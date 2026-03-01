Acompañar, enseñar, sostener: ser psicopedagogo o acompañante terapéutico, hoy

Trabajan con infancias, adolescencias y personas adultas en situación de discapacidad o con padecimientos de salud mental. Acompañan procesos escolares, salidas recreativas, tratamientos clínicos y, muchas veces, la vida cotidiana en su dimensión más básica: ir al banco, tomar un colectivo, ponerse una campera, tolerar un cambio de rutina. Son psicopedagogas y acompañantes terapéuticos (AT), profesionales que ponen el cuerpo y el saber en un campo atravesado por la vocación, la interdisciplina y una problemática que se repite: el bajo reconocimiento salarial y la precariedad laboral.

En líneas generales, el acompañamiento terapéutico implica trabajar uno a uno con una persona, pero nunca en soledad. Siempre hay un equipo detrás: psicólogos, psiquiatras, fonoaudiólogos, terapistas ocupacionales, docentes y familias. El AT funciona como un puente entre esos actores y la vida diaria del acompañado. Puede desempeñarse en una escuela, en un domicilio, en la vía pública o en una institución de salud mental. Las jornadas varían: hay quienes trabajan cinco horas por día con un solo caso y quienes, como María Clara Fournier, encadenan varios acompañamientos a lo largo de la semana para lograr un ingreso que permita sostenerse.

La psicopedagogía, por su parte, se enfoca en los procesos de aprendizaje y desarrollo. Puede ejercerse en consultorio privado, en centros interdisciplinarios o dentro de instituciones educativas. Las sesiones suelen durar 45 minutos y, en el ámbito privado, dependen estrictamente de la asistencia del paciente: si no hay sesión, no hay ingreso.

En ambos casos, la organización económica es inestable. La mayoría trabaja como monotributista. Las obras sociales pagan valores fijados por nomencladores que, según coinciden, quedan por debajo de los costos reales. Además, los plazos de cobro pueden extenderse entre 60 y 90 días. Algunas familias abonan un diferencial; otras no pueden hacerlo. Entre el compromiso ético y la necesidad de llegar a fin de mes, muchos profesionales se ven obligados a multiplicar pacientes o empleos.

Sin embargo, cuando se les pregunta por qué eligen seguir, la respuesta es unánime: la gratificación está en los procesos, en los pequeños avances, en la posibilidad de ampli ar derechos y autonomía.

Entre la vocación y la precariedad, estos profesionales sostienen una trama silenciosa pero fundamental: la de acompañar procesos que, sin su presencia, serían mucho más difíciles. Reclaman regulación, mejores honorarios y reconocimiento. Mientras tanto, siguen poniendo el cuerpo, la escucha y el compromiso en cada jornada.

"SOMOS UN PUENTE ENTRE EL DOCENTE Y LO QUE NECESITA EL NIÑO"

María Clara Fournier

Acompañante terapéutica

María Clara Fournier tiene 40 años y es técnica en Acompañamiento Terapéutico bajo la resolución 1221, que implica tres años de formación. Trabaja en múltiples ámbitos: un centro comunitario de salud mental, escuelas, domicilios, un club recreativo para chicos con autismo y la colonia municipal de discapacidad en verano.

En la unidad residencial donde se desempeña, acompaña a personas en procesos de externación: hombres y mujeres que estuvieron institucionalizados durante años o en situación de calle y buscan reinsertarse en la comunidad. “Acompañamos turnos médicos, trámites bancarios, manejo del dinero, revinculaciones familiares. La idea es que puedan volver a vivir en comunidad”, explica. El problema, señala, es que las pensiones que cobran son tan bajas que dificultan dar el salto hacia una vida independiente.

En el ámbito escolar, su rol cambia. Con un niño con autismo y compromiso motor, por ejemplo, ayuda a regular desbordes, manejar la rigidez ante consignas o ruidos y sostener la integración áulica. Con otro pequeño con trastorno del lenguaje, actúa como nexo entre la maestra y el alumno. “Me gusta decir que somos un puente”, resume.

La parte más gratificante, asegura, es el afecto y la confianza que se construye. “Trabajo con el problema de la gente y trato de demostrar que no es un problema, sino una potencialidad”. Pero también advierte sobre las dificultades estructurales: no existe aún una ley nacional que regule la profesión. “Tenemos que encuadrar nuestra labor todo el tiempo: cumplir con la obra social, con la familia, con la institución y con el equipo terapéutico. Esa autogestión permanente a veces nos aleja de lo importante, que es la persona que acompañamos”.

En lo salarial, combina obra social y trabajo particular. Prefiere algunas prestadoras que actualizan valores trimestralmente y evitan demoras excesivas. Aun así, sostiene varios empleos para lograr estabilidad. “Ponemos el cuerpo literalmente. Y el reconocimiento todavía cuesta que llegue”.

