Audaz golpe en el corazón comercial de Calle 12

La oposición acusó a los Milei por la cripto y denunciará al fiscal
Fuerte advertencia del régimen iraní a Milei: “Cruzó una línea roja”
VIDEO. Paro universitario: fuerte adhesión en facultades y colegios de la UNLP
Policías y penitenciarios, choferes de aplicaciones para llegar a fin de mes
VIDEO. Fallo histórico: más de 23 años de prisión para el asesino de Kim Gómez
La Región en deuda con la calidad de los de los cursos de agua
Fortalecido en la interna del PJ, Kicillof lanza su usina de ideas para 2027
Alak se prepara para asumir la conducción del peronismo local
Los combustibles volvieron a subir: la premium pasó los $2.000
Se agudiza la crisis en la metalurgia: retrocedió 10,3% en febrero
El riesgo país superó los 600 puntos; bajaron las acciones y el dólar
Nuevos conversatorios sobre salud mental en los equipos de salud
Convocan a donar sangre ante la próximidad del nuevo fin de semana largo
Lanzan plataforma para los informáticos de la provincia de Buenos Aires
Pedido de cierre de la instrucción y preventiva por un embiste fatal
Impactante pista sobre la aparición de un cráneo en la Isla Paulino de Berisso
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Un importante robo fue denunciado en una sucursal de la cadena de electrodomésticos Megatone ubicada en el centro de La Plata. El hecho fue descubierto durante la mañana de ayer cuando los responsables del local llegaron para abrir el comercio.
Según la denuncia, el gerente del local relató que cerca de las 9.15 se presentó en el negocio de 12 entre 57 y 58 junto a la subgerente administrativa. Al ingresar y comenzar el recorrido habitual, advirtieron que había signos de intrusión.
De acuerdo a su testimonio, encontraron dos cajas fuertes forzadas y varios sectores del local revueltos. Al revisar el depósito ubicado en la parte inferior del edificio, detectaron una ventana abierta y una reja violentada que da a un patio trasero, por lo que sospechan que los delincuentes habrían ingresado por ese sector.
La situación se agravó cuando inspeccionaron el depósito del piso superior, donde guardan productos de mayor valor como celulares, notebooks, impresoras y parlantes. Allí también hallaron la puerta violentada. Hasta el momento no se pudo determinar con precisión qué elementos sustrajeron, por lo que el inventario se realizará al término de las pericias.
El negocio había sido cerrado con normalidad el sábado por la noche y el robo habría ocurrido durante el tiempo en que el comercio permaneció sin actividad.
LE PUEDE INTERESAR
Asalto de madrugada a una jubilada en City Bell
LE PUEDE INTERESAR
La abogada retenida en Brasil, a un paso del juicio
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí