Un mensaje que reavivó la fuerte interna en el gobierno libertario

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En modo defensivo, el jefe de gabinete, Manuel Adorni, denunció un complot interno a partir de la divulgación del video en el que se ve a él y su familia abordando un vuelo privado rumbo a Punta del Este en febrero pasado. Para ser claros: dijo que la movida salió del propio Gobierno libertario.
“Es una campaña para desestabilizar al Gobierno desde adentro”, fueron las palabras de Adorni. Lo dijo durante un reportaje en el canal LN+. Y prometió una investigación interna.
El mensaje de Adorni, que ayer se mostró en Córdoba -una provincia donde los libertarios pisaron fuerte en las últimas elecciones- junto a Javier Milei en lo que fue una clara señal de apoyo, reavivó la feroz interna libertaria entre Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y la sombra de su hermano, y el asesor Santiago Caputo.
“Es evidente que fue alguien que quiso hacer daño, tuvo el video tres semanas y encontró el momento cuando salió lo del viaje a Nueva York”, expresaban ayer en el bando karinista. Se referían a otro viaje polémico: el de la semana pasada, en el que Adorni subió a su esposa como parte de la comitiva presidencial. El jefe de Gabinete es parte de la tropa de la hermanísima, donde señalan a los “celestiales” –por Las Fuerzas del Cielo- por la filtración.
Cerca de Caputo se mantienen en silencio. Pero no ocultan su preocupación por una posible réplica. Ayer el asesor presidencial estuvo en Casa Rosada pero, habitual en él, no hizo declaraciones.
Es extendida la versión de que los principales escuderos de Karina, los primos Menem (Martín y Lule) quieren “ir por él”. Esto es: avanzar sobre áreas de influencia que maneja el asesor, como Secretaría de Inteligencia, a cargo de Cristian Auguadra, o la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), cuya cabeza es Andrés Vázquez, tal como dio cuenta ayer este diario.
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Parecería ser uno de los momentos más desfavorables para Caputo en las cercanías de Milei
Objetivamente, parecería ser uno de los momentos más desfavorables para Caputo desde que se ubicó en las cercanías de Milei, en épocas de campaña. El último saludo público entre ellos fue en la asunción de Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia. Fue frío y distante. Esas cosas en política son un insumo básico.
Detalle que trascendió ayer en varios medios: el insólito olvido de un electricista, que se quedó con la llave de acceso a su despacho, hizo que nadie pudiera ingresar al salón Martín Fierro, en el primer piso de la Casa Rosada, donde tienen sus oficinas los funcionarios del caputismo. ¿Casualidad?
En el citado reportaje, Adorni calificó de “error” la presencia de su mujer, Bettina Angeletti, en el avión presidencial que fue a EE.UU. Y explicó que el objetivo del viaje a Uruguay –en avión privado durante el feriado de Carnaval- era “pasar cuatro días con mis hijos”. “Alguien se guardó el video, que vino desde adentro” de la gestión libertaria, dijo.
Ante la consulta puntual, evitó mencionar a Caputo, pero afirmó que “todo esto fue para desestabilizar al Gobierno”. Y mencionó otro caso reciente como una suerte de antecedente: el del ministro Federico Sturzenegger, cuestionado por el contrato para dar cursos de inglés a funcionarios de Cancillería otorgados a la Cultural Inglesa cuya directora es la esposa, María Josefina Rouillet.
En el oficialismo también se manejó la tesis de que el indiscreto filmador pudo haber sido alguien ligado a sindicatos enemigos del Gobierno o incluso algún miembro de la PSA (Policía de Seguridad Aeroportuaria) con lazos con el kirchnerismo. No es lo que cree el karinismo: le apuntan a Caputo.
Adorni tildó ayer en sus redes sociales de “fake y malicioso” un titular de un portal político que decía: “Adorni no descartó que Santiago Caputo haya filtrado el video del avión privado”.
Todo “pour la galerie”: en verdad es lo que creen, al menos, en su entorno.
POR MES*
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