Caso $LIBRA: el borrador del acuerdo entre Milei y Davis y nuevas facturas

El peritaje judicial al teléfono del lobbista Mauricio Novelli, señalado como intermediario entre el presidente Javier Milei y el empresario Hayden Davis, reveló la existencia de documentos que aportan nuevos elementos a la investigación sobre el lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA.

Entre los archivos recuperados por los peritos figura un borrador del acuerdo que finalmente fue firmado el 30 de enero en la Casa Rosada entre Milei y Davis. Según reveló una investigación publicada por la abogada y divulgadora judicial Natalia Volosin en el portal La Justa, Novelli había intentado eliminar ese documento antes de entregar su teléfono a la Justicia.

El archivo, titulado “LOI_KELSIER.docx”, fue hallado por especialistas de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) del Ministerio Público Fiscal. El documento había sido enviado por el propio Novelli a su WhatsApp el 29 de enero de 2025, un día antes de la llegada de Davis al país para su última reunión con el Presidente.

Aunque el archivo había sido borrado, los peritos lograron recuperarlo durante el análisis forense del dispositivo.

El texto recuperado corresponde a un borrador del acuerdo firmado al día siguiente en Casa Rosada. Según el informe, la diferencia principal entre ambas versiones fue un cambio en la redacción: se pasó de la primera persona del plural a la primera del singular.

De ese modo, expresiones como “nuestro asesoramiento” fueron modificadas por “mi asesoramiento”, centrando la referencia en Hayden Davis y no en su empresa, Kelsier Ventures.

El documento no cuenta con una versión en inglés, a pesar de que Davis no habla español.

La investigación también señala que el fiscal Eduardo Taiano, a cargo de la causa, tendría este material en su poder desde al menos el 17 de noviembre, casi un mes antes de que trascendiera públicamente su existencia.

Sin embargo, el documento todavía no habría sido incorporado formalmente al expediente. De acuerdo con Volosin, el contenido de los teléfonos de Novelli permanece resguardado en un disco duro y no fue puesto a disposición de las querellas.

La semana pasada, Taiano envió un oficio a la Secretaría General de la Presidencia —a cargo de Karina Milei— para consultar si esa dependencia tenía constancia de la firma del acuerdo. Previamente, ante un pedido de acceso a la información pública, el organismo había respondido que no contaba con registros de ese documento.

Facturas y pagos

El análisis del celular también permitió detectar otros documentos vinculados a las operaciones del grupo.

Entre ellos aparece una factura por 250.000 dólares emitida a nombre de Hayden Davis, firmada por María Pía Novelli, hermana del lobbista y responsable de sus operaciones comerciales.

El comprobante fue emitido por Tech Forum Argentina, empresa de Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy. En la descripción figura el concepto “Kelsier Group LATAM agreement” y se establece que el pago debía realizarse en USDC, una criptomoneda equivalente al dólar, a una billetera virtual identificada como “CivUA...”.

Este dato refuerza una hipótesis previa de la comisión investigadora del Congreso sobre $LIBRA, que había detectado que esa billetera estaría vinculada a Novelli y Terrones Godoy y habría sido utilizada para distribuir pagos a otros actores involucrados, entre ellos el exasesor de la Comisión Nacional de Valores Sergio Morales.

También aparece una oferta de acuerdo por 1.550.000 dólares más el 35% del total facturado, fechada el 21 de noviembre de 2024 y realizada por Kelsier Group a Novelli, Terrones Godoy y Morales. Asimismo, figura un contrato —redactado en inglés y fechado el 27 de noviembre de 2024— entre Kelsier Holdings Limited, empresa de Davis registrada en las Islas Vírgenes Británicas, y los tres lobbistas argentinos.

Ese acuerdo proponía impulsar acciones para que el Gobierno argentino respaldara a la plataforma blockchain Cardano, del empresario Charles Hoskinson.

El documento incluía compromisos para alinear políticas públicas con los objetivos estratégicos de Cardano, posicionar a Hoskinson como referente en el desarrollo de políticas vinculadas a Web3 y facilitar reuniones con el presidente Milei para discutir proyectos tecnológicos vinculados al país.

Dispositivos secuestrados y demoras en el peritaje

Los teléfonos y equipos analizados fueron incautados durante los allanamientos realizados el 6 de marzo de 2025, veinte días después del lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA.

En el caso de Novelli se secuestraron un iPhone 16 Pro Max, un Motorola E6 Play y una CPU de escritorio, mientras que a Sergio Morales se le incautaron un Samsung Z Flip 3, una MacBook Air y un pendrive de 32 GB.

El peritaje sobre ese material recién fue ordenado el 6 de octubre, casi siete meses después de los allanamientos. Según la investigación, el fiscal Taiano recibió los resultados el 17 de noviembre.

La DATIP también elaboró un informe de síntesis de 35 páginas en el que se señala que gran parte del material presente en los teléfonos había sido eliminado previamente.

Ese informe está fechado el 7 de enero, pero fue incorporado al expediente recién el 24 de febrero, sin incluir los anexos con el contenido completo recuperado.

La defensa de Novelli solicitó que ese material permanezca bajo reserva y que exista un control judicial sobre qué documentos se incorporan al expediente para preservar su privacidad.

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi trasladó esa decisión al fiscal Taiano, quien deberá determinar qué información se suma finalmente a la causa.

Mientras tanto, los abogados querellantes cuestionan la demora en el acceso a los archivos y sostienen que se trata de maniobras que dilatan la investigación.

A más de un año del inicio del caso, ninguno de los implicados en el denominado criptoescándalo $LIBRA declaró aún ante la Justicia. Los avances de la causa se conocen principalmente a partir de documentos que van apareciendo durante la investigación.