Fuerte advertencia del régimen iraní a Milei: “Cruzó una línea roja”

El régimen de Irán cuestionó ayer al presidente argentino Javier Milei y advirtió que sus recientes declaraciones en las que calificó al país asiático como “enemigo” representan una “línea roja”. La posición fue difundida en una editorial publicada en el diario Tehran Times, medio vinculado al establishment político iraní.

El artículo, titulado “Milei, Quo Vadis?” y firmado por el analista Saleh Abidi Maleki, acusa al gobierno argentino de alinearse con Estados Unidos e Israel y sostiene que la política exterior de la actual administración responde a “presiones externas”. El texto también afirma que Argentina participa en lo que describe como un “proyecto de iranofobia”.

La publicación se conoció en el contexto de la escalada militar en Medio Oriente tras ataques de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní. En ese marco, el editorial sostiene que Teherán “no puede permanecer indiferente ante las posiciones hostiles del actual gobierno argentino” y plantea que el país debe “diseñar una respuesta proporcionada”.

El texto también rechaza las acusaciones sobre la participación iraní en el Atentado a la AMIA, que dejó 85 muertos en 1994, y las califica como falsas.

Las críticas se vinculan con un discurso pronunciado por Milei el 9 de marzo en la Universidad Yeshiva, en Nueva York, donde el mandatario sostuvo que Irán es “enemigo” de la Argentina y mencionó los atentados contra la AMIA y la Embajada de Israel en Argentina como fundamentos de esa posición. Además, afirmó que mantiene una alianza estratégica con Estados Unidos e Israel.

Aniversario del atentado

El Presidente participará hoy del acto de conmemoración por el 34° aniversario del atentado contra la Embajada de Israel en Buenos Aires. El homenaje se realizará a las 14:50 en la intersección de Arroyo y Suipacha, lugar donde el 17 de marzo de 1992 un coche bomba provocó la muerte de 29 personas y dejó más de 250 heridos.

Según fuentes oficiales, Milei asistirá acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno, entre otros funcionarios. El acto tendrá como lema “La primera vez no se olvida”, en referencia al primer atentado terrorista ocurrido en la Argentina.

Entre las víctimas hubo ciudadanos argentinos, bolivianos, uruguayos, paraguayos, italianos e israelíes, además de un taxista, un sacerdote, una mujer que residía en un geriátrico y trabajadores de edificios cercanos.

Dos años después del ataque a la embajada, el 18 de julio de 1994, se produjo el atentado contra la AMIA, que dejó 85 muertos y más de 300 heridos.