Clara Fournier y un paciente "histórico" / EL DIA

"CADA DÍA ES UN NUEVA HISTORIA"

Damián Alcaráz,

acompañante terapéutico

Damián Alcaráz tiene 32 años y trabaja como acompañante desde los 18. Actualmente cumple jornadas de cinco horas diarias, combinando su labor con la crianza de su hijo. Se especializó también en adicciones y estimulación temprana.

Prefiere trabajar con adolescentes y adultos jóvenes. Organiza salidas en bicicleta, viajes en transporte público, actividades deportivas y talleres recreativos. “Podemos hacer otro tipo de actividades cuando son más grandes”, dice.

Entre las dificultades menciona la falta de inserción laboral para personas con discapacidad. “Muchos estudian y se capacitan, pero después no consiguen trabajo. El cupo existe, pero se cumple poco”, lamenta.

En lo salarial, los pagos pueden demorarse tres o cuatro meses. A veces hay acuerdos con las familias para cubrir feriados o firmar horas extra. El ingreso mensual por caso ronda entre 450 y 500 mil pesos, según la carga horaria.

Pese a todo, no duda: “Es un trabajo muy lindo. Cada día es una nueva historia. Siempre hay algo nuevo para contar. Eso lo hace increíble”.

Damián Alcaráz junto a un paciente en la cancha de Estudiantes - EL DIA

"EL TRABAJO EN EQUIPO ES LO MÁS IMPORTANTE"

Valeria Lazarte,

Psicopedagoga

Valeria Lazarte tiene 29 años, es psicopedagoga y trabaja tanto en consultorio privado como en un centro que atiende por obra social. Su experiencia como acompañante terapéutica se dio principalmente en escuelas primarias, donde descubrió uno de los principales desafíos: que el rol esté claro.

“Muchas veces, como el nene tiene alguien que lo ayuda, la docente lo deja un poco de lado. Y no se trata de reemplazarla ni de adaptar todo, sino de acompañar”, explica. Para ella, la clave es la articulación entre el equipo externo, el equipo de orientación escolar y la familia.

En el consultorio, trabaja con sesiones de 45 minutos y objetivos planificados a corto y largo plazo. Allí enfrenta otra tensión: la diferencia entre el valor ético sugerido por asociaciones profesionales —alrededor de 30 mil pesos por sesión— y lo que muchas familias pueden pagar. “El año pasado terminé arreglando con varias familias para que los chicos no se queden sin terapia”, cuenta.

En el centro que depende de obra social, el pago por paciente es considerablemente menor. Aunque eso garantiza un ingreso mensual más estable, la deja en una posición ambigua: es monotributista, factura al centro y depende de sus condiciones. “Hay una gran diferencia entre lo que paga una obra social y lo que podés cobrar de manera independiente”, señala.

Aun así, rescata lo positivo: la autonomía en el ámbito privado y el trabajo interdisciplinario en el centro. “Ver los procesos, que un nene que no combinaba sílabas empiece a hacerlo, es muy gratificante. Cuando ves los cambios, todo lo demás disminuye”.

"CAMBIAR EL CAMINO PUEDE GENERAR UNA CRISIS, PERO ES NECESARIO"

Anónimo,

Acompañante terapéutica

Ella, que prefirió ocultar su identidad, tiene 46 años y cuatro hijos. El menor fue diagnosticado con autismo, y esa experiencia personal la impulsó a estudiar acompañamiento terapéutico bajo la resolución 1014/14. Desde entonces, trabaja principalmente en domicilios con niños con autismo severo, desarrollando autonomía y habilidades de la vida diaria.

“Un día es ir a la plaza. Parece simple, pero no lo es: cambiar la rutina o el camino puede generar una crisis. Y, al mismo tiempo, es necesario que puedan ver que hay otras opciones”, explica. Su tarea fue supervisada por la psiquiatra del niño y articulada con el equipo escolar.

La ciudad, advierte, no está adaptada para estos desafíos. Sin embargo, los pequeños avances —que la reconozcan, que logren ponerse una campera solos— justifican el esfuerzo.

En lo económico, la situación es crítica. Trabaja con IOMA, que paga entre 60 y 90 días después y abona 5.835 pesos la hora. Además, los AT deben afrontar monotributo y seguros exigidos por las escuelas. “Es imposible sostenerse así”, afirma. Aun así, no cobra diferenciales porque sabe que muchas familias no llegan a cubrir necesidades básicas como pañales o medicación.

“Necesitamos ser escuchados y reconocidos. Somos un eslabón esencial en la vida de estos niños”.