Liberaron a la madre que atacó a un exhibicionista

La mujer de 28 años que había sido aprehendida tras apuñalar a un jubilado de 68 en una vivienda de Tolosa recuperó la libertad luego de prestar declaración ante la fiscal Cecilia Corfield, titular de la UFI N°15 de La Plata. La funcionaria judicial escuchó su versión de los hechos y, tras evaluar lo expuesto, no solicitó su detención, por lo que la acusada quedó en libertad aunque continúa imputada en una causa caratulada como “homicidio en grado de tentativa”.

El episodio que derivó en la investigación ocurrió el viernes en una casa ubicada en 523 entre 18 y 19. Allí, según se informó en un primer momento, el hombre sufrió heridas de arma blanca en el tórax, el cuello y el rostro, por lo que debió ser trasladado de urgencia al hospital San Roque de Gonnet, donde quedó internado.

Tras el hecho, la mujer se presentó en el lugar y admitió haber sido quien lo atacó. En ese momento explicó que su reacción se produjo luego de haberlo sorprendido masturbándose frente a sus dos hijos menores de edad.

Ayer, durante la audiencia ante la fiscal, la imputada amplió su relato y brindó detalles sobre lo sucedido. Según consta en su declaración, se encontraba en la vivienda de manera circunstancial, ya que su madre estaba alojándose allí y ella había pasado la noche con sus hijos.

Durante su declaración, la mujer explicó que se levantó y observó movimientos detrás de una cortina. Según sostuvo ante la fiscal, al mirar vio al hombre desnudo, con el pantalón bajo, mientras se masturbaba.

Siempre según su relato, le recriminó esa conducta y se produjo una discusión. En ese momento, dijo, tomó un cuchillo de la cocina y se dirigió hacia el lugar donde estaba el hombre.

La imputada afirmó además que antes de resultar herido el jubilado le arrojó un ladrillo que impactó en su pecho y que luego se le abalanzó encima, por lo que ella reaccionó para defenderse. En su relato dijo que su intención era “asustarlo”.

También indicó que tras el episodio salió a pedir ayuda en la calle y solicitó que llamaran a la Policía. Luego llevó a sus hijos a la casa de un familiar y regresó al lugar, donde ya se encontraban efectivos policiales y una ambulancia.

Fuentes judiciales indicaron que, tras escuchar la declaración y analizar las circunstancias planteadas, la fiscal Corfield resolvió no solicitar la detención de la mujer en esta etapa de la investigación.

En ese marco, además, se dispusieron medidas de restricción, entre ellas la prohibición de acercamiento hacia el hombre herido y su entorno familiar. Por su parte la defensa de la mujer -integrada por Juan Manuel Fontana e Isidro Digdanian- sostuvo ante EL DIA que durante su declaración planteó que su reacción estuvo vinculada a la necesidad de proteger a sus hijos menores.