Donald Trump negocia con Javier Milei para que Argentina reciba deportados de Estados Unidos

La muerte de Rocío en La Plata: la indagatoria clave al novio y el giro en la investigación
Los gobiernos de Estados Unidos y la Argentina mantienen negociaciones avanzadas para concretar un acuerdo que habilite a la administración de Donald Trump a enviar inmigrantes deportados de terceros países al territorio argentino. La información fue revelada por The New York Times, que citó fuentes con conocimiento directo de las conversaciones y documentos oficiales estadounidenses.
El entendimiento, aún no formalizado, permitiría trasladar a la Argentina a ciudadanos extranjeros detenidos tras ingresar de manera irregular a Estados Unidos. Desde Buenos Aires, los migrantes latinoamericanos podrían abordar vuelos hacia sus países de origen, utilizando al país como escala logística.
Según el medio neoyorquino, la propuesta fue impulsada a comienzos de este año por el subsecretario de Política Exterior, Juan Manuel Navarro, y contaría con la predisposición del canciller Pablo Quirno para avanzar en su firma. Sin embargo, desde la Cancillería evitaron confirmar la versión y señalaron que no realizan comentarios sobre negociaciones diplomáticas en curso. Una postura similar adoptó el Departamento de Estado norteamericano.
La iniciativa se inscribe en el endurecimiento de la política migratoria de Donald Trump, uno de los ejes centrales de su nueva gestión. Desde Washington explican que este tipo de acuerdos buscan desalentar los cruces irregulares y facilitar deportaciones hacia países con los que existen obstáculos diplomáticos.
En la Argentina, el posible acuerdo genera dudas internas. Documentos citados por The New York Times reflejan preocupación oficial por el impacto político, el costo financiero en un contexto de ajuste y la falta de infraestructura para alojar y trasladar a los migrantes. De concretarse, el país se sumaría a Paraguay y Ecuador, que ya firmaron acuerdos similares con Estados Unidos.
