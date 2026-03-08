La caída en la recaudación del fisco nacional refleja la profundidad de la crisis

La recaudación tributaria nacional volvió a mostrar señales de enfriamiento de la economía. En febrero, los ingresos del Estado crecieron por debajo de la inflación y profundizaron una tendencia negativa que ya suma siete meses consecutivos de caída en términos reales.

Según informó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la suma de lo recaudado por la DGI, la Aduana y la Anses alcanzó $16,23 billones. El monto implicó un incremento nominal interanual de 20,1%. Sin embargo, el aumento de precios en el mismo período llegó a 32,4%, por lo que el resultado final arrojó una baja real de 12,3% frente a febrero de 2025.

El resultado volvió a mostrar la distancia entre algunos indicadores oficiales de actividad y la situación que describen empresas y sectores productivos. Mientras el estimador mensual del PBI (EMAE) cerró 2025 con niveles récord, otros datos alertan sobre debilidad del consumo interno, problemas de rentabilidad en compañías y mayor presión competitiva por importaciones.

A ese contexto se sumaron factores específicos que afectaron la recaudación. Entre ellos, la reducción de impuestos y de alícuotas en Derechos de Exportación para productos como soja, trigo y maíz, la eliminación de anticipos de IVA Aduanero, una menor cantidad de días hábiles para el pago de tributos y conflictos gremiales que impactaron en la liquidación de exportaciones agroindustriales.

Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), dirigido por Nadín Argañaraz, destacó que una de las principales causas de la baja fue el impacto en la recaudación aduanera tras la derogación de la suspensión de los certificados de exclusión de la percepción aduanera del IVA. A ese efecto se agregaron las reducciones de retenciones y aranceles a importaciones aplicadas durante el último año, además de la eliminación desde marzo del impuesto adicional a los autos de lujo.

El resultado volvió a mostrar la distancia entre algunos indicadores y los sectores productivos

El desempeño de las distintas fuentes de ingresos reflejó ese panorama heterogéneo. En el caso de los tributos administrados por la DGI, el componente impositivo creció 33% en términos nominales, apenas medio punto por encima de la inflación. Dentro de ese grupo se destacó el aumento de lo recaudado por el impuesto a la transferencia de combustibles, que subió 58% por cambios en la alícuota, y el impuesto a las Ganancias, con un incremento de 38,3%.

Otros tributos clave permanecieron en terreno negativo en términos reales. El IVA aumentó 28,4% nominal, por debajo del alza de precios, mientras que el impuesto a los créditos y débitos bancarios creció 22,7%, afectado también por tres días hábiles menos que en febrero del año pasado. Bienes Personales avanzó 14,8% e Internos Coparticipados 10,9%, ambos con retrocesos en términos reales.

El frente externo mostró el deterioro más marcado. Los ingresos de Aduana bajaron 16,8% en valores nominales. La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) informaron que las empresas del sector liquidaron en febrero operaciones por U$S1.289 millones, con una caída de 30% respecto de enero.

Las entidades explicaron que el mes tuvo apenas 15 días hábiles por feriados y por un paro nacional convocado por sindicatos aceiteros en medio del debate legislativo por la Ley de Modernización Laboral. Ese escenario redujo el ritmo de exportaciones y afectó la recaudación vinculada al comercio exterior.

Los recursos destinados al sistema previsional también avanzaron por debajo de la inflación. Los ingresos de la Seguridad Social crecieron 26,2% interanual. Dentro de ese total, los aportes personales subieron 24,1%, las contribuciones patronales 27% y otros ingresos del sistema 45,1%.

El impacto también llegó a las provincias. En febrero el Gobierno nacional transfirió al conjunto de distritos y a la Ciudad de Buenos Aires $5,42 billones por coparticipación, leyes especiales y compensaciones. Descontado el efecto de la inflación, el envío representó una caída real de 7,4%. En enero la baja había sido de 7%.

De acuerdo con estimaciones del Iaraf, la coparticipación neta registró una caída real de 8,8%, impulsada principalmente por el retroceso del IVA, según los números oficiales.

Todas las jurisdicciones mostraron variaciones negativas, con una brecha de cinco puntos porcentuales entre la mayor baja, en la Ciudad de Buenos Aires con 8,6%, y la menor en Salta, con 3,6%.

Otro informe de la Fundación Encuentro, elaborado sobre datos de ARCA, calculó una caída real interanual de 9,9% en la recaudación de febrero. En el acumulado del primer bimestre, la contracción llega a 8,8% en términos constantes.

A precios constantes, la recaudación del mes sumó $16.231.830 millones, por debajo de los $18.007.800 millones de febrero de 2025 y también inferior a los registros de 2023 y 2024. Desde agosto del año pasado los recursos tributarios muestran retrocesos consecutivos, en línea con el deterioro de los principales impuestos asociados al nivel de actividad.

La estructura tributaria se mantuvo concentrada en tres pilares: IVA, con $5,4 billones y el 33% del total; Seguridad Social, con $4,28 billones y el 26%; y Ganancias, con $3,43 billones y el 21%. Entre los tres explicaron el 81% de los ingresos del mes.

Las mayores caídas reales se registraron en el impuesto PAIS, con una baja de 101%; Derechos de Exportación, con 39,7%; Derechos de Importación y otros tributos vinculados al comercio exterior, con 26,8%; y el IVA, con 14,6%. El único impuesto con aumento significativo fue Combustibles, con una suba real de 18,6%.

En el acumulado del primer bimestre de 2026, la recaudación total alcanzó $35,1 billones a precios constantes. El monto quedó por debajo de los $38,5 billones registrados en igual período de 2025, de los $35,5 billones de 2024 y de los $38,0 billones de 2023, un desempeño que refuerza las señales de enfriamiento que atraviesa la economía.