Revuelo por $Libra: pruebas que complican a Milei

El peritaje judicial al teléfono del lobista tecnológico Mauricio Novelli compromete al Gobierno. De allí surgen no uno sino varios acuerdos para posicionar la malograda criptomoneda $Libra y también se desprenden múltiples llamadas con el presidente, Javier Milei; su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el asesor Santiago Caputo. Algo que contradice el relato oficial sobre la gestación, difusión y el colapso final del activo digital.

Los peritajes del Ministerio Público Fiscal detectaron intercambios telefónicos entre el lobista y Milei antes y después del tuit presidencial que a las 19.01 del 14 de febrero de 2025 promocionó el token impulsado por Novelli y el empresario estadounidense Mark Hayden Davis.

También se advierte un frenético ida y vuelta telefónico con Karina Milei y Santiago Caputo, justo cuando la cotización se desplomaba.

En el celular de Novelli, los peritos también dieron con un texto en el que se describía un presunto pacto de 5 millones de dólares a cambio de la participación de Milei en el proyecto. El documento fue creado entre octubre y noviembre de 2024, según fuentes judiciales citadas por el diario La Nación.

Allí se hace referencia a “$1.5M de tokens o cash como pago adelantado. $1.5 millones en tokens o cash - Milei anuncia en Twitter como su asesor a Hayden Davis/Kelsien/familia Davis”.

El anuncio de Davis como asesor de Milei ocurrió efectivamente el 30 de enero de 2025, cuando el Presidente tuiteó una foto con el criptoempresario norteamericano y escribió: “Hoy mantuvimos una muy interesante charla con el empresario Hayden Mark Davis, quien me estuvo asesorando sobre el impacto y las aplicaciones de la tecnología blockchain e inteligencia artificial en el país”.

Según registros analizados por especialistas en blockchain, ese día Davis hizo transferencias por 3,9 millones de dólares hacia distintas billeteras virtuales.

En tanto que el mencionado texto de Novelli consigna un pago de 2 millones de dólares por un “contrato firmado en persona por Milei para la asesoría de Blockchain/AI para el gobierno argentino y/o Javier Milei y una revisión con Javier y Karina sobre estos dos cuatrimestres”.

Un supuesto borrador de ese documento aparece en la causa, con fecha del 29 de enero de 2025, dos semanas antes del tuit con el que le dio impulso a $Libra.

Más contratos

Según surge de pruebas que peritos oficiales recuperaron del teléfono de Novelli, habría habido mas contratos.

En uno de ellos, Davis, como CEO de Kelsier Group, le presenta a Novelli, a su socio Manuel Terrones Godoy, y al entonces asesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Sergio Morales una “oferta irrevocable” que los tres habrían aceptado.

De acuerdo con ese texto, fechado el 21 de noviembre de 2024, Davis y todo el equipo de Kelsier Group tenían como una de sus tareas primordiales “establecer el diálogo con las autoridades parlamentarias para debatir sobre temas relevantes relacionados con blockchain/web3/AI: Javier Milei, Karina Milei, miembros del Gabinete y del Congreso”.

A Morales, en tanto, se lo identifica como “asesor oficial de Web3/Blockchain para Javier Milei”.

En línea con la información publicada por el diario La Nación, el objetivo declarado era generar ingresos por US$10 millones antes del 30 de abril del año siguiente -es decir, de 2025- para, de alcanzar esa cifra, extender la vigencia del contrato por otros dos años y medio. Queda establecido allí que Morales se llevaría US$1.550.000 más el 35% del total facturado por Kelsier Group a los clientes que acercara el funcionario.

Los investigadores y la oposición sospechan que hubo un plan premeditado

También se detalla la forma de pago de esos US$1.550.000: un desembolso inicial de US$300.000 seguido por cinco pagos mensuales de US$250.000, “en criptomonedas a la billetera electrónica proporcionada por el referenciador”, es decir, por Morales, Novelli y Terrones Godoy.

“Fortalecer y ampliar la influencia del partido político”, crear un comité nacional sobre blockchain y desarrollar una iniciativa tecnológica que culminaría con el lanzamiento de una “Moneda de Libertad” eran parte del plan descripto en el acuerdo sellado el 21 de noviembre, casi tres meses antes del lanzamiento de $Libra.

Esa misma noche, Davis y sus allegados celebraron en el hotel Four Seasons y se probó que en los meses siguientes le escribió a expertos en finanzas y ejecutivos del mundo cripto: “Podemos hacer que Milei tuitee, haga reuniones y una promoción” y también este otro mensaje: “Le envío $$ a su hermana [por Karina] y él firma lo que digo y hace lo que quiero. Una locura”.

Contradicciones

Para los investigadores y la oposición, eso contrasta con la narrativa oficial de que $Libra surgió de manera espontánea y sin planificación, como buscó instalar el Presidente en la primera entrevista que dio tras el escándalo y también a través de la red X, por donde había difundido la criptomoneda.

Cuando la cotización cayó abruptamente, el Presidente argumentó que “no estaba interiorizado de los pormenores del proyecto” y dijo que no tenía “vinculación alguna”.

El peritaje judicial aporta datos incómodos para el Gobierno: solo ese 14 de febrero Milei y Novelli intercambiaron 7 llamados. Karina participó en otros 6. Y también se supo que el emprendedor habló con el asesor Santiago Caputo hasta los primeros minutos del día siguiente .