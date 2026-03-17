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El recuerdo de Sabella, la Copa Libertadores y el viento Zonda: la historia de la Filial Mendoza

En la previa del duelo ante Gimnasia de Mendoza, el presidente de la filial local, recordó el día que Alejandro Sabella utilizó el clima mendocino como aliado estratégico y la histórica visita de la Copa obtenida en 2009 a la provincia

17 de Marzo de 2026 | 16:06

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Mendoza no es una provincia más para Estudiantes. En el acceso al Hotel Diplomatic, donde el plantel de Alexander 'Cacique' Medina aguarda el partido de esta noche, se respira ese aire de familia que solo las filiales saben construir a la distancia. Allí, entre recuerdos de copas y viajes, emerge la figura de Luis Paiva, el mendocino que eligió el rojo y blanco por sobre los colores locales y hoy preside una comunidad de más de 150 Pinchas en suelo cuyano.

En diálogo con el enviado especial de Diario EL DIA, Luis señaló: "Cada uno tiene su destino marcado y si algo le agradezco a Dios, es haberme hecho hincha de Estudiantes". Para Luis, ser del Pincha en Mendoza no es una rareza, es una bendición que le permitió forjar amistades que hoy son familia. Con una comisión directiva de 20 personas, además comandan una escuela de fútbol "Estudiantes de Mendoza", donde se forman más de 50 chicos, la filial mantiene viva la llama del ADN Albirrojo.

Uno de los hitos más grandes de la gestión de Paiva fue en 2009, tras la obtención de la cuarta Libertadores. "Creo que fue la única vez que la Copa salió al interior del país", recuerda con orgullo. En un hotel céntrico y abierto a todo el público, la filial logró que el trofeo más preciado estuviera al alcance de los mendocinos, en una jornada que incluyó una conferencia de prensa improvisada con el mismísimo Alejandro Sabella.

Sin dudas, la anécdota más increíble que relata Paiva es aquella charla técnica improvisada dentro de un auto. Tras la pérdida de su padre, Sabella viajaba en el vehículo de Luis junto a Julián Camino, Claudio Gugnali y Ricardo Bianchi, de la filial mendocina. El clima mendocino, ese día, presentaba el característico Viento Sonda.

"Empecé a hablarle de lo que era el Viento Sonda. Alejandro se dio vuelta y le dijo a Camino y Gugnali: 'Préstenle atención'. Estudiantes aguantó el primer tiempo con el viento en contra y, en el segundo, con el viento a favor, la embocó con un tiro de afuera del área", rememora Luis con una sonrisa. "Siento que ese gol tuvo una participación mínima mía que me llena de orgullo", comentó entre risas Luis.

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