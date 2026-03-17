Audaz golpe en el corazón comercial de Calle 12

Un importante robo fue denunciado en una sucursal de la cadena de electrodomésticos Megatone ubicada en el centro de La Plata. El hecho fue descubierto durante la mañana de ayer cuando los responsables del local llegaron para abrir el comercio.

Según la denuncia, el gerente del local relató que cerca de las 9.15 se presentó en el negocio de 12 entre 57 y 58 junto a la subgerente administrativa. Al ingresar y comenzar el recorrido habitual, advirtieron que había signos de intrusión.

De acuerdo a su testimonio, encontraron dos cajas fuertes forzadas y varios sectores del local revueltos. Al revisar el depósito ubicado en la parte inferior del edificio, detectaron una ventana abierta y una reja violentada que da a un patio trasero, por lo que sospechan que los delincuentes habrían ingresado por ese sector.

La situación se agravó cuando inspeccionaron el depósito del piso superior, donde guardan productos de mayor valor como celulares, notebooks, impresoras y parlantes. Allí también hallaron la puerta violentada. Hasta el momento no se pudo determinar con precisión qué elementos sustrajeron, por lo que el inventario se realizará al término de las pericias.

El negocio había sido cerrado con normalidad el sábado por la noche y el robo habría ocurrido durante el tiempo en que el comercio permaneció sin actividad.