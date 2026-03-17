Consiguen que personas con parálisis logren escribir

Un avance científico acaba de abrir una nueva puerta para la comunicación de personas con parálisis severa. Investigadores de Estados Unidos lograron que dos pacientes —uno con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y otro con cuadriplejia por lesión medular— pudieran escribir nuevamente en una computadora utilizando únicamente sus pensamientos.

El desarrollo, presentado en la revista científica Nature Neuroscience, se basa en un sistema experimental que interpreta la actividad cerebral asociada a la intención de mover los dedos y la traduce en texto en tiempo real.

La escena, según describen los científicos, es sorprendente: los participantes intentan mover los dedos como si estuvieran frente a un teclado, aunque sus manos permanecen inmóviles. Sin embargo, en la pantalla las letras aparecen una tras otra y forman frases completas.

MICROELECTRODOS EN EL CEREBRO

Para lograrlo, los investigadores implantaron pequeñas matrices de microelectrodos en la corteza motora, la región del cerebro que controla los movimientos voluntarios de las manos. Esos sensores registran las señales neuronales que se activan cuando una persona intenta mover cada dedo, incluso si el cuerpo ya no puede ejecutar el movimiento.

A partir de esas señales, un algoritmo entrenado por el equipo logra interpretar qué tecla del teclado virtual estaba intentando presionar el usuario. Como la distribución del teclado es la misma que utilizan las computadoras y máquinas de escribir, los participantes no necesitan aprender un nuevo sistema: simplemente intentan teclear como lo hacían antes de la parálisis.

Los resultados superaron a muchos de los sistemas de comunicación cerebro-computadora desarrollados hasta ahora. Uno de los participantes alcanzó una velocidad de 110 caracteres por minuto —alrededor de 22 palabras— con una tasa de errores muy baja. El segundo, que tenía menos electrodos implantados, llegó a 47 caracteres por minuto, un ritmo igualmente útil para mantener conversaciones cotidianas.

Otra ventaja del sistema es que la escritura se produce de manera natural. Los usuarios pueden iniciar una frase cuando lo desean y continuar a su propio ritmo, sin intervalos ni pausas impuestas.

Los investigadores destacan que el avance podría mejorar notablemente la vida de personas con parálisis, que hoy suelen depender de sistemas de seguimiento ocular o de tableros de letras mucho más lentos.