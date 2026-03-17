Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Se define el Cartonazo con pozo de $4.000.000: los números que se publicaron hoy

Información General

Alerta epidemiológica por la "Viruela del Mono": confirman el primer caso en Argentina de una variante más contagiosa y severa

Alerta epidemiológica por la "Viruela del Mono": confirman el primer caso en Argentina de una variante más contagiosa y severa
17 de Marzo de 2026 | 08:24

Escuchar esta nota

El primer caso de Mpox Clado Ib, una variante más contagiosa y severa del virus de la viruela símica, fue detectado en Argentina y el mismo fue confirmado a través del Boletín Epidemiológico Nacional (BEN).

En un informe al que accedió EL DIA, se indicó que el citado caso se detectó en un hombre de 31 años, residente en la Ciudad de Buenos Aires (CABA), sin antecedente de viaje y que evoluciona favorablemente tras ser atendido de manera ambulatoria.

Según señaló el mismo informe, en lo que va de 2026, ya se habían confirmado otros 5 casos (4 en CABA y 1 en Río Negro) correspondientes al clado II, pero se remarcó que es importante tener en cuenta que el clado Ib es de mayor severidad y contagiosidad por lo que es fundamental que los sistemas de salud jurisdiccionales refuercen la vigilancia y los cuidados en la población ante la notificación de este primer caso.

La aparición del clado Ib en Argentina se da en un contexto de expansión global, ya que, este año se confirmaron 14 casos de este clado en la Región de las Américas, distribuidos en Estados Unidos (9 casos), Canadá (2 casos), Brasil (2 casos), México (1 caso) y ahora Argentina (1 caso), mientras que se documentó transmisión comunitaria en Francia, Portugal y España.

El Ministerio de Salud solicita que las jurisdicciones intensifiquen la sospecha de Mpox ante pacientes que presenten lesiones umbilicadas o proctitis, ganglios inflamados, cansancio extremo y dolor de garganta, indagando siempre sobre antecedentes de viaje o contacto con viajeros.

Además, se recomienda el aislamiento del paciente hasta que las costras de las lesiones se caigan y se forme una nueva capa de piel y el uso de equipos de protección personal a todo el personal de salud que intervenga en su atención, mientras que también se debe iniciar el rastreo de contacto dentro de las 24 horas posteriores a la sospecha, con un seguimiento de 21 días para detectar síntomas tempranos.

LE PUEDE INTERESAR

Todo sobre el programa de ANSES para desempleados: destinatarios, requisitos y cómo se paga

LE PUEDE INTERESAR

El costo de criar un hijo: se precisan ya más de $600 mil

Viruela del Mono: el primer caso de La Plata

Vale recordar que a mitad del año pasado se registró el primer caso de viruela símica en La Plata. Se trató de un hombre de 49 años que presentó síntomas de la enfermedad y que, tras los exámenes realizados, se corroboró la presencia del virus y debió ser atendido en un centro de salud de la Ciudad.

Según se pudo conocer, el hombre presentó lesiones en la zona genital y padecía algunos de los síntomas característicos de la enfermedad. También se informó en ámbitos sanitarios que el contagio producido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se habría originado luego de que el paciente mantuvo relaciones sexuales sin protección.

De esa manera, se activaron los protocolos obligatorios, por lo que permaneció aislado y fue atendido bajo un estricto cuidado del personal médico. Además, se tomaron muestras y rastrearon los contactos que mantuvo con la comunidad.

Qué se sabe de la Viruela del Mono

La viruela del mono es una zoonosis viral selvática y se encuentra habitualmente en las zonas central y occidental de África.

Como se dijo, los síntomas de la viruela del mono son fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, decaimiento e inflamación en los ganglios linfáticos, y se caracteriza por la aparición de erupciones o sarpullido en la piel, ampollas pequeñas con contenido líquido claro o amarillento, o costras. Las lesiones se observan con mayor frecuencia en la cara, manos y genitales, pueden ser dolorosas y manifestarse tanto de manera aislada como en grupo.

