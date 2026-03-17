Fortalecido en la interna del PJ, Kicillof lanza su usina de ideas para 2027

El gobernador, Axel Kicillof, se impuso en las elecciones internas del Partido Justicialista (PJ) de la Provincia en 10 de los 16 distritos donde se votó el domingo y ya acelera su armado político para 2027 con el lanzamiento de un think tank propio del Movimiento Derecho al Futuro (MDF).

Según datos partidarios, las listas alineadas con el mandatario conquistaron la mayoría de los municipios en disputa, mientras que La Cámpora retuvo cuatro distritos y el Frente Renovador se quedó con otros dos, entre ellos Junín, donde el axelismo jugó a favor del massismo para consolidar un esquema de unidad local.

Con el resultado de la interna, Kicillof queda fortalecido en la conducción del PJ bonaerense, en el marco del acuerdo que lo proyecta a la presidencia del partido y reposiciona a su espacio MDF como primera minoría dentro del peronismo provincial. En su entorno afirman que el Gobernador quedó “muy satisfecho” con el mapa interno y que ahora “hay que seguir construyendo” de cara a la disputa nacional.

El próximo paso será hoy, cuando presente en el Coliseo Podestá de nuestra ciudad el el Centro de Estudios Derecho al Futuro (Cedaf), la usina de ideas del MDF, que le dará contenido a su futura plataforma electoral, de cara a 2027.

La idea es que el Cedaf funcione como un espacio de elaboración programática que produzca propuestas para el proyecto presidencial de Kicillof. Allí se trabajará, entre otros temas, sobre distintas cadenas productivas -como energía- a partir de investigaciones y aportes de especialistas. “De ahí debe salir el plan de políticas públicas para proponer”, resumió una fuente cercana al Gobernador.

El Cedaf estará coordinado por la exministra de Trabajo bonaerense Mara Ruiz Malec, acompañada por el exministro de Infraestructura Agustín Simone y el extitular de Aerolíneas Argentinas Pablo Ceriani, referentes de la mesa chica kicillofista que ya trabajan hace meses en la articulación de equipos técnicos y académicos de todo el país.

De acuerdo con lo adelantado por sus impulsores, el centro de estudios tendrá tres objetivos centrales: tejer una red de centros y usinas de investigación ya existentes, diseñar un plan de acción para “la Argentina que viene” y recorrer el país para apuntalar la construcción territorial del MDF por fuera de la Provincia.

AGENDA DE RECORRIDAS

En la agenda inmediata, Kicillof combinará el despliegue político con actividades de gestión. El miércoles viajará a Bahía Blanca para supervisar el avance de las obras de reconstrucción tras las inundaciones y encabezar entregas de viviendas, en una zona que fue fuertemente afectada por la inundación.

El jueves, el mandatario tiene previsto inaugurar una escuela en Morón, uno de los bastiones donde el MDF viene consolidando músculo propio, y luego participar en la Ciudad de Buenos Aires de una actividad de lanzamiento del MDF porteño, en el marco de su progresivo desembarco político en el distrito.

El viernes, en tanto, la agenda oficial prevé actividades de gestión en la Isla Martín García, con recorridas e iniciativas ligadas a infraestructura y presencia del gobierno provincial, gesto con el que el kicillofismo busca reforzar su discurso de federalización interna del territorio bonaerense.

Con el resultado de la interna, Kicillof queda fortalecido en la conducción del PJ bonaerense

​Con el control de la mayoría de los distritos del PJ bonaerense y la puesta en marcha de su propia usina de políticas públicas, Kicillof intenta ordenar al peronismo provincial y, al mismo tiempo, darle contenido programático a su proyecto para competir con el presidente Javier Milei en las presidenciales de 2027.

El Gobernador expone cada vez más sus intenciones de liderar un proyecto alternativo al del presidente, Javier Milei, e, incluso, aunque hasta ahora no dijo que buscará ser candidato, sí lo hizo el intendente, Julio Alak, al compartir la inauguración de una obra. Expresó su “apoyo incondicional a una eventual candidatura a presidente” del mandatario, quien ya en su discurso de la Asamblea Legislativa había remarcado la necesidad de “federalizar” un proyecto con todos aquellos gobernadores que se opongan al proyecto de La Libertad Avanza.

La finalización de la pulseada con La Cámpora por el control del PJ, de la que salió favorecido, le permite ahora a Kicillof dar otro paso en el camino hacia las elecciones de 2027. Y lo hará desde el principal teatro de la capital provincial, otro kilómetro cero de una recorrida que se perfila para trascender las fronteras de la Provincia.