Lionel Messi quedó a un gol de los 900 en su carrera

Por la tercera fecha de la Major League Soccer (MLS), Inter Miami derrotó 2-1 como visitante al DC United y acumuló su segunda victoria consecutiva. De la mano de Lionel Messi y Rodrigo De Paul, quienes marcaron los tantos, el equipo de Javier Mascherano logró acomodarse luego de la goleada inicial que recibió ante Los Ángeles FC.

Sin dudas, desde el primer momento, el equipo dirigido por Javier Mascherano impuso su ritmo con un Messi conductor. El astro argentino tuvo la primera chance clara, con un remate que le adivinó el arquero.

A los 17 minutos, Inter Miami abrió el marcador: luego de una buena jugada individual de Segovia y una combinación de pases, Rodrigo de Paul controló con su pierna derecha y con un remate al ángulo, estampó el 1-0.

La ventaja le dio el dominio absoluto al elenco de Mascherano, que logró ampliar la ventaja de la mano del Messi: tras un gran pase de Mateo Silvetti, Leo encaró dentro del área y con una enorme jerarquía, se la picó al arquero para el 2-0.

El ritmo de juego bajó y el Inter controló el partido a través de la ventaja. En el complemento, el juego fue más trabado y de pocas situaciones de peligro. El equipo de Messi no estuvo tan fino como en el primer tiempo, pero no pasó demasiados sobresaltos.

Sin embargo, en una jugada aislada, DC United le puso suspenso al encuentro gracias al descuento de Baribo, quien aprovechó el rebote que dejó el arquero Dayne tras un remate de Hopkins.

Los minutos finales tuvieron al elenco local buscando por todos lados el empate e inquietó con alguna pelota parada. Sin embargo, Inter Miami aguantó de buena manera la ventaja y hasta pudo haberlo liquidado en el final, con dos chance claras: primero, el arquero le sacó un buen remate a Berterame, mientras que después, De Paul se perdió el tanto de manera increíble enviando la pelota por encima del travesaño y frente al arquero.

De esta forma, las Garzas acumularon su segunda victoria en tres presentaciones en lo que va de la Conferencia Este de la MLS.

Cerca de los 900 goles

Lionel Messi es uno de los futbolistas con más tantos de la historia y ayer, con su aporte en la victoria del Inter Miami, quedó a tan solo un gol de los 900 gritos en su carrera. Sin dudas, algo que podría llegar el próximo fin de semana.

Además, el año de Leo comenzó de gran manera, ya que acumuló el tercer tanto en los últimos dos encuentros disputados.