Quienes tengan síntomas pueden estudiarse mediante hisopados de las lesiones en la piel y las mucosas, en cualquier hospital de la Provincia y de nuestra ciudad.

 

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Sigue el paro universitario, con fuerte impacto en facultades y colegios de la UNLP: hoy, marcha de antorchas

Un adolescente de La Plata fue atrapado en las redes de una viuda negra

Estudiantes pone a prueba su reacción ante Gimnasia de Mendoza: formaciones, hora y TV

En Gimnasia Miramón no llega e Insfrán es duda para visitar a Atlético Tucumán

La Plata, en alerta amarillo: para cuándo se espera lo peor de las fuertes tormentas

VIDEO. Florencia Rastelli Mella, la influencer de La Plata, reapareció tras el accidente en Pinamar: "Más viva que nunca"

Policías y penitenciarios de La Plata, choferes de aplicaciones para llegar a fin de mes

Gran Hermano: la salida del cuarto participante alteró la dinámica de la casa, quién se fue 
+ Leidas

La Plata, en alerta amarillo: para cuándo se espera lo peor de las fuertes tormentas

Estudiantes pone a prueba su reacción ante Gimnasia de Mendoza: formaciones, hora y TV

Fuerte advertencia del régimen iraní a Milei: “Cruzó una línea roja”

VIDEO. Carlos Salvador Bilardo celebró los 88 años y el fútbol lo volvió a abrazar

Un adolescente de La Plata fue atrapado en las redes de una viuda negra

Los tres regresos esperados en la lista de Alexander Medina

Sigue el paro universitario, con fuerte impacto en facultades y colegios de la UNLP: hoy, marcha de antorchas

¿Habrá golpe de timón?
Últimas noticias de Información General

Todo sobre el programa de ANSES para desempleados: destinatarios, requisitos y cómo se paga

El costo de criar un hijo: se precisan ya más de $600 mil

Ordenan bloquear el sitio que predijo la inflación

Consiguen que personas con parálisis logren escribir
La Ciudad
Una pérdida de agua en 13 y 78 lleva varios meses sin solución
¡Se define hoy el Súper Cartonazo por $4.000.000! Los números de este martes 17 de marzo
La Plata, en alerta amarillo: para cuándo se espera lo peor de las fuertes tormentas
Sigue el paro universitario, con fuerte impacto en facultades y colegios de la UNLP: hoy, marcha de antorchas
Policías y penitenciarios de La Plata, choferes de aplicaciones para llegar a fin de mes
Espectáculos
Yanina Latorre tras ser vinculada al caso $LIBRA: “No me van a callar ni me van a amedrentar” 
Regreso confirmado: la sorprendente dupla que conducirá La Peña de Morfi 
Tras la muerte de Marcelo Araujo: dolorosa despedida de sus colegas y amigos
Explosivo proyecto de Tini Stoessel que reúne a Rodrigo De Paul y a dos gigantes de alcance internacional
Gran Hermano: la salida del cuarto participante alteró la dinámica de la casa, quién se fue 
Policiales
Los detalles del fallo histórico por el asesinato de Kim Gómez en La Plata
Un adolescente de La Plata fue atrapado en las redes de una viuda negra
Pedido de cierre de la instrucción y preventiva por un embiste fatal
Impactante pista sobre la aparición de un cráneo en la Isla Paulino de Berisso
Audaz golpe en el corazón comercial de Calle 12: cajas fuertes forzadas y todo revuelto
Deportes
El Gobierno nombró a los veedores en la AFA que tendrán acceso a balances, contratos y operaciones financieras
Estudiantes pone a prueba su reacción ante Gimnasia de Mendoza: formaciones, hora y TV
El plantel fue recibido en Mendoza por una filial pincha
Los tres regresos esperados en la lista de Alexander Medina
La voz de capitán: “Se hace difícil cambiar de un día para el otro”, dijo Nacho Fernández

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla