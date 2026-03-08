Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |El hecho ocurrió en Tolosa

Liberaron a la madre que atacó a un exhibicionista

La mujer había quedado detenida en La Plata tras apuñalar a un jubilado al descubrirlo masturbándose frente a sus dos hijos

Liberaron a la madre que atacó a un exhibicionista

La mujer apuñaló a un hombre por masturbarse frente a sus hijos

8 de Marzo de 2026 | 02:06
Edición impresa

La mujer de 28 años que había sido aprehendida tras apuñalar a un jubilado de 68 en una vivienda de Tolosa recuperó la libertad luego de prestar declaración ante la fiscal Cecilia Corfield, titular de la UFI N°15 de La Plata. La funcionaria judicial escuchó su versión de los hechos y, tras evaluar lo expuesto, no solicitó su detención, por lo que la acusada quedó en libertad aunque continúa imputada en una causa caratulada como “homicidio en grado de tentativa”.

El episodio que derivó en la investigación ocurrió el viernes en una casa ubicada en 523 entre 18 y 19. Allí, según se informó en un primer momento, el hombre sufrió heridas de arma blanca en el tórax, el cuello y el rostro, por lo que debió ser trasladado de urgencia al hospital San Roque de Gonnet, donde quedó internado.

Tras el hecho, la mujer se presentó en el lugar y admitió haber sido quien lo atacó. En ese momento explicó que su reacción se produjo luego de haberlo sorprendido masturbándose frente a sus dos hijos menores de edad.

Ayer, durante la audiencia ante la fiscal, la imputada amplió su relato y brindó detalles sobre lo sucedido. Según consta en su declaración, se encontraba en la vivienda de manera circunstancial, ya que su madre estaba alojándose allí y ella había pasado la noche con sus hijos.

Durante su declaración, la mujer explicó que se levantó y observó movimientos detrás de una cortina. Según sostuvo ante la fiscal, al mirar vio al hombre desnudo, con el pantalón bajo, mientras se masturbaba.

Siempre según su relato, le recriminó esa conducta y se produjo una discusión. En ese momento, dijo, tomó un cuchillo de la cocina y se dirigió hacia el lugar donde estaba el hombre.

LE PUEDE INTERESAR

“La Justicia le dio lugar a la asesina de mi papá”

LE PUEDE INTERESAR

Era buscado por la Justicia y fue atrapado en Olmos

La imputada afirmó además que antes de resultar herido el jubilado le arrojó un ladrillo que impactó en su pecho y que luego se le abalanzó encima, por lo que ella reaccionó para defenderse. En su relato dijo que su intención era “asustarlo”.

También indicó que tras el episodio salió a pedir ayuda en la calle y solicitó que llamaran a la Policía. Luego llevó a sus hijos a la casa de un familiar y regresó al lugar, donde ya se encontraban efectivos policiales y una ambulancia.

Fuentes judiciales indicaron que, tras escuchar la declaración y analizar las circunstancias planteadas, la fiscal Corfield resolvió no solicitar la detención de la mujer en esta etapa de la investigación.

En ese marco, además, se dispusieron medidas de restricción, entre ellas la prohibición de acercamiento hacia el hombre herido y su entorno familiar. Por su parte la defensa de la mujer -integrada por Juan Manuel Fontana e Isidro Digdanian- sostuvo ante EL DIA que durante su declaración planteó que su reacción estuvo vinculada a la necesidad de proteger a sus hijos menores.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Paro de docentes y auxiliares afectará las clases este lunes en La Plata y Provincia

Golpe comando y entradera en La Plata: ataron a una mujer y escaparon en una camioneta

¿Buscás trabajo? Mirá estas ofertas de empleos en La Plata y la Región

Aumento salarial para la Policía bonaerense: de cuánto es el monto de bolsillo, escalafón por escalafón

Floppy Tesouro internada: qué le pasó a modelo y un mensaje que generó preocupación

VIDEO. “Sentí que eran motochorros”: qué relató Piparo en el juicio contra su ex

“Hipólito”, el último gigante: el exZoo despidió a uno de sus emblemas
+ Leidas

La guerra abre una ventana de oportunidad para la Argentina

El lanzamiento de Kicillof, las internas en el PJ y la UCR, y los acuerdos para calmar las aguas

Junto a Milei, Trump lanzó una alianza contra China y los narcos

Majo Granatto le dio el triunfo a Santa “A”

Messi y De Paul le dieron la victoria al Inter

Verano: estadías más cortas y consumo cuidado

Con o sin igualdad lucharon por el bienestar y progreso de todos

Suben los fertilizantes y el campo argentino ya mira con preocupación
Últimas noticias de Policiales

Niñez en alerta: otra grave denuncia de abuso en La Plata

Le taparon la boca y le exigieron dólares a una jubilada de 94 años

“La Justicia le dio lugar a la asesina de mi papá”

Era buscado por la Justicia y fue atrapado en Olmos
Espectáculos
Así´en "Gran Hermano" como en el deshonorable Congreso
Floppy Tesouro internada: qué le pasó a modelo y un mensaje que generó preocupación
La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este sábado en La Plata
“Recuerdos del futuro”: abuelas al frente
El Teatro de City Bell, listo para abrir el telón
Información General
Alerta por el hundimiento de algunos ríos y por qué preocupa en la Región
Lucía Zicos: “El arte es arte y no una cuestión de género”
Los números de la suerte del 07 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
El homenaje que conmueve a Bahía Blanca a casi un año de la trágica inundación
Un UPD descontrolado: una estudiante se pasó de alcohol y quedó internada
Deportes
VIDEO. Entre sueños y botines: la victoria fuera de las canchas
Los jugadores a recuperar y el CT sumó otro integrante
Alan Lescano: en Gimnasia dan por caído el pase a Boca
Los juveniles listos para un nuevo año
Boca recupera a Romero para el clásico de local
La Ciudad
Crecen en La Plata las consultas por pubertad precoz en niñas
Otra escuela golpeada por la baja matrícula y el cierre de cursos
Verano: estadías más cortas y consumo cuidado
VIDEO. Dejar de alquilar para vivir en una casa de barro que hizo con sus propias manos
Covid: por qué no hay que olvidar las lecciones aprendidas en pandemia

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla