que nuestro país “enfrenta el terrorismo”  y calificó al Estado de Israel como "una nación hermana que comparte los mismos valores que la nuestra”. 

"Argentina combate el terrorismo y defendemos la libertad. Israel es un aliado estratégico de nuestro país y, por eso, reafirmamos nuestro compromiso porque creemos que es lo correcto. Llevamos la moral como política de Estado”, afirmó Milei. 

Milei remarcó que “el ataque dejó una herida imborrable en el suelo argentino y en la comunidad judía, ya que se atentó contra los cimientos morales de nuestra sociedad”, y ratificó que, en el contexto actual, “Israel es un aliado estratégico de nuestro país en la defensa de los valores de la libertad y en la lucha contra el terrorismo”.

Asimismo, sostuvo que “el terrorismo es una amenaza que exige decisión política, constancia institucional y un compromiso que no se agota en el tiempo”. En ese marco, destacó que la Argentina “impulsa nuevas herramientas jurídicas para avanzar en el juzgamiento de los responsables de estos crímenes, incluso cuando pretendan eludir la acción de la justicia”.

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“Honramos a quienes perdieron la vida en estos atentados y acompañamos a sus familias, que durante más de tres décadas han sostenido con dignidad una búsqueda incansable de justicia”, concluyó el Presidente.

La ceremonia, en conmemoración del atentado, que causó 29 muertes y más de 250 heridos, se realizó en el lugar donde funcionaba la sede diplomática, en el barrio de Retiro, bajo el lema “La primera vez no se olvida”. 

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