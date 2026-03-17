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Política y Economía |Acusada de “pactos venales, beneficios mutuos y circuitos de coimas”.

Cristina declara en Comodoro Py por la “causa Cuadernos”

Deberá presentarse en persona ante el Tribunal Federal Nº7. También fueron citados De Vido, Baratta y Rudy Ulloa

Cristina declara en Comodoro Py por la “causa Cuadernos”
17 de Marzo de 2026 | 01:51
Edición impresa

Cristina Kirchner saldrá hoy de su departamento de San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria, para ser trasladada a los tribunales de Comodoro Py, donde declarará en el juicio por la “causa Cuadernos”. Se trata de la investigación por la presunta existencia de una organización dentro del Estado que habría recaudado dinero ilícito a través de empresas contratistas y algunas entidades públicas, y que, según la acusación, habría sido liderada por Cristina y su marido Néstor Kirchner.

El traslado, a cargo de su custodia habitual, se llevará a cabo a las 9 de la mañana y, según trascendió, su declaración ante el tribunal oral en lo criminal federal Nº7 será transmitido en vivo. La medida judicial obedece a la disposición de que la presencialidad de los imputados en la causa para las indagatorias sea obligatoria.

La citación de la ex mandataria se activó luego de que se comunicara el rechazo del pedido de nulidad que había presentado su defensa y la de otros imputados, como el ex ministro de Planificación Julio De Vido, quienes argumentaron irregularidades en la instrucción y cuestionaron la veracidad de los testimonios de los “arrepentidos”.

Particularmente, el abogado de la expresidenta, Carlos Beraldi, sostuvo que los cuadernos presentados como prueba “fueron manipulados”, por lo que no deberían formar parte de las supuestas evidencias que se toman en el caso. Asimismo, señaló que las declaraciones de los 31 imputados calificados como colaboradores fueron realizadas bajo extorsión.

El TOF 7, integrado por Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli, debe decidir sobre los planteos preliminares que se llevaron a cabo hasta ahora y serán los responsables de investigar la presunta red de sobornos y cartelización de la obra pública entre los años 2003 y 2015.

Aunque el tribunal confirmó el inicio del cronograma con Cristina Kirchner, también están citados para esta fase del proceso otros imputados de alto perfil, como De Vido y otros exfuncionarios y empresarios vinculados a la causa.

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Tras la declaración de Cristina, será el turno de De Vido, detenido en la cárcel de Ezeiza por la tragedia de Once. Será trasladado desde el penal y según anticipó su defensa se negará a declarar pero tendrá que sentarse ante los jueces y dar sus datos personales.

El listado de esta primera jornada de juicio se completa con el ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión de Planificación Federal en el kirchnerismo, Roberto Baratta; su ex secretario privado Nelson Lazarte; el exsubsecretario de Asuntos Jurídicos del ex Ministerio de Planificación Federal, Rafael Llorens; el ex secretario privado de De Vido, José María Olazagasti, y el ex chofer de Néstor Kirchner, Rudy Ulloa.

Con su declaración comenzará una nueva etapa del proceso judicial: las indagatorias de los 86 imputados que forman parte del expediente.

La audiencia se podrá seguir en vivo a través del canal oficial de YouTube del Poder Judicial de la Nación, donde se transmiten las videoconferencias de distintos juicios de alto perfil.

Para la fiscalía, se conformó “una empresa delictiva que operó entre los años 2003 y 2015. Los representantes estatales fundaron una sociedad paraestatal para obtener beneficios personales de carácter económico. Específicamente para enriquecerse a título personal aunque, también, para destinar parte del dinero recaudado a la comisión de otros planes delictivos”, sostiene el requerimiento de elevación.

Con la atribución de delitos diferentes, los empresarios también deberán responder acusaciones de “asociación ilícita”, cuya finalidad era que sus integrantes “pudieran enriquecerse personalmente de manera ilegal, mediante negociaciones y acuerdos espurios entablados con empresarios nacionales e internacionales de distintos rubros”. Eso incluía no sólo a ex funcionarios y sobre todo a Cristina como “destinataria final de los sobornos”, sino también a los empresarios.

Ésta será la primera declaración en la Justicia que Cristina realice desde que cumple prisión domiciliaria, luego de que la Corte Suprema ratificara su condena a seis años, en el marco de la causa Vialidad.

Según trascendió, distintas organizaciones cristinistas convocaron a través de las redes sociales a movilizar por la mañana a su casa del barrio de Constitución, bajo la consigna “Siempre con Cristina, Milei arma una farsa judicial para tapar su desastre”.

 

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