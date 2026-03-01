Gimnasia vs Tigre.- Por la Victoria, el Lobo visita al Matador: hora, formaciones confirmadas y cómo ver online

Milei abre las sesiones ordinarias del Congreso: a qué hora habla y cuáles son las claves del discurso
Milei abre las sesiones ordinarias del Congreso: a qué hora habla y cuáles son las claves del discurso
Por la Victoria, Gimnasia visita a Tigre: hora, formaciones confirmadas y TV
¿Supercopa Internacional el 18 de marzo? Estudiantes no tiene notificación alguna
Trump confirmó que las operaciones contra Irán podrían extenderse unas "cuatro semanas"
A partir de marzo: ARBA abandona el cobro bimestral y factura las patentes de forma mensual
Este lunes, gratis con EL DIA, un suplemento especial por su 142 aniversario
El Barba Domínguez debutó con clasificación por penales: es finalista del Mineiro
Clausuraron una fiesta clandestina en La Plata en donde había más de 100 personas
La Provincia define una oferta salarial para docentes y estatales
Cómo funciona el país de Don Gomita, Don Chatarrín y el señor Lengua Floja
El gendarme Nahuel Gallo fue liberado en Venezuela y regresa al país en un avión de la AFA
Desde mañana, las primarias bonaerenses deberán mantener los celulares apagados en clase
Choque fatal en la Región: quién era el joven que se estrelló contra un paredón y murió
Música, feria y desfile: Arturo Seguí celebró su 98° aniversario con cientos de vecinos
VIDEO. Destrozaron el portón de una casa en La Plata, robaron una moto y escaparon a toda velocidad
Cuatro detenidos por disturbios y venta ilegal de alcohol en la previa del recital de Don Osvaldo en La Plata
Escándalo en la AFA: registros muestran traslado y conteo de más de 800 mil dólares en una semana
La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este domingo en La Plata
Dos accidentes en rutas del interior bonaerense dejaron cinco muertos
Central derrotó a Newell's 2 a 0 con goles de Di María y Copetti
“Peleamos como toda pareja”: la crisis del doctor Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini en plenas vacaciones
“Estoy muy enojada con ellos”: el motivo por el que Mirtha no invitó a los directivos del canal a su cumpleaños
¿Buscás trabajo? Mirá estas ofertas de empleos en La Plata y la Región
Por primera vez en meses, los argentinos piden más préstamos
Misterio en La Plata por un auto blanco abandonado a la vera del arroyo El Gato
Marzo llegó con aumentos en transporte, servicios y alquileres tras la inflación de 2,9%
Conocer el paño: lejos de la moda, los salones de pool apuestan a reinventarse
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Fernando Zaniratto valoró el rendimiento ante Rosario Central y decidió no hacer cambios para el encuentro de esta noche ante una de las revelaciones del Apertura
Luego de la inmerecida derrota ante Rosario Central, Gimnasia irá esta noche a la cancha de Tigre en busca de revancha. El encuentro se disputará en el estadio José Dellagiovanna desde las 21.30 y contará con el arbitraje de Pablo Echavarría, asistido por Pablo González y Juan Ricciardi en las líneas con Gonzalo Pereira como Cuarto Árbitro. Germán Delfino estará a cargo del VAR con la colaboración de Sebastián Bresba. El encuentro será televisado por TNT Sports y se puede seguir por la Supertransmi de La Redonda 100.3 (ESCUCHAR AQUI).
Fernando Zaniratto decidió que la formación titular esté integrada por los mismos nombres por tercer partido consecutivo. Es que Gimnasia, que ganó en Mendoza sin merecimientos, creció en el juego ante el Canalla al punto de tener sus mejores minutos de todo el ciclo. Sin embargo, algunos errores dieron vuelta el resultado (el Lobo ganaba 1-0 con el primer grito de Nacho Fernández desde su regreso) y dejaron al triperío masticando bronca.
Gimnasia: Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón, Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Ignacio Fernández, Marcelo Torres y Manuel Panaro. DT: Fernando Zaniratto.
Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Jabes Saralegui, Jalil Elías, Bruno Leyes, Santiago López; Ignacio Russo y David Romero. DT: Diego Dabove.
Hora: 21.30
TV: TNT Sports
LE PUEDE INTERESAR
El Barba Domínguez debutó con clasificación por penales: es finalista del Mineiro
Árbitro: Pablo Echavarría
Estadio: José Dellagiovanna
Con tres partidos ganados, un empate en le clásico y tres derrotas, Gimnasia suma 10 puntos y arrancó la octava fecha en la sexta colocación de la Zona B. En el partido contra Central, Ignacio Fernández exhibió su mejor versión, iniciando las jugadas desde el extremo derecho del ataque pero con libertad para cerrarse. De hecho, en su gol apareció por el centro del ataque y luego llegó tarde a una pelota profunda ingresando recostado por la derecha. Esas libertades y un mejor rendimiento individual del mediocampista fueron otra buena noticia a pesar de la caída ante los dirigidos por Jorge Almirón.
El otro desafío que Zaniratto está tratando de encaminar es la convivencia de Augusto Max y Nicolás Miramón en el equipo titular. El volante tucumano es de los jugadores más rendidores del Lobo mientras que Nacho Miramón está buscando -más como interior que como tapón- el ritmo de competencia que perdió por dos años en Lille y Boca Juniors en los que jugó muy poco, casi nada. Nicolás Barros Schelotto es el otro mediocampista interno, aunque su mayor protagonismo lo tiene gracias a su exquisita pegada, que ya le ha deparado dos goles, uno olímpico y el otro de tiro libre.
Con Nelson Insfrán buscando regularidad, Enzo Martínez como estandarte de la defensa, Alexis Steimbach como una grata sorpresa en el lateral derecho y los goles de Marcelo Torres, Gimnasia continúa en busca de una regularidad que le permita mantenerse entre los primeros ochos, posición en la que se encuentra el equipo desde el inicio del Apertura.
Más allá de haber perdido ante Barracas Central 2-1 en el estadio Claudio Tapia, Tigre está realizando una buena campaña. Arrancó esta octava jornada del torneo Apertura como tercero en la Zona B con 14 unidades gracias a cuatro victorias, dos empates y la mencionada derrota ante el Guapo, al que comenzó ganándole de visitante y luego el dueño de casa dio vuelta el resultado. Entre sus principales virtudes aparece la dupla ofensiva, que atraviesa un gran momento, ya que tanto David Romero como Ignacio Russo han convertido cuatro goles cada uno y están en lo más alto de la tabla de goleadores.
Sin grandes inversiones, el Matador logró comprar a sus dos delanteros (a Central le compró el 50% del pase de Russo y a Talleres la totalidad de la ficha de Romero) y potenciarse, en la cancha y a futuro en la tesorería.
Sin dudas, el partido de esta noche será un gran desafío para el Lobo en una cancha históricamente hostil, en la que el conjunto de Zaniratto deberá acercarse a ese nivel del primer tiempo ante el Canalla para seguir creciendo como equipo.
prensa gimnasia
prensa gimnasia
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí