Los tres regresos esperados en la lista de Alexander Medina

Antes de emprender el viaje a Mendoza para el partido de esta noche ante Gimnasia, el entrenador de Estudiantes, Alexander Medina, dio a conocer la nómina de concentrados.

En este sentido, se destacaron los regresos de Leandro González Pirez. Eric Meza y José Sosa. Otro detalle a considerar es que los juveniles Joaquín Pereyra y Franco Basualdo se quedaron en City Bell. Todo indica que el jueves tendrían rodaje con el equipo de reserva.