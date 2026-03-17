Alerta epidemiológica por la "Viruela del Mono": confirman el primer caso en Argentina de una variante más contagiosa y severa

El primer caso de Mpox Clado Ib, una variante más contagiosa y severa del virus de la viruela símica, fue detectado en Argentina y el mismo fue confirmado a través del Boletín Epidemiológico Nacional (BEN).

En un informe al que accedió EL DIA, se indicó que el citado caso se detectó en un hombre de 31 años, residente en la Ciudad de Buenos Aires (CABA), sin antecedente de viaje y que evoluciona favorablemente tras ser atendido de manera ambulatoria.

Según señaló el mismo informe, en lo que va de 2026, ya se habían confirmado otros 5 casos (4 en CABA y 1 en Río Negro) correspondientes al clado II, pero se remarcó que es importante tener en cuenta que el clado Ib es de mayor severidad y contagiosidad por lo que es fundamental que los sistemas de salud jurisdiccionales refuercen la vigilancia y los cuidados en la población ante la notificación de este primer caso.

La aparición del clado Ib en Argentina se da en un contexto de expansión global, ya que, este año se confirmaron 14 casos de este clado en la Región de las Américas, distribuidos en Estados Unidos (9 casos), Canadá (2 casos), Brasil (2 casos), México (1 caso) y ahora Argentina (1 caso), mientras que se documentó transmisión comunitaria en Francia, Portugal y España.

El Ministerio de Salud solicita que las jurisdicciones intensifiquen la sospecha de Mpox ante pacientes que presenten lesiones umbilicadas o proctitis, ganglios inflamados, cansancio extremo y dolor de garganta, indagando siempre sobre antecedentes de viaje o contacto con viajeros.

Además, se recomienda el aislamiento del paciente hasta que las costras de las lesiones se caigan y se forme una nueva capa de piel y el uso de equipos de protección personal a todo el personal de salud que intervenga en su atención, mientras que también se debe iniciar el rastreo de contacto dentro de las 24 horas posteriores a la sospecha, con un seguimiento de 21 días para detectar síntomas tempranos.

Viruela del Mono: el primer caso de La Plata

Vale recordar que a mitad del año pasado se registró el primer caso de viruela símica en La Plata. Se trató de un hombre de 49 años que presentó síntomas de la enfermedad y que, tras los exámenes realizados, se corroboró la presencia del virus y debió ser atendido en un centro de salud de la Ciudad.

Según se pudo conocer, el hombre presentó lesiones en la zona genital y padecía algunos de los síntomas característicos de la enfermedad. También se informó en ámbitos sanitarios que el contagio producido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se habría originado luego de que el paciente mantuvo relaciones sexuales sin protección.

De esa manera, se activaron los protocolos obligatorios, por lo que permaneció aislado y fue atendido bajo un estricto cuidado del personal médico. Además, se tomaron muestras y rastrearon los contactos que mantuvo con la comunidad.

Qué se sabe de la Viruela del Mono

La viruela del mono es una zoonosis viral selvática y se encuentra habitualmente en las zonas central y occidental de África.

Como se dijo, los síntomas de la viruela del mono son fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, decaimiento e inflamación en los ganglios linfáticos, y se caracteriza por la aparición de erupciones o sarpullido en la piel, ampollas pequeñas con contenido líquido claro o amarillento, o costras. Las lesiones se observan con mayor frecuencia en la cara, manos y genitales, pueden ser dolorosas y manifestarse tanto de manera aislada como en grupo.

Quienes tengan síntomas pueden estudiarse mediante hisopados de las lesiones en la piel y las mucosas, en cualquier hospital de la Provincia y de nuestra ciudad.